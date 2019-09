Dmitri Novikov: «La meilleure réponse aux agissements américains est un changement de modèle socio-économique»

Les États-Unis continuent de provoquer une tension accrue dans les relations internationales. À la suite du retrait du Traité sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, Washington a effectué des tests sur un missile de croisière au sol de plus de 500 km. Le président de la Russie Vladimir Poutine a chargé le gouvernement de préparer une « réponse symétrique ». Quelles conséquences auront ces événements, selon le vice-président du Comité central du Parti communiste, D.G. Novikov. Il est devenu l’invité du Journal de 23h00 de la chaîne « Russia 24 ».

https://kprf.ru/party-live/cknews/187557.html

29-08-2019

La conversation avec l’animateur de l’émission, Anton Stepanenko, a débuté par la question de savoir en quoi consisterait exactement la réponse symétrique annoncée par Poutine. Selon Dmitri Novikov, l’élaboration de mesures de réponse à tout défi de l’ennemi devrait être précédée d’une évaluation de son comportement. « À mon avis, il existe de très bonnes raisons pour le comportement actueldes Etats-Unis sous la direction de Trump, « , a-t-il poursuivi. -, Les États-Unis sont entrés dans notre XXIe siècle avec la conviction profonde que ce serait leur siècle. Ils avaient réussi à éliminer leur principal adversaire, l’Union soviétique, de la carte politique du monde. De plus, cela n’avait pas été trop coûteux en raison du recours à l’opposition interne, à la «cinquième colonne».

Toutefois, comme l’a souligné le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, les États-Unis sont aujourd’hui confrontés à une situation nouvelle. Au tournant du siècle, Washington était si fort qu’il pouvait dicter sa volonté au monde entier, tout en se donnant des allures de gentleman qui respecte les accords passés, qu’il s’agisse du traité INF ou des armes offensives stratégiques. Ou plutôt, a précisé Novikov, il faisait semblant. «Ils suivaient les règles du jeu développées avec leur participation. Et, d’ailleurs, ce n’était pas un signe de faiblesse, mais de force. Les États-Unis pouvaient se permettre de dicter leur volonté à d’autres pays, tout en préservant leur image », a-t-il déclaré.

Maintenant, il est devenu impossible de maintenir l’hégémonie et de sauver la face. En conséquence, selon Novikov, les États-Unis sapent le système créé avec leur participation. Washington répond ainsi à l’évolution de la situation mondiale. Et cette nouvelle situations’incarne dans la politique de plusieurs grands États. «La Russie, qui dans les années 1990 était devenu un territoire sous mandat des États-Unis, a soudainement retrouvé sa voix sur la scène internationale. Je ne parle pas de la Chine. Il fut une époque où les États-Unis la considéraientcomme un pays qu’ils utilisaient simplement dans la lutte contre l’Union soviétique. Aujourd’hui, c’est un état absolument autosuffisant. Il a non seulement une économie forte, mais il commence également à présenter son projet au monde. L’idée de Xi Jinping sur le destincommun de l’humanité mérite d’être examinée de plus près. C’est l’idée d’une mondialisation alternative – égale, juste. Elle va prendre de l’ampleur. Le nombre de partisans de cette idée dans le monde va certainement augmenter », a déclaré Novikov.

Le représentant du Parti communiste a indiqué que la politique des États-Unis était rejetée par la grande majorité des peuples. Cependant, tous ne peuvent pas résister en raison de leurs faibles capacités. Comme l’a rappelé Novikov, certains États dans le monde n’ont même pas leur propre monnaie nationale: ils utilisent le dollar américain. « Mais la Chine et la Russie, et plus encore, les deux ensemble, peuvent proposer un projet alternatif sérieux », a-t-il souligné. – Par conséquent, les États-Unis, craignant un affaiblissement, vont se battre pour maintenir leurs anciennes capacités. En ce sens, ils deviennent dangereux.

Selon Dmitri Novikov, la Russie doit développer un ensemble de ripostes, à la fois symétriques et asymétriques. En particulier, le pays ne sera pas en mesure d’éviter pleinement le nouveau cycle de la course aux armements imposé par les États-Unis. Et cela nécessite un réexamen du budget afin de mettre un terme au processus de réduction des dépenses militaires. «Sans aller à leur augmentation radicale, nous devrions néanmoins investir sérieusement dans de nouveaux développements. Ils ne doivent pas rester que du beau savoir-faire technique. C’est nécessaire que tout cela serve réellement aux forces armées et que nous puissions les utiliser pour protéger à la fois nos intérêts nationaux et nos alliés et amis », a-t-il ajouté.

Selon le vice-président du Comité central du Parti communiste, dans les années 1990, Moscou a trahi de nombreux anciens amis. À présent, il est très important que nous revenions à des relations amicales, ou du moins normales, avec ces États. Et si les États-Unis ont la Roumanie ou la Pologne, qui fourniront facilement leur territoire à de nouvelles bases américaines et à l’expansion des anciennes, la Russie doit examiner de plus près le renforcement de sa coopération avec l’Amérique latine. Dmitri Novikovque ce n’était pas un hasardsi depuis l’automne de l’année dernière, la Maison Blanche a intensifié ses attaques sur cette région. Cela s’est notamment manifesté dans la proclamation du « triangle du mal », dans laquelle les États-Unis comprenaient le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. «Les États ont compris qu’ils avaient trop perdu dans leur«arrière-cour», comme ils appellent l’Amérique latine. Les États-Unis prennent des contre-mesures: ils conservent leurs positions en Colombie, ils ont mis un président absolument pro-américain au Brésil, ils ont pu corriger la politique intérieure et étrangère de l’Argentine en y destituant le gouvernement de gauche », a déclaré Novikov.

« Mais Washington ne réussit pas partout », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste. À titre d’exemple, il a cité l’élection du président de gauche au Mexique, qui devient un acteur économique de plus en plus important sur la scène mondiale. Il a également prédit que le président brésilien JairBolsonaru ne resterait pas au pouvoir, car les sentiments de gauche dans le pays étaient toujours forts. «Et nous avons la possibilité de nouer des relations plus étroites avec le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et, ensemble d’affronter les États-Unis d’Amérique», a déclaré Novikov.

La question suivante du présentateur était de savoir pourquoi la demande de réponse symétrique avait été adressée non seulement au ministère de la Défense, mais également au ministère russe des Affaires étrangères. Dmitri Novikova souligné que chaque problème grave comportait des tâches à la fois spéciales et générales. Et si les premières doivent être résolues par le complexe de la défense, les dernières retombent sur les épaules de l’agence des affaires étrangères. Tout d’abord, selon Novikov, les diplomates devraient étudier le problème de manière approfondie et proposer des recettes pour y répondre. Sans cela, il est impossible que les dirigeants russes adoptent des décisions précises, correctes et significatives. Ces recettes devraient inclure des composants militaires, ainsi que des activités liées à des initiatives sur la scène internationale – à l’ONU, à l’OCS, aux BRICS, dans des formats bilatéraux de relations avec divers États.

«Malheureusement, nous avons commis de nombreuses erreurs, par exemple en éliminant deux bases militaires d’une importance fondamentale: Lourdes à Cuba et Cam Ranh au Vietnam. Ce n’est pas facile de les restaurer. Les dirigeants de ces pays mettent déjà en œuvre leurs plans pour ces installations. Mais je pense que nous pouvons corriger nos erreurs », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste.

Une autre tâche générale est l’ajustement budgétaire. C’est inévitable compte tenu du défi. « Mais il existe une réponse tout à fait logique : ne pas peser sur l’économie, mais lui donner de nouvelles impulsions », a souligné Novikov. – Qu’est-ce que le développement militaire moderne? Ce sont des technologies de pointe qui peuvent fournir des produits à double usage. ” Ainsi, Moscou a non seulement une chance d’augmenter ses exportations d’armes, mais également d’aider le secteur civil, qui n’est pas au mieux de sa forme, en lançant des développements de haute technologie.

« En général, si nous regardons loin, nous ne pouvons certainement pas nous passer d’un changement de cap », a ajouté Novikov. « Avec le modèle socio-économique qui est pratiqué aujourd’hui, avec l’influence des forces libérales sur le gouvernement, nous ne pouvons pas résoudre beaucoup de problèmes. »

En outre, le vice-président du Comité central du Parti communiste a commenté le sort possible du Traité sur la réduction des armes offensives (START-3). Selon lui, il s’agit d’un des accords conclus pour une certaine période avec une possibilité d’extension. «D’après la logique des actions américaines et les déclarations officielles qui ont déjà été faites, il est évident que le traité START sera piraté de la même manière que le traité sur les missiles à moyenne et à courte portée. Cela cadre bien avec la stratégie globale de Washington consistant à se libérer d’engagements antérieurs. Leur objectif est de construire des armes pour préserver leur hégémonie sans se limiter », a déclaré Novikov.

Dmitri Novikov a suggéré de rappeler sur quoi est basé le pouvoir américain. En plus de l’industrie et du pouvoir militaire, il s’agit du dollar – un simple bout de papier avec lequel Washington régit le monde entier. «Mais cela ne peut pas durer éternellement. Les opportunités économiques croissantes de la même Chine l’obligeront tôt ou tard à soulever la question de la modification des règles de ce jeu. Les autres pays ne paieront pas éternellement pour les intérêts des États-Unis avec un dollar américain non garanti par l’or. Washington n’a qu’un seul moyen de se faire respecter dans le monde entier – la force et l’agression armée, l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, les coups d’État, les « révolutions de couleur » internes, ses bases militaires dans le monde « , a déclaré le représentant Parti communiste.

C’est pourquoi, a conclu Dmitri Novikov, la Russie est condamnée pour de nombreuses années à coopérer avec la Chine dans le bon sens du terme. «Nous avons beaucoup de points communs. Et c’est très bien. Cela nous permet de regarder l’avenir avec confiance à condition de mener une politique compétente dans notre pays », a-t-il souligné.

Publicités