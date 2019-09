National Interest : Est la version hongkongaise de la crise ukrainienne? par Lyle .J.Goldstein

26 août 2019

Ce magazine de geopolitique américain met en garde ceux qui espèrent faire de Hong Kong un nouveau maïdan et il le fait à partir d’un article russe en montrant que la manière dont les USA et leurs alliés occidentaux préterndent utiliser des situations locales contre leur véritable adversaire, la Russie et aujourd’hui la Chine non seulement provoque le malheur des populations que l’on engage dans une telle voie mais eisque d’entraîner une déflgration aux conséquences incalculables (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Les conséquences d’une répression violente à Hong Kong pourraient être mondiales.

par Lyle J. Goldstein

La crise de Hong Kong reste à un stade aigu. Les troupes chinoises se rassembleraient à Shenzhen, voisin, et des éditoriaux en colère et xénophobes paraissaient presque quotidiennement dans les principaux journaux militaires chinois. Pendant ce temps, les fanatiques des droits de l’homme du monde entier semblent vouloir faire de la manifestation de Hong Kong un bélier, qui déclencherait la « Révolution du jasmin » tant recherchée.”Vers la démocratie en Chine. Inutile de dire qu’il est loin d’être clair que les défenseurs externes (beaucoup résidant à Washington, DC) ou les manifestants eux-mêmes à Hong Kong ont réfléchi à la question avec beaucoup d’attention. Comment cela se termine-t-il? Les conséquences les plus probables seront la violence et la répression – nous espérons que ce ne sera pas non plus la guerre, mais cette possibilité affreuse peut difficilement être exclue. Il y a des raisons d’espérer que les manifestations s’achèvent et nous devrions tous souhaiter que «les têtes les plus froides l’emportent».

Au milieu du flot de commentaires sur les causes et les conséquences économiques, sociales et politiques des manifestations en cours à Hong Kong, une analyse particulièrement intéressante est apparue dans la presse russe. Cette analyse compare le mouvement de protestation de Hong Kong de 2019 aux événements du Maidan à Kiev qui se sont déroulés en février 2014. Beaucoup nieront sans doute une telle comparaison comme une « propagande russe », peut-être générée par un « bot ». Cependant, une évaluation aussi superficielle manquerait un certain nombre de points de comparaison intéressants et aussi franchement dérangeants. L’article est paru sous le titre «Maidan en chinois. Pékin va-t-il écraser les manifestations à Hong Kong? [Майдан по-китайски. Подавит ли Пекин бунт в Гонконге?] ”Et a été écrit par l’éditorialiste Ilya Polyansky pour revue militaire [Военное Обозрение].

Les manifestations de Maïdan n’étaient-elles pas elles-mêmes à l’origine un appel à la liberté? Mais la lutte ne visait pas simplement les autorités immédiates, même corrompues qu’elles auraient pu être. L’effort principal consistait plutôt à résister à une force de contrôle externe plus distante, mais beaucoup plus puissante, Moscou dans le premier cas et Beijing dans le second. Indiscutablement, ces deux crises, bien que déclenchées par des revendications politiques internes, ont de très fortes connotations géopolitiques. De plus, les profondes fractures exposées dans les deux cas s’accordent bien avec les gouffres grandissants caractéristiques de la nouvelle guerre froide, mettant en vedette l’Occident épris de liberté et bruyant, contre l’Est déspotique, corrompu et supposé en déclin. Les Occidentaux ont été répétés maintes et maintes fois, selon notre propre tradition téléologique, que nous sommes «du bon côté de l’histoire».

Cependant, avant de faire un pas de plus vers le «côté droit de l’histoire», les Hongkongais voudront peut-être consulter la population ukrainienne pour savoir ce qu’il en est réellement d’être sur les lignes de front de la nouvelle guerre froide. Après tout, le peuple ukrainien n’a malheureusement que peu de choses à démontrer pour les efforts du Maidan au-delà de la polarisation croissante , du dysfonctionnement politique, de la stagnation économique et, oui , de violences internes et externes d’un genre plutôt redoutable.

Polyansky ne rend pas ces points explicites, préférant patiner sur le bord de la comparaison. Il a déclaré que les manifestations à Hong Kong avaient pris une forme extrêmement dangereuse. En saisissant l’aéroport, prenant apparemment des otages et avec le chaos qui régnait dans la rue, Polyansky conclut: « La situation dans cette ville chinoise rappelle de plus en plus le Maidan en Ukraine au cours de la saison 2013-2014 auraient été sévèrement battus, mais heureusement, ils ont été sauvés par la police. Certains lecteurs peuvent être surpris, cependant,

Pour ceux qui sont familiers avec le Victoria Nuland épisode et que ce diplomate américain plutôt moins que diplomatique intervention dans la politique de Kiev pendant la crise Maidan, il est plus qu’un peu déconcertant d’apprendre que le personnel du Département d’ Etat américain auraient été activement réunisavec les manifestants de Hong Kong. Polyansky note que Beijing a averti les États-Unis de la tenue de telles réunions, mais conclut ainsi: «Les États-Unis, comme chacun sait, témoignent toujours de la tendance à intervenir dans les situations politiques chinoises, exprimant leur soutien aux mouvements nationaux tibétains et ouïghours, et maintenant aux Hong Kong. manifestants Kong [Unis, как известно, постоянно демонстрируют тенденцию к вмешательству в китайскую политическую ситуацию, высказывают поддержку тибетским и уйгурским национальным движениям, а теперь и гонконгским протестующим.] « .

L’article présente plusieurs photos de manifestants de Hong Kong brandissant des drapeaux américains. Cela est peut-être approprié compte tenu du nombre d’ élites et de politiciens de Washington qui ont ouvertement exprimé leur soutien aux manifestations de Hong Kong. Pourtant, ni les manifestants ni le « blob » de Washington ne semblent avoir compris qu’associer le destin de Hong Kong à l’effort plus général des États-Unis pour contrer la Chine par le biais de l’Indo-Pacifique « libre et ouverte » brandissait certainement le drapeau rouge devant un taureau. . Les manifestants de Hong Kong pensent-ils que les États-Unis les sauveront de la Chine de la même manière que l’Amérique a «sauvé» l’ Ukraine de la Russie?

Polyansky attire explicitement l’attention sur ce problème lorsqu’il aborde la question de la visite proposée par deux navires de guerre de la septième flotte américaine à Hong Kong. La visite a été brutalement annulée par Beijing et Polyansky cite le porte-parole de la septième flotte, qui se serait plaint du fait que la marine américaine avait «toujours visité le port de Hong Kong par le passé…». Mais l’observateur russe explique: «Dans une situation où la ville est en pleine tourmente, la présence de navires américains sera un facteur de déstabilisation inutile. De plus, les manifestants peuvent même penser que les navires de la Marine des États-Unis dans le port de la ville deviendra une garantie contre les actions policières sévères et intensifieront leurs discours [в условиях, когда город охвачен массовыми беспорядками, присутствие американских кораблей будет лишним дестабилизирующим обстановку фактором. Тем более,chars d’assaut sur le Kreshatik dans le centre de Kiev lors de l’incident de Maidan.

En fin de compte, l’auteur russe conclut que Pékin n’a pas cherché la confrontation et a fait preuve de beaucoup de retenue. Il a toujours choisi de remplir les fonctions suivantes: la Chine Власти Гонконга сами сумеют угомонить протестующих]. »Il conclut que le facteur principal dans les calculs de Pékin est en réalité le plus gros prix de Taiwan, notant que« Si les gens à Taiwan voient Hong Kongers écrasé , ils sont écrasés » de tous “désir de s’intégrer à la Chine…”

Cependant, en se montrant cynique, on pourrait concevoir ce processus à l’inverse. Il est possible que la crise de Hong Kong ait encouragé l’idée dans l’APL et ailleurs dans les cercles du PCC qu’un « pays, deux systèmes » est définitivement morte. Cette conclusion voudrait dire que Pékin est d’avis que la force doit maintenant être utilisée à la fois contre Hong Kong et Taiwan, ce dernier exigeant beaucoup plus d’attention. Espérons que ce n’est pas la conclusion qui prévaut à Beijing, mais ce pourrait être le cas. Si les troubles à Hong Kong déclenchent une guerre continentale / Taiwan, l’issue de la manifestation de Hong Kong aura été bien pire que le bilan sanglant du Maidan en Ukraine qui a déclenché près de cinq ans de guerre civile sanglante dans l’est de l’Ukraine.

Si nous nous éloignons de l’article russe qui suscite la réflexion, examinons deux facteurs essentiels que l’on ne voit nulle part dans le vaste océan d’analyses occidentales de la situation de Hong Kong: la géographie et l’histoire. En cette ère de politique identitaire, l’identité l’emporte toujours. Si les Hongkongais aiment particulièrement le thé et les crumpets, ou roucoulent devant les dernières photos du bébé royal , pourquoi ne devraient-ils pas être britanniques, après tout? Selon les idéaux de l’idéologie libérale américaine, de telles expressions d’autodétermination sont d’autant plus bienvenues et peuvent être pleinement validées sur Twitter et d’autres médias sociaux.

Pourtant, il s’agit là d’une réalité juvénile dans le monde réel, en raison de l’importance persistante de l’histoire et de la géographie, les deux piliers de la pensée réaliste. La Chine n’a pas oublié que Hong Kong s’était indistinctement détachée de l’Empire du milieu dans le cadre d’un des chapitres les moins glorieux de l’histoire de la colonisation britannique, qui consistait à pousser la drogue à grande échelle à la baïonnette. Mais vous ne verrez aucune mention de la guerre de l’opium, longtemps oubliée, dans les reportages récents sur Hong Kong par les principaux journaux occidentaux. Peu importe que Hong Kong n’existe pas sans cette histoire néfaste .

Ensuite, il y a aussi le fait assez significatif que les gammes de systèmes de missiles chinois (basés le long de la côte, en mer et dans les airs) garantissent sans faille le moindre doute que personne – pas même l’alliance occidentale tant vantée du Nord Organisation du Traité de l’Atlantique – vient sauver les manifestants de Hong Kong si Pékin décide de recourir à la force. Les lecteurs occidentaux pourraient facilement oublier le fait géographique solennel que Hong Kong n’est en fin de compte qu’une autre grande métropole située dans le sud de la Chine. Des faits historiques et géographiques similaires se rapportent plus ou moins à Taiwan.

Les conséquences d’une répression violente à Hong Kong pourraient être mondiales.

par Lyle J. Goldstein

Lyle J. Goldstein est professeur de recherche au China Maritime Studies Institute (CMSI) du United States Naval War College à Newport, RI. En plus du chinois, il parle également le russe et est également membre du nouvel institut d’études maritimes de la Russie, le Naval War College. Vous pouvez le joindre à goldstel@usnwc.edu . Les opinions de ses colonnes sont entièrement les siennes et ne reflètent pas les évaluations officielles de la US Navy ou de tout autre organisme du gouvernement des États-Unis.

Publicités