La Chine rejette la déclaration du G-7 sur Hong Kong

Caracas, 27 août AVN

La Chine a rejeté le communiqué du G7 qui appelait à « éviter la violence » à Hong Kong, considérant qu’il s’agit d’une question interne qui ne concerne que le gouvernement et les citoyens de cette nation asiatique.

« Nous exprimons notre mécontentement extrême et notre opposition résolue à la déclaration des dirigeants du G7 concernant les affaires de Hong Kong « , a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, tout en exhortant les pays membres du G7 à » cesser de se mêler des affaires des autres et de préparer en secret des activités illégales.

Il a également souligné qu’aucune nation ne peut s’immiscer dans les affaires de Hong Kong sous prétexte de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong Kong – avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997 – qui garantit pendant 50 ans un statut autonome à l’ancienne colonie britannique, consacré par le principe « un pays, deux systèmes ».

De même, le porte-parole du gouvernement chinois a déploré les manifestations violentes qui ont eu lieu au cours des trois derniers mois dans la région administrative et qui ont eu un impact négatif sur l’économie et l’ordre intérieur.

« Personne ne se soucie plus de la prospérité et de la stabilité de Hong Kong que le peuple chinois. C’est notre affaire et nous saurons comment y faire face « , a déclaré M. Geng.

L’intention du gouvernement local d’appliquer la loi sur l’extradition a provoqué un bouleversement majeur à Hong Kong et, bien que la législation ait été suspendue, les masses restent dans la rue et finissent souvent par se heurter à la police et attaquer les infrastructures publiques, rapporte Prensa Latina.

