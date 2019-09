Le Venezuela promeut des alliances dans l’industrie textile avec la Chine

La République bolivarienne du Venezuela promeut de nouvelles alliances dans l’industrie textile avec la République populaire de Chine, après les réunions tenues cette semaine par le ministre du Pouvoir populaire pour la jeunesse et le sport, Pedro Infante, à Beijing, et où il a présenté diverses propositions de coopération et d’échange dans le sport.

« Nous avons le grand défi que nous a confié le président Nicolás Maduro pour accélérer la croissance des Algodones del Orinoco et avec cette relation Chine-Venezuela, nous aurons des avancées significatives « , a déclaré le ministre Infante lors de la réunion conduite par le président de la Chambre de commerce textile de Chine, Cao Jian Chang.

Dans le cadre de cette nouvelle coopération entre le Venezuela et la Chine, une commission nommée par le ministère de la Jeunesse et des Sports se rendra sur le territoire chinois pour compléter une phase de formation de plus de 20 jours.

Jian Chang a déclaré qu’il continuerait à étendre son travail dans la nation vénézuélienne. « Nous sommes prêts à collaborer et à donner des conseils pour que le Venezuela puisse surmonter la crise à laquelle il a été soumis. Nous sommes prêts à visiter votre pays et à recevoir du personnel vénézuélien qui contribuera à la croissance.

Equipement de sport

Au siège de l’ambassade du Venezuela à Pékin, le ministre Infante a rencontré des représentants de la société Peak, une marque chinoise spécialisée dans la fabrication d’équipements sportifs, présente dans plus de 100 pays.

Le responsable du portefeuille des sports vénézuéliens a discuté avec la société des conditions de la fourniture d’équipements aux athlètes et entraîneurs qui participeront aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui se tiendront au Japon.

La possibilité de fournir des articles de sport à quelque 1500 athlètes participant à des jeux nationaux a également été évoquée.

Les représentants de Peak ont eu le plaisir d’établir des relations d’échange et de coopération dans le domaine du sport avec le Gouvernement bolivarien du Venezuela.

