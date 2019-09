Les Russes toutes opinions confondues sont stupéfaits de voir que l’on peut assimiler l’URSS et l’Allemagne nazie, Staline, qui est pour eux l’équivalent de notre Napoléon, et Hitler, mais s’ils étaient en France cela leur paraitrait de plus en plus évident, tant le négationnisme ambiant fait des dégâts, y compris à l’intérieur du PCF où depuis que les trotskistes sont les dirigeants occultes de ce parti le seul marxisme autorisé est celui qui hait l’union soviétique, les Boulets que nous trainons peuvent ainsi réécrire l’histoire et notre seule référence autorisée est désormais Jaurès dont Rosa Luxembourg disait à quel point il était tout sauf un révolutionnaire. Ce travestissement permanent de l’histoire est désormais dans les manuels scolaires et dans la tête des jeunes générations avec la complicité active du parti dit communiste français. Il est temps que cela change et que nous ne relayions pas les propos d’un Boris Johnson dans notre théorie comme dans nos pratiques internationales qui vont également jusqu’à vanter un Tsipras, refuser de défendre un Assange (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

3 septembre 2019

Photo: Simon Dawson / Reuters

Texte: Ivan Abakumov

https://vz.ru/news/2019/9/3/995704.html

« Les propos du Premier ministre britannique sont une déformation absolue de l’histoire et une tentative de dissimulation des actions peu glorieuses de la Grande-Bretagne à la veille du début de l’agression hitlérienne contre la Pologne », a déclaré le sénateur Oleg Morozov au journal VZGLYAD, commentant la déclaration faite par Boris Johnson, assimilant l’URSS au fascisme allemand.

«Boris Johnson a fait une déclaration très cynique», a déclaré Oleg Morozov, membre du comité international du Conseil de la fédération. « Au moins pour la simple raison que la Grande-Bretagne a été l’un des instigateurs de l’accord de Munich. » Le sénateur a noté que la Grande-Bretagne, dans ce sens, a une responsabilité historique dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. « Et d’ailleurs, de nombreux historiens pensent généralement que la guerre n’a pas commencé le 1er septembre, mais juste après les paroles célèbres de Chamberlain à l’aéroport de Londres. »

Le Premier ministre britannique Johnson a envoyé un message vidéo sur Twitter dans lequel il déclarait: « En 1939, la Pologne se trouvait « entre le marteau fasciste et l’enclume communiste « . L’ambassade de Russie à Londres a noté que la déclaration du chef du gouvernement britannique était totalement inacceptable et surprenante.

«En fait, le Premier ministre britannique de l’époque n’a pas instauré la paix, mais le démembrement sans vergogne d’un pays souverain, dont une partie a été remise à Hitler. Ce fut la connivence avec l’agression nazie, qui a dégénéré en Seconde Guerre Mondiale. Par conséquent, le repentir historique des Britanniques est encore à venir. Et essayer à nouveau de faire plaindre la malheureuse Pologne, que l’URSS et l’Allemagne auraient partagée, constitue également une approche absolument cynique », a souligné Oleg Morozov.

Chacun sait que ces documents sont aujourd’hui déclassifiés. Les Polonais menaient alors des négociations séparées avec Hitler avant la conclusion de l’accord entre l’Allemagne et l’URSS. L’objectif était des opérations militaires conjointes contre l’Union soviétique. Les plans prévoyaient, par exemple, l’utilisation de jusqu’à 50 divisions polonaises dans la guerre contre l’URSS, a rappelé le membre du comité international du Conseil de la Fédération.

«Par conséquent, les paroles de Johnson sont une déformation absolue de l’histoire et une tentative de dissimulation des actions inconvenantes de la Grande-Bretagne à la veille du début de l’agression hitlérienne contre la Pologne. De dissimuler, y compris le fait que la Grande-Bretagne a à plusieurs reprises rejeté les propositions de l’URSS de conclure un traité afin d’empêcher les nazis d’envahir l’Europe. La Grande-Bretagne et la France ont refusé cela », a souligné le sénateur.

Et même lorsque la guerre a éclaté, lorsque Hitler est entré en Pologne, ni la Grande-Bretagne ni la France n’ont bougé le petit doigt pour mettre fin à cette agression, a déclaré la source. «S’ils avaient entrepris des opérations militaires contre l’Allemagne, on ignore comment les événements se déroulés par la suite. Mais ils ne l’ont pas fait, bien qu’ils aient déclaré la guerre à l’Allemagne. C’est ainsi que ces événements sont entrés dans l’histoire sous le nom de «drôle de guerre».

«Le discours de Johnson est donc un mensonge du début jusqu’à la fin. En outre, il ne s’agit pas seulement d’un mensonge du point de vue des événements historiques, mais également d’une dissimulation du rôle des politiciens britanniques de l’époque et du Royaume-Uni dans la promotion tacite de l’agression nazie en Europe », a conclu Oleg Morozov.

Ajoutons que les diplomates russes ont également rappelé à Johnson que la politique d’apaisement de l’Allemagne nazie avant l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale cautionnait la politique agressive d’Hitler et sabotait systématiquement les propositions de l’URSS sur la création d’une alliance antifasciste efficace.

