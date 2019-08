Ce que l’on peut faire pour Julien Assange ?

Nous militants communistes dans cette rentrée nous sommes litteralement submergés par ce qu’il faut faire, là où il faut intervenir… Nous sommes trop peu, nous sommes encore mal organisés, il faudrait d’abord s’occuper de nous mêmes, de nous renforcer… Cela se fera dans l’action, les retraites, les urgences, l’école, ça craque de partout à la fois… Alors comment agir pour Assange alors que nous sommes sollicités de toute part?

Personnellement je vois deux actions immédiates :

La première est une intervention de nos parlementaires à l’Assemblée nationale demandant au gouvernement de prendre position en faveur d’une expertise médiacale internationale du cas Assange. C’est le gouve’rnement français qui doit agir dans cette situation, c’est sur lui que nous devons en priorité faire pression. Et il faut discuter avec nos parlementaires sur l’angle politique à travers lequel nous devons aborder la question, lever les fausses informations sur Assange violeur en particulier.

Ensuite il faut obtenir le numéro d’écrou de Assange et lui expédier un maximum de lettres en provenance de France et participer d’une manière active au collectif qui se met en place avec d’autres forces (fréquentables). ce collectif est déjà en train de se constituer et nos camarades du PRCF y prennent une part active.

Une discussion avec la presse communiste et l’humanité en particulier s’impose, est-ce possible ? Mais il faut également faire le siège d’autres journaux, y présenter des dossiers. J’ai cru comprendre que Delga préparait un livre complet sur la question, cela sera une aide.

Mais est-ce que ce collectif doit agir seulement pour Assange, je n’en sais rien, il est évident que le cas Assange illustre le caractère de plus en plus zrbitraire et répressif de nos « démocraties », de nombreux gilets jaunes sont en prison d’une manière arbitraire et peut-être convient-il dès maintenant de coordoner des forces qui agissent déjà dans ce domaine ? pour cela, Il faudrait qu’un véritable collectif se développe autour de l’arbitraire carcéral, il existe déjà et il suffit de coordonner et de créer les conditions politiques d’une action qui au-delà d’Assange concerne beaucoup plus largement ce qui est en train de se mettre le tout répressif, je propose de ce point de vue que l’on demande leur avis à des gens qui travaillent depuis des années sur le sujet, je pense à notre camarade Robert bret, ancien sénateur des Bouches du rhône.