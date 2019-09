Lettre ouverte du président du comité central du parti communiste Ziouganov au président de la Fédération de Russie: il est temps de prendre des décisions responsables et volontaires

(faites vous une opinion en lisant ceic, au lieu d’écouter ce qui se dit d’imbécile y compris dans le PCF sur le sujet. à la dernière université d’été où un atelier consacrés aux « progressistes russes » a osé non seulement de fait soutenir de pseudos démocrates payés par les Etats-Unis mais dire que le KPRF était un parti « fasciste ». Ce ferme soutien de la politique de la CIA en Russie était la correspondante de l’humanité à Moscou. Elle officiait à l’Université du PCF , c’est dire le niveau de ce que peut diffuser ce journal et tandis que des gens qui connaissent le réalité de la Russie, parlent le russe et ont des contacts fraternels avec le KPRF sont bien sur interdit dans cette « université ». Heureusement lors des université d’automne du PCF dont le thème est socialisme et écologie vous aurez l’occsion de rencontrer des membres du KPRF et des gens qui connaissent la réalité du socialisme tel qu’il est et tel qu’il a été, son audience et ses réalisations dans le monde. En attendant lisez ce que dit Ziouganov et pas les ilmbécilités qui vous sont déversées chaque journote de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

Service de presse du Comité central du Parti communiste

03-09-2019

https://kprf.ru/party-live/cknews/187666.html

Au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine

Cher Vladimir Vladimirovitch!

Selon la Constitution de la Russie, son peuple multinational est la seule source de pouvoir dans notre pays. L’expression directe de la volonté du peuple est l’organisation d’élections justes et libres. Le devoir du président est de garantir l’accomplissement de la volonté des citoyens.

Le 8 septembre se tiendront les plus grandes élections régionales et municipales de ces dernières années. Elles se dérouleront dans le contexte d’une situation extrêmement alarmante dans le pays. La pression externe est exacerbée par la situation interne. Il y a une crise systémique de plus en plus profonde. Le revenu des citoyens est en chute libre pour la sixième année. Dans de telles circonstances, il est inconcevable de résoudre les problèmes de percée technologique, de réduction de pauvreté et d’entrée de la Russie dans les cinq plus grandes économies du monde.

La confiance dans le pouvoir diminue rapidement. Cela est directement indiqué par les manifestations de masse et les données des sociologues. La société est fatiguée des mensonges et des tromperies. L’espoir d’une vie meilleure ne se réalise pas. La déception devient indignation. Le système socio-économique extrêmement injuste et l’idéologie du pillage libéral sont les principales sources de mécontentement. Les partisans de Eltsine et de Gaidar sont partout – dans les plus hautes fonctions, dans de nombreux médias, dans les amphithéâtres universitaires. Pour les antisoviétiques, les russophobes et les architectes de la «revanche orange», cela donne à nouveau l’espoir de faire encore plus de profit aux dépens des travailleurs.

Encore hier, des millions de nos compatriotes espéraient sortir de la pauvreté, mais ils n’ont toujours pas la capacité de bien manger et d’être soignés. Ils voulaient construire leur logement, mais ont été cyniquement trompés par des promoteurs malhonnêtes. Ils rêvaient de donner à leurs enfants une excellente éducation, mais ont fini étranglés de dettes auprès de banques. Beaucoup ont économisé sou à sou pour créer leur propre petite entreprise, mais se sont retrouvés complètement en faillite. Ils espéraient épargner en prévision de leur vieillesse, mais ont reçu de nouvelles taxes, des factures de services publics, les réformes des retraites et du traitement des ordures ménagères. Les gens pensaient qu’ils forceraient les autorités à organiser des élections honnêtes, mais ils se sont heurtés à la police avec ses matraques et à la grossièreté des fonctionnaires.

Le peuple a une forte exigence de changement. Les travailleurs sont mécontents de leurs maigres salaires et de se voir retirer leurs garanties sociales. Misérable est la condition des paysans, qu’on ne cesse de voler et d’humilier. Insatisfaites sont les petites et moyennes entreprises, étouffées par les impôts et par le racket des autorités de régulation. Déçus les « enfants de la guerre », que les nazis ont privés de leur enfance et que le pouvoir du capital humilie dans leur vieillesse. L’inquiétude des jeunes pour leur avenir se renforce: certains s’expatrient, d’autres se radicalisent. Les enseignants et les médecins sont mécontents, leur charge de travail a considérablement augmenté. Les scientifiques sont mécontents, privés qu’ils sont de la possibilité de faire le travail auquel ils ont voué leur vie. Les détenteurs d’actions et les investisseurs qui ont été volés par des affairistes malhonnêtes et abandonnés à leur sort par les autorités, sont scandalisés.

En fait, le gouvernement fait fi de tous vos décrets, n’écoute pas les idées constructives et ne cherche pas à dialoguer avec les opposants patriotes et républicains. Dans un tel environnement, notre pays a un besoin impératif d’élections honnêtes, protégées de l’arbitraire et de la fraude. Aujourd’hui, c’est une question de stabilité et de sécurité nationale. Il s’agit du développement du pays, de son évolution dans le futur.

Les élections ont pour vocation un dialogue constructif et ne doivent pas être livrées à des technologies politiques sales. Des changements ont mûri dans le pays. Ces changements sont possibles et nécessaires. Eux seuls pourront protéger la Russie des extrémistes qui rêvent de nous renvoyer dans les odieuses années 90. Nous n’avons pas le droit de permettre de nouvelles tragédies. Nous devons poursuivre une politique qui serve les intérêts de notre pays. La Russie doit elle-même, et non sous le diktat de Washington, déterminer comment vivre et agir, rêver et construire.

La « verticale du pouvoir » agit souvent comme si elle était pressée d’encourager les processus les plus destructeurs. Lors de ces élections, le Parti communiste et les forces patriotiques font de nouveau face à une pression impitoyable. Même avant le début de la campagne, ajustant le système électoral selon ce qui l’arrangeait, la majorité parlementaire avait introduit plus de cent amendements à la législation. Nos camarades ont été empêchés sans vergogne de s’inscrire dans de nombreuses régions. Le Parti communiste a failli être éliminé complètement de la course électorale à Karatchay-Tcherkessie et en Ossétie du Nord. Dans le même temps, pour enregistrer les candidats du pseudo parti «Les communistes de Russie», les autorités ont avalisé des signatures, alors même que celles venant des principaux partis étaient rejetées. Aujourd’hui, nous sommes empêchés de faire campagne, nous ne pouvons pas tenir de réunion avec les électeurs, on ne nous fourni pas de salles de réunion et on nous empêche de tenir des meetings.

Dans un tel contexte, on voit s’accentuer la pression sur l’équipe d’une entreprise unique, le Sovkhoze Lénine et son chef – Pavel Groudinin, qui a pris la deuxième place à l’élection présidentielle. L’activité du gouverneur de la région d’Irkoutsk Serguei Levchenko, qui a rapidement ramené sa région parmi les dix meilleures de Russie, est calomniée avec toute la puissance des médias.

Il reste moins d’une semaine avant le jour du scrutin. Les inquiétudes quant à l’issue des élections ne font que s’intensifier. Les bureaux de vote sont massivement équipés pour le vote électronique, qui, contrairement aux normes de la loi, ne permettent pas la vérification des résultats du vote. La commission électorale de Saint-Pétersbourg a pensé ouvrir des dizaines de bureaux de vote dans d’autres régions de la Russie. La série de violations est telle que même des politiciens chevronnés et expérimentés ne peuvent le supporter. Cette fois, le célèbre représentant de la culture russe, Vladimir Bortko a été contraint de retirer sa candidature aux élections… Et déjà à la première étape de la course électorale, nos camarades qui avaient une chance réelle de gagner en Kalmykie, en Transbaïkalie et dans l’oblast de Vologda se sont tout simplement vus refuser l’inscription. Nos candidats les plus puissants et les plus prometteurs ont été traînés devant les tribunaux.

En substance, les citoyens sont cyniquement, explicitement privés de leur droit de vote. Et il y a des gens qui sont prêts à justifier cela au nom de la stabilité politique. Mais je n’en doute pas: tous ceux qui suivent cette voie seront bientôt ridiculisés. C’est avec leurs mains que l’agitation civile est provoquée.

Mon appel à vous est public. Je suis convaincu et j’insiste: le gouvernement est obligé de garantir des élections propres et justes. Elles donneront ainsi la possibilité d’un dialogue constructif entre les autorités et la société. Elles seront un moyen de garantir un processus politique civilisé. Ce sont ces élections qui permettront de rappeler aux citoyens que nous sommes un peuple fort et talentueux capable de surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés.

Notre parti a toujours lutté pour un avenir digne de ce pays. Le Parti communiste de la Fédération de Russie et ses alliés offrent constamment un programme bien équilibré pour surmonter la crise, lutter contre la pauvreté, redynamiser l’industrie et les campagnes, garantir une percée scientifique et technologique et une croissance économique durable. Ces approches ont intégré les propositions des meilleurs scientifiques, les réalisations d’entreprises nationales et l’expérience récente de la croissance rapide de la Chine. Elles ont déjà fait leurs preuves dans les activités du gouvernement Primakov-Maslyukov-Gerashchenko.

Je lance un appel à vous en tant que garant du respect de la loi fondamentale du pays. Sans la mise en œuvre des mesures que nous avons proposées, les tâches stratégiques décrites dans les lettres et les décrets du Président ne peuvent être résolues. Je suis convaincu de la nécessité de votre appel direct à toutes les structures et à tous les niveaux de gouvernement, avec l’obligation de garantir l’honnêteté du processus électoral, l’égalité de toutes les forces politiques et de tous les candidats à la fin de la course électorale.

Des élections honnêtes et dignes sont une chance réelle de sortir de la crise systémique.

Cordialement

G.A. Ziouganov,

Président du comité central du parti communiste,

Chef de la faction du parti communiste

à la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

Publicités