Réclame : A Valere Staraselski

Rendez-vous à la Fête de L’Humanité…

J’ai l’habitude de signaler aux lecteurs de monblog les parutions dignes d’intérêt, mais là excuse-moi en ce qui te concerne ce ne sera pas le cas.

je te félicite d’être à la fête de l’humanité, moi je n’y serai pas parce que mon livre « temps retrouvé d’une communiste » est interdit de figurer parmi les auteurs de la cité du livre. il y a peu tu m’as envoyé un message dans lequel tu me disais que tu pensais pouvoir parler de ce livre dans l’humanité où tu as de nouvelles responsabilité, tu allais tout de suite d’ailleurs le demander à Delga.

Inutile de dire que j’attends toujours et tu as gaiment accepté ma censure à l’université d’été du PCF, trop occupé à parler d’Aragon. Pourtant tu aurais pu lire dans mon livre des souvenirs et un témoignage pudique de ceux qui comme moi l’ont accompagné à la fin de sa vie, je ne t’ai pas vu à ce moment-là d’ailleurs, il n’y avait que Jean ristat et moi.

Tu n’as pas daigné ni lire, ni même acheter ou solliciter ce livre peut-être t’es-tu rendu compte à quel point la censure qui me frappe depuis plus de 20 ans à l’humanité fait partie d’un consensus qu’il n’est pas bon de bousculer. Ton silence m’a paru édifiant et comme d’habitude j’ai feint d’ignorer cette nouvelle humiliation.

J’avais mieux à faire, diffuser des nouvelles que l’on ne voit nulle part ailleurs et surtout pas dans l’humanité sur ce qui se passe dans le monde, organiser une mobilisation autour du cas d’Assange, cette affaire dreyfus au niveau planétaire. Et me résigner à ne pas aller à la fête de l’humanité puisque graâce à l’incompétente tenancière de la cité du livre je n’avais pas droit d’être présente dans la cité du livre. de toute manière sans vous mon livre connait une très bonne diffusion et il est présent dans de plus en plus de librairies, dans la France entière, il sera au stand de delga.

Mais là où la coupe a été pleine, c’est ce matin quand tu es venu me solliciter pour que je fasse de la réclame pour ton livre. Trop c’est trop, voilà la seule réclame que je puisse faire et d’ailleurs elle peut te rapporter une audience inespérée puisque nous sommes dans le temps où des histrions de la littérature sont en train de se faire une gloire de toute l’ordure qu’ils peuvent commettre.

J’aurais préféré moi vois-tu parler de toi autrement, je suis restée à l’école de Claude prevost qui me disait : ne parle que de ce qui en vaut la peine, qui peut enrichir tes lecteurs et je regrette crois-moi connaissant tes qualités littéraires de ne pas pouvoir les faire partager.

Ceux qui s’accommodent d’une pareille censure et de celle de l’humanité font leur choix, celui de l’indignité et tu ne peux pas me demander de les considérer comme des écrivains dignes de ce nom…se servir d’abors et après les autres, n’a jamais été ma politique,j’ai toujours respecté l’exclamation de Robespierre: « nos raisons d’extister valent mieux que notre existence, mais parfois je réagis quand la provocation devient par trop incuupportable…

Danielle Bleitrach

Publicités