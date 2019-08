Une affaire Dreyfus à l’échelle planétaire…

Oui, Assange est innocent de ce dont on l’accuse et la peine dont on prétend le frapper, les conditions de son incarcération tout cela est le véritable crime…

Le modèle de la plaidoirie de Cicéron était : « non! mon client n’a pas fait ce dont on l’accuse et s’il l’avait fait il aurait eu raison de le faire ».

En prenant connaissance de l’affaire Assange j’ai eu envie de parodier à de multiples niveaux la rhétorique cicéronienne.

En ce qui concerne le ridicule chef d’accusation de viol avec lequel on prétend brouiller le fond de l’affaire, même si cela avait eu lieu, ce qui s’avère une pure diffamation, en quoi un tel acte si condamnable soit-il justifie-t-il l’application de la perpétuité ou même de la peine de mort dans le silence d’un cachot, la volonté de rendre fou celui qui subit une telle incarcération?

Non, cette diffamation, ce châtiment sur une simple rumeur qui déshonore le juste combat des femmes est un pur prétexte pour masquer le fond de l’accusation, celui d’avoir voulu s’opposer aux mensonges d’État qui justifient les guerres et les profits des marchands d’armes.

Non, Assange n’est pas un traître à l’occident dans sa lutte contre le terrorisme, il a démontré que les véritables traîtres aux intérêts des peuples que l’on engage dans les guerres sont ceux qui sont également les véritables fauteurs de guerre et de fait ceux qui engendrent et parfois financent le terrorisme.

Si révéler ce que trament les gouvernants contre leurs propres peuples est de la traîtrise, cette traîtrise doit être honorée.

Danielle Bleitrach

Publicités