Le 1er septembre 2019, les sections du Parti communiste de Saint-Pétersbourg et du Komsomol de la Fédération de Russie ont organisé des stands devant le Palais des glaces, au cours desquels ils ont félicité les écoliers à l’occasion de la journée du savoir.

Alors que les autorités organisaient des événements officiels au Palais des glaces, qui étaient clairement liés aux élections du 8 septembre, les communistes et les membres du Komsomol dirigés par le premier secrétaire du comité municipal du parti communiste de Saint-Pétersbourg, membre du Présidium du comité central du parti Olga Khodunova et le premier secrétaire des Komsomols de Saint-Pétersbourg Mikhailov ont félicité les jeunes citoyens de la capitale du Nord pour la rentrée scolaire. Les enfants ont reçu des ballons rouges portant l’inscription « Parti communiste » et des esquimaux [portant l’inscription « comme avant », c.à.d. « soviétiques », NdT].

Pour les communistes, les enfants seront toujours la « seule classe privilégiée » et ne feront pas l’objet de batailles électorales. Le programme du parti communiste accorde une attention particulière à la protection de la maternité et de l’enfance, à la renaissance de l’école soviétique, à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité de l’éducation. Malheureusement, les années de réformes bourgeoises ont pratiquement détruit les réalisations soviétiques uniques dans ce domaine, et la Journée du savoir pour de nombreux parents n’était pas un jour de fête, mais un problème financier colossal qui doit souvent être résolu avec des emprunts. En outre, la simple entrée d’un enfant en CP est déjà perçue comme un succès: plus de 30 000 écoles sont fermées dans la Russie post-soviétique, ce qui a entraîné de nombreuses files d’attente dans les établissements d’enseignement.

Au cours du rassemblement au Palais des glaces, une bonne tradition de la branche du parti communiste de Saint-Pétersbourg, les communistes ont expliqué aux citoyens les origines des problèmes dans le domaine de l’éducation et le seul moyen possible de les résoudre consistant à modifier le cours socio-économique du pays. Dans le même temps, plus de mille enfants ont reçu des cadeaux et exprimé leur désir de rejoindre les rangs des organisations des pionniers et du Komsomol, ont pris des photos avec des membres du Komsomol et se sont bien préparés pour leur première journée d’école.

Victoria Severina, membre du Komsomol de la Fédération de Russie

