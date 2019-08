A LA VEILLE DE LA FETE DE L’HUMANITE : LA LUTTE DES COMMUNISTES EN FAVEUR D’ASSANGE

Il est évident qu’il est plus facile de se battre pour Lula que pour Assange. Parce que Lula est un syndicaliste, un militant ouvrier, un politique et il sait se battre collectivement. Il sait de longue date depuis qu’il a commencé son combat ce qu’il risque, il y est préparé. Nous les communistes, nous avons l’habitude de nous battre pour et avec des individus de cette espèce qui savent collectiviser un combat. Enfin , nous avons dans nos gènes une longue habitude de ces combats, même si ces dernières années notre soumission à la social-démocratie de toute espèce nous a retenu d’exercer ce savoir comme nous l’avons toujours fait. Les choses sont en train de changer et c’est bien, nous commençons à nous intéresser à autre chose qu’aux bonne œuvres de la CIA.

Le cas Assange est différent, non pas parce que toutes les rumeurs qui sont diffusées par la CIA pour l’isoler soient vraies, mais au contraire parce qu’il s’agit de mensonges éhontés qui ne résistent pas à l’examen, ce qui rend fragile l’accusation dans un tribunal et ne laisse plus de place qu’à l’assassinat, ce dont l’empire est coutumier.

Parce que Assange est un individu plus ou moins seul et ce depuis sa naissance, un individu qui est allé au-delà de ce que les rapports de force permettaient et il le paye. Il est véritablement christique et donc la proie de tous les arbitraires que favorise la méconnaissance de son dossier réel de l’accusation. Il est honteux, je le dis comme je le pense qu’à la direction du parti quelques « féministes » bloquent le combat en sa faveur sans le moins du monde connaitre le dossier, simplement parce qu’elles prennent l’habitude très social-démocrate de confondre ce qui se dit majoritairement dans la presse avec la vérité.

Assange n’a qu’un tort celui justement d’avoir tenté de démonter les mensonges de ladite presse et d’avoir prétendu dénoncer la guerre menée par l’empire, ses faux prétextes et ses vraies victimes.

A lire ce qui se dit sur le cas Assange, je suis personnellement inquiète et je me demande clairement si l’on ne nous habitue pas à sa mort. Monika et Aymeric Monville ont proposé quelque chose qui me semble plein de bon sens et que nous devons populariser : il faut exiger que Assange soit visité dans sa prison par une équipe de médecins de l’ONU et s’il est en danger de mort il faut comme la loi l’exige le remettre en liberté dans l’attente d’un jugement.

Nous devons direction du parti, militants nous adresser au gouvernement français, poser la question au parlement pour que cet assassinat programmé cesse.

Danielle Bleitrach

