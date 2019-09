L’inquiétante étrangeté de Roubaix, une lumière

Il n’est pas encore temps de me lancer dans la critique de « Roubaix, une lumière », premières impressions plutôt. Après trois visions. Disons que ce que j’avais subodoré dès le départ à savoir que le commissaire n’est pas la bienveillance incarnée mais la jouissance perverse devant l’humanité réduite à l’assassinat pour un demi litre d’eau de javel et quelques autres babioles dont on rêve quand on n’a plus rien? Jouissance à pénétrer comme une sorte de partenaire imposé dans le couple de celle qui aime et l’autre qui est incapable d’aimer et sait qu’elle doit payer ce qu’elle a cru gratuit.

C’est vrai que cette impression de bienveillance est due au fait que le seul lieu de civilisation parait être ce commissariat alors que tout se délite, s’autodétruit dans la ville la plus misérable de l’UE, cet espace en ruine dans laquelle ce qui fut jadis une classe ouvrière erre et tente encore de consommer, de vendre, d’acheter, de voler… Il n’y a plus que des emplois de flics, d’agent de sécurité et de gardiens de prison.

Mais il faut là encore se méfier, j’ai pensé à lang , à M le maudit film dans lequel j’ai vu sa première rencontre avec le Brecht de l’opéra de quat’sous autant qu’avec Alexander platz de Döblin. Lang et son épouse Théa von Arbou était considéré comme l’artiste « officiel » du Reich qui subsistait sou Weimar, les nazis selon sa propre légende ont voulu en faire le cinéaste officiel du troisième Reich. Pourtant Lang est faroucement antinazi et il le sera jusqu’à sa mort dans les bras d’un singe marionnette, incapable de retourner dans sa patrie allemande. .

M le Maudit, le sadisme exercé sur Peter lorre parce lang comme le commissaire daoud veut savoir ce qu’il y a dans le ventre dans les tripes d’un assassin d’enfant et ce sera son obsession se mettre à la place du coupable même si c’est un faux coupable.

Deplechin a la volonté de brosser l’histoire jusqu’à en faire sortir la vérité comme dans la sentinelle, cette tête que l’on interroge en l’empruntant aux amants du capricorne, mais la politique est anthropologie. Il y a d’autres analogies avec ces maîtres, leur travail entre documentaire et fiction, cette dernière révélatrice de la profondeur du mensonge., La fascination de lang pour la psychanalyse et les mythes, Freud mais aussi Frazer, c’est-à-dire les religions et les grands mythes humains. Deplechin a les mêmes tentations, il part d’un documentaire et peu à peu nous introduit dans ce que freud définit à propos du rapport à la représentation esthétique, celle d’un bas relief sur un forum romain comme l’inquiétante étrangeté (das Unheimliche), et de là il passe aux espaces mythiques de société primitive, cette nuit de Noêl sans fin nous introduit dans bien autre chose qu’un appareil répressif, c’est l’enfer des peurs enfatines et des mythes qui les réveillent comme dans les contes.

le commissaire Daoud parce qu’il se met à la place de l’assassin ou du délinquant ordinaire ne se trompe jamais. Il faut être abominablement tordu pour jouir de cette plongée dans les tripes de l’assassin, pour tout organiser dans un commissariat autour de cette jouissance et d’initier un jeune lieutenant isolé qui prie pour sa redemption et à qui il offre de partager son abominable savoir. Oui mais ce n’est pas si simple, l’individu connait une ultime protection en se laissant aller à la confession ou du moins il plonge dans le boyau qu’est devenu cette ville, royaume des morts, la misère étant le chemin vers la lumière. Nous sommes passés dans un autre temps et un autre espace dont les codes se reconstruisent à travers des parcours de souffrance sans fin, mystiques, on ne sort jamais de la nuit, de cette nuit de Noêl dont rien ne renaîtra. Quand Douad essaye de parler à la jeune fugueuse, il lui explique que son oncle qu’elle vient d’insulter est un seigneur et étrangement ce qui garantit cette noblesse c’est d’avoir été interdit dans les boites de nuit où était inscrit « interdit aux arabes et aux chiens ». En revanche, lui daoud a accepté ce rôle de maître-père pervers et son neuveu emprisonné ressent sa seule présence comme une violence insoutenable, il est resté là à vivre cette espèce de damnation alors que tous les siens sauf cet individu enragé sont repartis au bled. Le personnage de daoud devient inquiétant non dans ce qu’il est mais dans ses dédoublements, ceux qui sont sensés préciser l’inquiétant et tout puissant maître de ce lieu de fin du monde, comme dans l’interrogatoire ils aboient alors qu’il séduit ou les matons qui lui livrent son neveu qui se tord de haine et de douleur sous son seul regard.

« Serait unheimlich, nous dit freud, tout ce qui devait rester un secret, dans l’ombre, et qui en est sorti »

mais c’est aussi la jouissance du metteur en scène, celui qui refuse de nous livrer les clés de sa mise en scène nous renvoyant à notre propre jouissance de voyeur. la musique est là pour nous faire savoir que nous sommes au coeur d’un oratorio.

Revendiquer la filiation avec le « polar », le film noir c’est aussi renouer avec la grande critique sociale mais de donner à la politique une tout autre dimension celui qui nous place dans un ailleurs de civilisations et de magie…

J’ai envie de renouveler l’expérience qui m’a faite m’enfermer pendant 5 ans dans le film « les bourreaux meurent aussi », dans une oeuvre croisée avec le temps des assassins, celui où le nazisme n’est toujours pas éradique. Mais je sais aussi parce que je suis moi aussi lasse de me battre comme la petite marie à qui l’on promet qu’elle aura une cellule, un lit et une télé et que ce sera la fin de ses souffrances et qui abdique. Mais elle a tout perdu y compris l’amour. le commissaire lui va regarder toujours dans la nuit les chevaux domestiqués mais qui le temps d’une course vont paraître vivant, libres.

danielle Bleitrach

Publicités