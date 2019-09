Sondage Vox: Lula est le meilleur président de l’histoire, même parmi les électeurs de Bolsonaro

Selon une enquête réalisée par Vox Populi, le gouvernement de Lula offrait pour 62% «de meilleures conditions de vie: emploi, revenus plus élevés, inflation plus basse, etc.». Seulement 5% considèrent Bolsonaro comme offrant de meilleures conditions de vie. Lula est considéré comme le meilleur, selon ce critère, même parmi les électeurs de Bolsonaro (32% contre 16% qui disent que le meilleur gouvernement est celui qui existe actuellement)

247 – Le sondage Vox Populi publié le vendredi 30 aout qui révèle une augmentation du rejet de Jair Bolsonaro s’élevant à 40% , révèle également que l’opinion sur le gouvernement de l’ancien président Lula reste la plus positive parmi tous les présidents, même parmi les électeurs du président actuel.

En comparant le gouvernement actuel et le gouvernement précédent, le gouvernement de Lula offrait pour 62% des personnes «de meilleures conditions de vie: emploi, revenus plus élevés, inflation plus basse, etc.». Seulement 5% considèrent Bolsonaro comme offrant de meilleures conditions de vie.

Selon ce sondage, Lula est considéré comme le meilleur, selon ces critères, y compris parmi les électeurs du Bolsonaro (32% contre 16% qui disent que le meilleur gouvernement est celui qui existe actuellement).

Pour 50%, Lula est le meilleur président du pays. Son gouvernement est considéré comme positif pour 62%, régulier pour 23% et négatif pour seulement 13%.

Vox a demandé comment ils appréciaient « en tant que personne » Lula, Bolsonaro et FHC. 30% ont déclaré aimer Lula, 11% Bolsonaro et 5% FHC. 23% ont déclaré aimer «un peu» Lula, 20% Bolsonaro et 18% FHC. 22% «n’aiment pas » Lula, 24% de Bolsonaro et 38% FHC.

Ceux qui «n’aiment pas mais ne détestent pas» Lula sont 16%; Bolsonaro, 23% et FHC, 17%. Et ceux qui disent qu’ils « détestent, n’aiment pas du tout » Lula sont 8%; Bolsonaro, 21% et FHC, 16%.

Comparativement à l’enquête d’avril, le pourcentage de ceux qui aiment (très + un peu) Lula en tant que personne est passé de 48% à 53%, ceux qui n’aiment pas ou n’aiment pas de 26% à 23% et ceux qui ne l’aiment pas. comme (ne déteste même pas + déteste) est resté à 23%.

Ceux qui haïssent ou n’aiment pas Bolsonaro en tant que personne sont passés de 28% à 44%, les neutres de 33% à 24% et ceux qui aiment ou n’aiment pas de 18% à 30%.

Découvrez le document de recherche complet: