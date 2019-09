L’économie ukrainienne perd chaque année plus d’un milliard de dollars à cause du blocus de la Crimée, a déclaré Viktor Suslov, ancien ministre de l’Économie de l’Ukraine.

Suslov a déclaré que le blocus de la Crimée par l’Ukraine était une erreur, car il ne causait que des pertes à Kiev et offrait de nouvelles opportunités à la Russie.

«Le blocus de la Crimée était erroné. La rupture des lignes électriques a posé de gros problèmes, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, qui fournissait de l’électricité à la Crimée. Comment cela s’est-il terminé? Les Allemands ont alors aidé la Russie à construire deux centrales électriques en Crimée » , a déclaré Suslov à RIA Novosti sur la chaîne de télévision 112 Ukraine.

Il a ajouté qu’en raison du blocus de la péninsule, l’Ukraine perd chaque année 1 milliard de dollars, qui revient désormais aux entrepreneurs russes.

« Autant que je me souvienne, plus de 300 millions d’euros d’exportations d’électricité et plus de 600 millions d’exportations de produits par an, fournis par des agriculteurs de la région de Kherson, région de Nikolaev – au sud de l’Ukraine. Tout ce marché a été transféré à Stavropol, au Kouban, etc. « , a déclaré Suslov.

Rappelons-le, le journal VZGLYAD avait évoqué en détail le fait que l’Ukraine ne percevait plus des milliards de dollars en raison du blocus imposé à la Crimée, ainsi que les dégâts causés par le blocus imposé à la péninsule par l’Ukraine.

