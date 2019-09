Notre campagne en faveur d’Assange : envoyons-lui du courrier … voici son adresse. Brisons les murs de sa prison…

Voici quelque chose que vous pouvez déjà faire et inciter autour de vous à faire, cet acte simple et efficace vu ce qu’est un système carcéral, nous l’avons déjà expérimenté: il s’agit d’envoyer du courrier à Assange, plus il y en aura mieux ça vaudra. S’il vient de France et d’ailleurs, puisque ce blog est diffusé dans des tas d’autres pays comme les Etats-Unis, la Belgique, le Canada, l’Espagne, l’Algérie, la Russie, la Chine, je cite là seulement ceux dont l’audience est la plus élevée ce matin, mais ce sont tous les pays de la planète qui désormais constituent la moitié des lecteurs de notre blog, une masse de lettres de soutien, cela fera partie d’une campagne de pression en faveur du refus de son extradition, comme d’un examen de son état de santé.

Écrivez donc à Julien Assange en suivant les indications ci-dessous, en particulier mettre vos envois dans des enveloppes à l’adresse suivante :

Julian Assange

Prisoner A9379AY

HM Prison Belmarsh

Western Way

Thamesmead

London SE28 0EB

ANGLETERRE

Mettre ses coordonnées et nom/prénom à l’arrière de l’enveloppe, y inclure du papier et enveloppe timbrée

ne suivez pas l’indication diant de mettre la date de naissance, si vous voulez ajouter la date de naissance libre à vous, mais seul le numéro d’écrou compte dans les prisons, c’est une fausse information. mettez donc l’adresse indiquée (plus la date de naissance cela ne peut pas nuire).

Publicités