The National interest : la fragilité des alliances entre Etats déchirés par les intérêts privés

La Chine et la Russie partagent le même objectif stratégique immédiat d’affaiblir la présence des États-Unis et de saper leurs alliances dans la région.

Le mois dernier, un événement particulier s’est produit dans les cieux au-dessus de la mer du Japon. Des avions militaires russes et chinois effectuaient une patrouille aérienne et pénétraient dans les zones d’identification de la défense aérienne (ADIZ) du Japon et de la Corée du Sud. La patrouille, qui était le premier exercice conjoint de bombardiers à longue portée dotés de capacités nucléaires pour Moscou et Beijing, devrait inciter les États-Unis et leurs alliés dans la région à beaucoup d’inquiétude. Le fait que les avions russes se soient introduits à deux reprises dans l’espace aérien des îlots controversés de Takeshima-Dokdo, administrés par la Corée du Sud mais revendiqués par le Japon, a en particulier suscité de vives inquiétudes.

En réponse, Séoul a fait monter des avions de combat et tiré plus de trois cents tirs d’avertissement, selon des responsables de la défense coréenne. Cela a provoqué une vive réprimande du Japon, qui a également dépêché ses forces aériennes en réponse à l’incursion. Un responsable japonais a qualifié les manœuvres coréennes de « totalement inacceptables et extrêmement regrettables », car elles se sont produites sur des îles que Tokyo considère comme son territoire souverain. Compte tenu du nombre d’aéronefs impliqués et des intrusions répétées dans les zones de défense aérienne, l’incident avait probablement été soigneusement conçu par la Russie et la Chine pour susciter une vive réaction de Tokyo et de Séoul, ainsi que pour miner davantage leurs relations bilatérales déjà tendues, son point le plus bas depuis des années sur des questions historiques et un différend autour des nouvelles restrictions sur le contrôle des exportations imposées à la Corée du Sud.

Pourquoi cet incident est-il important? Premièrement, la patrouille, bien que provocante en soi, n’est que la partie visible de l’iceberg. Cela illustre un partenariat stratégique en plein développement entre la Chine et la Russie, une tendance qui constitue une menace pour l’alliance américano-japonaise ainsi que pour les autres alliances et partenariats de Washington dans la région. En effet, les intérêts de sécurité de Beijing et de Moscou s’alignent de plus en plus en Asie de l’Est. Les relations avec les États-Unis et leurs alliés européens restent extrêmement froides, comme le prouve tout récemment la décision de Washington de se retirer du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire en raison de la violation substantielle du pacte par Moscou. Le ministère de la Défense a également fait part de ses préoccupations à Moscou et à Beijing en notant qu’il espérait déployerces capacités précédemment interdites au théâtre Asie-Pacifique dans un proche avenir.

En outre poussant deux côtés ensemble est l’ approche progressive de la Chine à regarder la Russie comme un partenaire clé pour compenser la pression des États-Unis et son réseau d’alliance en Asie, en particulier avec le Japon, où les relations sont tendues en raison de leur rangée territoriale autour de la Les îles Senkaku dans la mer de Chine orientale. Les dirigeants chinois et russes épousent des visions du monde similaires et la même opposition à l’ordre libéral international, à la démocratie et aux droits de l’homme sur lesquels le Japon et les États-Unis se situent à l’autre bout du spectre. La Chine et la Russie partagent également le même objectif stratégique immédiat d’affaiblir la présence des États-Unis et de saper leurs alliances dans la région. La patrouille aérienne et sa réaction ont directement contribué à la réalisation de cet objectif.

Bien entendu, la Chine et la Russie ne sont pas des alliés formels et il subsiste un certain degré de méfiance, notamment de la part de Moscou. Par exemple, la Russie reste discrètement méfiante vis-à-vis des intentions de Pékin en Asie centrale avec son initiative «Ceintures et routes», craignant que la Chine ne cherche à renverser – au moins en partie – la domination russe dans la région. De même, la Russie reste également préoccupée par la montée en puissance des investissements chinois en Extrême-Orient, qui présente des avantages économiques mais aussi potentiellement défavorable aux entreprises russes.

Néanmoins, des griefs partagés avec les États-Unis et des considérations pragmatiques ont amené les dirigeants des deux pays à approfondir leur coopération sur de nombreux fronts afin de faire progresser leurs programmes internationaux. Cela a été démontré, entre autres, par les résultats de leurs votes au Conseil de sécurité des Nations Unies – contrecarrant souvent les initiatives occidentales – et par un nombre croissant d’exercices militaires conjoints, y compris les exercices à grande échelle de Vostok en 2018, impliquant plus de trois mille Chinois troupes.

Le renforcement du partenariat Beijing-Moscou souligne l’importance de l’alliance américano-japonaise ainsi que les relations de Washington avec des partenaires régionaux aux vues similaires. Mais si la nécessité d’un engagement soutenu envers les alliés et les amis n’a jamais été aussi évidente, l’approche de l’administration Trump a fait paraître les États-Unis peu fiables pour ceux qui comptent le plus sur une forte présence américaine. La tendance du président Donald Trump à dénigrer ses alliés en prenant des mesures habituellement réservées aux adversaires – tels que des tarifs douaniers ou des demandes de négociations commerciales renégociées et des accords de partage de la charge – a suscité des sentiments déplaisants que la Chine et la Russie auront tendance à exploiter.

Enfin, le défi potentiel posé par la convergence sino-russe souligne également l’urgence de renforcer la coopération trilatérale États-Unis-Japon-Corée du Sud, qui est actuellement minée par les tensions entre le Japon et la Corée du Sud. Bien que le profond fossé entre Tokyo et Séoul ne soit pas résolu tant que l’on n’aura pas changé d’administration dans l’une ou l’autre des capitales, toutes les parties, y compris Washington, devraient rechercher une rampe de sortie pour désamorcer le conflit. Malheureusement, les États-Unis se sont montrés peu disposés, à ce jour, à participer au différend entre leurs deux alliés. À moins que l’administration Trump ne veuille donner à Pékin et à Moscou une occasion en or de faire avancer leurs intérêts stratégiques, il faudra changer de cap.

J. Berkshire Miller est membre principal du Japan Institute of International Affairs. Il est également directeur adjoint et membre principal de l’Institut Macdonald Laurier.

Benoit Hardy-Chartrand est professeur auxiliaire en politique de l’Asie de l’Est à la Temple University Japan.