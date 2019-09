Karl Marx à Tarbes, un rendez-vous capital...

Karl Marx à Tarbes ? « Oui, à la fin de sa vie, et Marx serait même venu avec Friedrich Engels, Jules Guesde et Paul Lafargue qui était son gendre, Lafargue avec qui Guesde venait de fonder le Parti Ouvrier », détaille à présent Pierre Montoya, ancien premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Hautes-Pyrénées, face à l’interlocuteur étonné. Avec en main l’objet de ce voyage en Bigorre, sous sa couverture rouge. Le résumé du « Capital », par Gabriel Deville, mais dans sa traduction espagnole en l’occurrence.

Tradition orale

Marx à Tarbes… Une visite qui jusqu’ici relevait plutôt du registre des « légendes locales » de la préfecture des Hautes-Pyrénées. « Mais une réalité selon toute probabilité », estime aujourd’hui Pierre Montoya, non sans arguments. « Car chez moi, cette histoire s’ancrait d’abord dans une tradition orale familiale et de vieux républicains espagnols l’évoquaient aussi entre eux, lorsqu’ils parlaient de José Mesa, l’un des fondateurs du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et premier imprimeur de cet ouvrage, également présent ce jour-là, car c’était un ami de Lafargue et Deville», résume-t-il à présent, comme il en arrive au cœur de l’affaire: Gabriel Deville. L’homme que Karl Marx en personne venait donc voir à Tarbes pour une mission de confiance…

Gabriel Deville, l’oublié

Gabriel Deville ? La capitale de la Bigorre l’a vu naître en 1854 « dans une famille républicaine et socialiste », dit sa fiche des archives marxistes sur internet. Mais c’est à Toulouse que ce jeune étudiant en droit rejoindra rapidement la section locale de l’Internationale pour se ranger derrière Marx.

Marx pour tous

Marx dont il fait la connaissance vers 1880, à Paris, après avoir été emprisonné avec Jules Guesde, l’homme avec lequel il fondera le Parti Ouvrier Français en 1882. Seulement voilà… Tel quel à l’époque, le Capital est totalement hors de portée des opprimés qu’il veut défendre, souligne alors Deville. « Lui donnant raison et estimant que Deville était son meilleur interprète en France, c’est donc à lui que Marx a demandé d’écrire un résumé du Capital compréhensible par tous, d’où cette réunion qui débouchera sur la publication du résumé, en 1883, l’année de la mort de Marx », explique Pierre Montoya. Qui a eu un jour confirmation des faits « par une émission de France Culture consacrée à Eléanor Marx », dernière fille de Karl Marx. « Eléanor ne quittait plus son père veuf et malade, et l’aurait ainsi accompagné à Tarbes » conclut Pierre Montoya, toujours en quête de documents attestant la rencontre, « car jusqu’ici, on n’a pas retrouvé de traces écrites» regrette-t-il.

Le chiffre : 1883

Décès > Karl Marx. Le philosophe et économiste allemand, théoricien du socialisme disparaît le 14 mars 1883, à Londres. C’est cette même année que paraît le résumé du Capital, de Gabriel Deville. Des enfants qu’il aura eus avec Jenny von Westphalen, son épouse, seules survivront trois filles : Caroline, qui meurt également en 1883, Laura, épouse de Paul Lafargue, et Eléanor. C’est la biographie de cette dernière qui confirmerait le voyage à Tarbes.

Deville a aussi écrit pour Jaurès

Co signataire avec Jules Guesde du « Programme et adresse des Socialistes révolutionnaires de France », le Tarbais Gabriel Deville, lu ici par Pierre Montoya (photo), est l’un des principaux diffuseurs de Marx en France. Il écrira, entre autres, les « Principes socialistes » en 1896, mais rédigera aussi pour Jean Jaurès les chapitres sur «Thermidor et le Directoire, de l’Histoire socialiste de France ». élu deux fois député, il quittera la vie militante en 1906 et mourra en 1940.

Reviens-nous, papa Marx !

Oui, reviens, papa Marx. Et, avec toi, tonton Engels. ça presse ! A la vitesse supersonique, l’humanité est en train de retourner dans l’état que, tous les deux, vous dénonciez, il y a bien 150 ans. Techniquement, en gros, ça baigne ; même si les résultats des avancées scientifiques et technologiques font redouter le pire : l’épuisement des ressources naturelles, les catastrophes climatiques, la famine déferlant sur des continents entiers, les émeutes des misérables et les guerres de religion. Vous aviez foi dans le progrès. Il n’a pas arrêté depuis votre époque, dans tous les domaines : l’énergie, l’outillage, le transport, l’information, la construction, l’hygiène, la médecine, la conquête du ciel, la connaissance de la matière, tout, y compris les moyens d’extermination massive. Mais la révolution sociale pour la justice dans l’égalité n’a pas suivi. Le capitalisme prospère. L’argent est roi. La privatisation des moyens et des objets de production et d’échanges submerge tout ce qui fut, un temps, ici, nationalisé ou socialisé. Le pillage des anciennes « colonies » se déchaîne dans les pays « émergents », les salaires de misère, les cadences infernales sont la règle, même, et j’allais dire, surtout, dans les pays qui se proclament communistes comme la Chine, la Corée du Nord ou Cuba. On y voit, comme dans l’ex-URSS, les hautes autorités du pack communiste, dont Marx avait écrit le manifeste en 1848, confisquer tout pouvoir, s’afficher dans le monde entier avec des revenus colossaux, un luxe insultant, une volonté hégémonique et néocoloniale qu’on aurait pu croire le propre des maîtres du capital. En France où Karl Marx fit de longs séjours (à Paris plus souvent et plus longtemps qu’en pays d’Oc), le PCF se ratatine. Les socialistes se cherchent un leader chez celui que le plus droitier des Présidents de la République a placé à la tête du FMI, organisme chargé de maintenir l’ordre capitaliste sur l’étendue du globe. Les trotskistes gesticulent… Et il en est de même partout. A la religion du marché, à l’opium du peuple que constituent le sport-spectacle, le fanatisme religieux et tribal ajoute son poison. Et dire que c’est à un curé, notre aumônier au lycée de Sète, que je dois d’avoir découvert Proudhon, Marx, le matérialisme historique comme pensée respectable et féconde, la lutte des classes comme une nécessité, l’abolition du salariat et des trusts comme but à atteindre ! Il aimait à rappeler sans cesse, après son Christ, qu’« on ne peut servir deux maîtres : Dieu et l’argent ». ça m’a marqué à vie.