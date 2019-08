Retour à l’université, est-ce que l’on peut témoigner sur le passé sans dénoncer le présent?

L’univers de chantal montellier …

En ce moment j’ai l’impression d’être condamnée à revivre le passé, il y a eu mes mémoires et hier une célébration , celle des soixante ans de la sociologie à Aix-en-provence, une table ronde dans laquelle j’officiais avec 5 autres enseignants témoins des temps anciens dans le théâtre Vitez qui déxormais est installé dans l’ancienne bibliothèque. Les hasards du calendrier ont fait que, suite au boycott de mon livre de mémoires par la tenancière de la librairie de la Renaissance (boycott levé grâce à la pression des camarades), je ne m’étais pas rendue dans l’université d’Aix-en provence où j’ai vécu l’essentiel de mes années estudiantines, y fondant d’abord l’UEC puis les cellules du parti et étant enseignant chercheur., mais j’étais invitée le 28 par le département de sociologie. j’ai donc découvert les transformations de mon université.

Ce fut un choc architectural d’abord… et à travers lui une ballade dans les planches d’une bande dessinée de Chantal Montellier qui répondait à la description des sous sol de mon film du moment « Roubaix lumière »… le tout dans une convivialité académique un peu désuète mais chaleureuse. Comme me le dit nannie: « nos adversaires sont très fort, ils savent que les lieux sont mémoire et il prétendent vide la nôtre » et elle ajoute « mais le feu couve ».

Comment expliquer la découverte de cette transformation, momification de l’espace. Le pire peut-être est ce betonnage, pas un espace vert ne doit demeurer, les arbres fragiles sont enserrés dans un garot de béton et on se demande s’ils vont survivre. Et ce n’est pas la seule chose qui me parait en danger de mort, ce qui était déjà à l’oeuvre quand je suis partie en 2003, à savoir sous couleur de scientisme la fin de l’université en tant que lieu d’une pensée critique contestatire rebelle est à l’oeuvre. ce que nous avions réussi à instituer, une véritable collégialité entre les enseignants, les étudiants et les ATOS a disparu. Les ATOS n’ont pas été invités à cette célébration et les espaces administratifs sont soigneusement séparés de ceux de l’enseignement. C’est étranger toutes les carcasses des bâtiments sont restées les mêmes et l’impression de désordre, d’étouffement du seul bâtiment architecturalement correct, celui conçu par Pouillon. En revanche la grande grille qui depuis mai 68 avait été placée pour interdire tout contacts entre le droit vertueux capitalistement et réactionnairement parlant et nous les trublions de lettres a été levé, plus besoin de barrière tout est équivalent désormais. la barrière s’est démultipliée, s’est ancrée dans les esprits, plus besoin d’interdire, le travail est fait…

J’ai le sentiment de me déplacer dans une planche à dessin de Chantale Montellier, Tchernobyl, la victoire des liquidateurs bétonnant l’université comme pour empêcher le feu de la révolte de surgir avec quelques herbes folles est totale apocalyptique. Il faut que je me secoue que je ne joue pas les vieux cons regrettant le passé, il faut que je vois si quelque chose est en train de natre, si un brin d’herbe peut pousser entre les dalles et un combat renaître?

je revois les profs de droits nous faisant passer l’examen en toge comme dans une cour d’assise et Parodi le prof d’économie venant en mais 68 au milieu de cet aréopage avec une chemise rouge et leur disant « rassurez-vous messieurs c’est du sang de l’ouvrier ». Il n’est plus besoin de leur faire peur, un éclat de rire sur la vanité d’être révolutionnaire suffit… Soyez tous des petits macron et le monde sera à vous…

Le doyen de la fac, très sympathique, un psychologue à qui Nannie a mené la vie dure dans leur département, vient me saluer et parle dans son intervention de son arrivée dans cette université, de sa rencontre avec danielle Bleitrach et nannie bellan, le parti communiste (il ne prononce pas ce mot interdit) et l’esprit constructif de rebellion qui nous animait tous. S’agit-il d’un hommage sur une pierre tombale ou d’une émotion qui couve en lui, les deux sans doute..

je tente de dire ce que je pense à savoir que le sociologue a une moralité douteuse, il doute de la morale de sa propre société, que la sociologie est née avec la conception du progrès, avec comme Durkhiem la revendication du collectivisme, de la planification… que la discipline a pu donner du travail à ses étudiants dans la grande période de l’industrialisation du golfe de Fos et que pour qu’il ensoit ainsi il a fallu se battre, personnellement j’étais membre de ce conseil national du CNRS qui a intégré 5000 hors statuts, je rappelle la guerre d’Algérie, les combats physiques entre nous qui voulions la paix et les étudiants de droits proches de l’OAS, nos profs venant nous chercher au commissariat de police, Guyon et Duby. ce sont des noms d’amphi, je n’ose pas leur dire parce que je ne veux pas être désagréable à mes collègues que le scientisme statistique est débile parce que l’on ne ferait jamais partir un avion avec le degré de certitude que nous avons sur les faits sociaux, c’est simplement un adjuvant épistémologique, une sorte de garde-fou.C’est le rapport à notre pratique de sociolgue qu’il faut interroger et pas le masquer avec des gadgets, des bricolages.

je dois redescendre sur marseille et je profite de la voiture d’une enseignante sympa, et sa copine féministe… Elles sont filles de famille ouvrière mais en 5 minutes elles me sortent du grand n’importe quoi sur l’URSS, sur « l’appareil » du parti… On croirait des disciples de Pierre laurent, à la seule différence près qu’elles n’aiment pas plus Coppola et les communistes marseillais, elles doivent être à la FI. Mi goguenarde, mi sincère je leur enlève le droit à la parole sur ces questions auxquelles, dis-je, elles ne comprennent rien et je les ivite à lire mon livre après on discutera, il y a trop à « rectifier », une simple discussion amicale n’y suffira pas… nous rions… devant mon numéro de bolchevique stalinienne. Des étudiants sont venus me voir à la sortie et ils m’ont remerciée de mon intervention, ils préparent la rentrée et les luttes contre les droits d’inscription, la sélection… je ne sais pas où ils militent, je pense qu’ils sont trotskiste, mais vu l’état de la situation, il n’est pas question de querelles de famille, ni avec eux ni avec mes deux collègues… et nous décidons de nous revoir..

L’accueil a été agréable, mais comment leur dire ou plutôt taire à quel point ma vie a été aussi ailleurs, il serait injuste de les figer dans un provincialisme qui ignore ce qui est en train d’éclore dans des lieux qui restent de l’ordre du stéréotype, la Chine par exemple mais aussi l’Afrique, l’Amérique latine. une idée m’obsède, en Inde en ce moment ils en sont à boire l’eau de climatiseurs et vous vous bétonnez votre rapport à la réalité de notre planète, de ses êtres humains en souffrance, vous croyez que si vous suivez le modèle néo-libéral de réussite sociale vous allez pouvoir vous en srtir, je ne le crois pas et je n’ai pas les mots pour vous le dire. je suis pour vous un personnage folklorique venu des temps anciens, mais je refuse ce rôle parce que je n’ai jamais entretenu de la connivence avec mes semblables. Vous valez mieux que cela, peut-être qu’un jour nous nous donnerons les moyens d’un véritable dialogue.

Danielle Bleitrach

