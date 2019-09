Chili mille guitares chantent en hommage à Victor Jara

On se souvient de ce que firent les troupes de Pinochet à ce troubadour communiste , voici le récit de sa mort :

On amena Victor et on lui ordonna de mettre les mains sur la table. Dans celles de l’officier, une hache apparut. D’un coup sec il coupa les doigts de la main gauche, puis d’un autre coup, ceux de la main droite. On entendit les doigts tomber sur le sol en bois. Le corps de Victor s’écroula lourdement. On entendit le hurlement collectif de 6 000 détenus.

L’officier se précipita sur le corps du chanteur-guitariste en criant : « Chante maintenant pour ta putain de mère », et il continua à le rouer de coups.

Tout d’un coup Victor essaya péniblement de se lever et comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, ses pas mal assurés, et l’on entendit sa voix qui nous interpellait : « On va faire plaisir au commandant. »

Levant ses mains dégoulinantes de sang, d’une voix angoissée, il commença à chanter l’hymne de l’Unité populaire, que tout le monde reprit en choeur.

C’en était trop pour les militaires ; on tira une rafale et Victor se plia en avant. D’autres rafales se firent entendre, destinées celles-là à ceux qui avaient chanté avec Victor. Il y eut un véritable écroulement de corps, tombant criblés de balles. Les cris des blessés étaient épouvantables. Mais Victor ne les entendait pas. Il était mort.

Miguel Cabezas

N’oubliez jamais que tandis que ce crime était perpétré l’empire lança sa campagne contre le « totalitarisme communiste » et l’emporta dans les esprits grâce à l’alliance qu’il avait noué avec la social démocratie qui contribua largement comme Mitterrand en France à porter tout ses coups contre le communisme alors qu’ill créait la mort partout du Chili à l’Irak, de la Serbie au Rwanda, partout des crimes du sang et comme au Chili des enfant torturés devant leurs parents.

N’oubliez jamais que Pinochet ne paya jamais ses crimes, il fut arraché à sa prison pour raison de santé… Ce fut seulement 45 ans après que les bourreaux de Victor Jara répondirent de leur crime.

Mes camarades n’écoutez jamaiis ceux qui prétendent vous faire honte d’être des communistes et soyez assez fort pour ne jamais espérer de l’amour de pareils tortionnaires. Combattez-les comme ils le méritent.

danielle Bleitrach