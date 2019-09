Portugal : “Il n’y a pas de majorité de gauche”, déclare Jerónimo de Sousa

« Il n’y a pas de majorité de gauche », a déclaré dimanche le secrétaire général du PCP à Alter do Chão, Portalegre. Cette clarification, comme l’appelle le leader communiste, s’étend aux quatre dernières années de la vie politique nationale, au cours desquelles le PCP a financé quatre budgets du gouvernement d’António Costa.

«Quand il y a des gens qui veulent confondre les situations et tout fusionner en ce qui concerne les responsabilités en matière de gouvernance, nous devons continuer à clarifier la situation afin d’éviter toute confusion: il n’y a pas de majorité parlementaire, pas de gouvernement de gauche ou de majorité, et Gouvernement soutenu par la CDU », a déclaré Jerónimo.

Selon le secrétaire général du PCP, il existe des mesures d’un gouvernement qui, « si elles sont justes et favorables au peuple, » sont soutenues « , et des mesures qui, si elles sont négatives et dommageables pour le pays, sont » combattues et rejetées « par les communistes.

Ainsi, lors d’un déjeuner collectif de sympathisants de la CDU [Coalition démocratique unitarienne] et en présence de la tête de liste du district, Manuela Cunha, de «The Greens» , le leader communiste a lancé plusieurs critiques aux gouvernements dirigés ces dernières années par PS et PSD en coalition avec le CDS-PP.

Malgré cette distanciation par rapport aux pratiques gouvernementales, Jerónimo de Sousa a encore insisté sur certaines bonnes décisions de l’exécutif de Costa et du PS. Comme la nouvelle loi sur la fondation pour la santé , l’annonce de nouvelles mesures qui feront partie du programme électoral pour la législature du 6 octobre. «La nouvelle loi sur la fondation pour la santé étant un instrument important pour la défense et le renforcement du service national de santé (NHS), la résolution des problèmes persistants en matière d’accès des Portugais aux soins de santé nécessite un ensemble de mesures urgentes, telles que: que le PCP présentera prochainement « , a-t-il révélé.

Parmi ces mesures, les communistes avaient déjà fait référence à la distribution gratuite de médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques et à la proposition de créer le Laboratoire national des médicaments. La «dispensation gratuite» dans les unités de santé et les pharmacies du NHS de médicaments pour les malades chroniques et les familles dans le besoin, ainsi que pour les patients de plus de 65 ans, fait partie des mesures qui seront présentées par les communistes, ainsi que tels que la «disponibilité accrue» de médicaments génériques et la «création» du Laboratoire national des médicaments.

Lors de son discours, le secrétaire général du PCP a défendu l’augmentation du salaire minimum national à 850 euros. 40 euros.

Jerónimo de Sousa, qui a également critiqué la situation au sein du BES, estimant qu’il s’agissait d’un «puits sans fond», a lancé l’appel traditionnel au vote de la CDU. avec Lusa