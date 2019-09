Demande de Débat sur Assange à la fête de l’Humanité

Voici la lettre que notre camarade Stephen Chalk a adressé à la direction de l’Humanité pour qu’il y ait un débat sur Assange à la fête de l’humanité. Pour une fois que la référence à Jaurès et à son combat pour la paix et contre les manipulations contre le capitaine Dreyfus aurait un sens dans l’actualité de ce journal, il serait temps d’en parler. Il serait temps que cette référence ne soit pas une simple hypocrisie pour en finir avec le marxisme et l’histoire réelle des communistes français. Donc appelons-en aux mânes de Jaurès pour exiger de la direction de l’Humanité qu’elle mette ses actes et ses palinodies « démocratiques » en accord avec sa politique de journal et le sens de la fête de l’Humanité (note de Danielle Bleitrach qui est tout à fait personnelle et n’implique en rien le Comité).

WikiJustice Julian Assange

Coordonnatrice : Véronique Pidancet Barrière

2 rue Frédéric Schneider

Hall 5 Appt 86

75018 Paris

Tél. : 01 42 51 49 06, Portable : 06 15 87 52 71

E-mail :pidancetbarriere@gmail.com

Stephen CHALK

Traducteur / interprète français-anglais pour WikiJustice

Rue du Forest

04500 MONTAGNAC

Tél. 06 64 06 68 34

E-mail : chalkstephen@gmail.com

Patrick Apel-Muller

Directeur de la rédaction

L’HUMANITÉ

164 rue Ambroise Croizat 93528 Saint-Denis Cedex

E-mail : pam@humanite.fr

Paris, le 3 septembre 2019

Cher Patrick Apel-Muller,

je me permets de vous écrire de la part du comité WikiJustice Julian Assange pour vous demander s’il y aura la possibilité d’organiser un débat concernant Assange à la Fête de l’Humanité2019 du 13 au 15 septembre.

Comme vous le savez l’affaire Assange met en jeu la liberté d’expression, la protection des sources et la possibilité même du journalisme libre. Il en va également de l’enjeu démocratique fondamental du droit des citoyens à s’informer ainsi que de l’ouverture et de la transparence en ce qui concerne les violences et les mensonges d’état.

Le comité WikiJustice Julian Assange est un réseau de militants engagés dans la campagne pour la libération de Julian Assange, ouvert à tous ceux qui soutiennent nos objectifs et notre texte fondateur que vous trouverez ci-joint.

Nous sommes très préoccupés par la faiblesse de la défense d’Assange face à la diffamation personnelle orchestrée contre lui et pensons que seul une campagne d’information et une mobilisation du grand public sera en mesure de l’aider. Comme vous le savez, le temps est compté pour sauver Assange, non seulement de l’extradition aux États-Unis, mais également de la détérioration alarmante de son état de santé sous les conditions d’emprisonnement qu’il subit qualifiées de torture par Nils Melzer, rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, et signalées par John Pilger entre autres. Face à l’urgence de la situation, nous souhaitons atteindre un public plus large afin d’élargir la campagne pour la libération d’Assange et faire grandir la mobilisation en sa faveur.

Le comité WikiJustice Julian Assange est prêt à proposer des intervenants pour encadrer le débat. A titre provisoire nous proposons Viktor Dedaj (Le Grand Soir) qui a une connaissance approfondi du dossier Assange ou moi-même Véronique Pidancet Barrière. En outre le grand journaliste John Pilger travaille actuellement en Angleterre et il serait possible de lui proposer d’y intervenir. Nous sommes également ouverts aux propositions de L’Humanité si vous souhaitez proposer des intervenants journalistes ou autres pour encadrer le débat.

Je vous remercie de votre intérêt et j’espère que nous aurons le plaisir de collaborer avec vous à informer le public et ainsi défendre Julian Assange et la liberté des citoyens à s’informer grâce à la Fête de L’Humanité.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments fraternels.

Véronique Pidancet Barrière

Coordonnatrice : WikiJustice Julian Assange

Stephen CHALK

Traducteur, interprète pour WikiJustice

Publicités