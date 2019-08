Un scandale qui doit cesser, le parti ne peut continuer à déléguer ses responsabilités

ce qui se passe dans le domaine du livre est malheureusement éclairant sur l’ensemble d’une situation dans laquelle le parti, en tant qu’organisme collectif, n’a cessé de déléguer ses responsabilités aux dépends de ses missions d’un parti révolutionnaire au sens plein du terme, c’est-à-dire qui ne se contente pas de suivre l’idéologie dominante, mais la combat et apporte une perspective. En matière donc de politique du livre offerte à nos militants l’incurie est manifeste, le fait est que tant que nous accepterons qu’une libraire insuffisante en matière de politique autant que de théorie marxiste ait la haute main sur la censure et la mise à l’index de ce que peut ou ne peut pas lire un militant communiste, des auteurs et des maisons d’éditions promues, non seulement la formation des militants sera amputée mais nous ne pourrons pas regagner en audience dans le monde intellectuel.

C’est un cas caricatural mais il s’avère que dans tous les domaines où j’ai quelques compétences je fais le même constat de soumission à des chapelles par le biais d’individus, ainsi il y a la même méconnaissance en matière de politique internationale y compris en Europe où une bigoterie trotskiste a permis que nous soyons désormais coupés de tous les partis communistes, faisant d’une planche pourrie comme Tsipras l’horizon indépassable de nos alliances. Résultat non seulement nous assitons à une véritable asphyxie intellectuelle des militants, mais cela contribue grandement à notre perte d’audience. La manière dont nous avons offert tout ce que nous avions de forces, de moyens intellectuels et financiers à quelqu’un comme melenchon n’est qu’un symptome d’une situation plus générale de démission.

Fabien Roussel a le mérite de renouer des contacts avec le mouvement communiste international, mais un état des lieux s’impose autant qu’une politique audacieuse en matière de retour à l’internationalisme.On mesure bien que la méconnaissance des livres sur le sujet n’aide pas.

Au-delà de ce cas caricaturel de délégation des responsabilité de la politique du livre à quelqu’un de manifestement incompétent et dictatorial comme la plupart des incompétents, il faut revoir la politique de formation des militants. L’Université d’été est une opération de communication qui a son utilité mais elle ne saurait répondre aux besoins de formation des militants et là encore on se demande ce qui nous vaut des ateliers comme celui sur les « progressistes en Russie » qui a révolté bien des participants un peu au courant de la question.

Nous ne sommes pas dénués d’atouts et il existe encore en notre sein et autour de nous des gens, des revues, des maisons d’édition qui poursuivent un effort héroïque de connaissance et de contacts. Il faut faire un inventaire et créer les conditions d’une rencontre et d’un dialogue avec toutes ces intiatives encore éparses, il faut de l’audace dans ce domaine. Là encore on ne peut laisser le soin à quelques individus de créer les liens, il faut une politique pour déboucher sur un nouvel Argenteuil.

Il ne s’agit pas d’élimner les actuels responsables dont certains poursuivent des efforts dans une situation difficile mais il s’agit au contraire d’aider à ce constituent autour d’eux des collectifs qui reflètent les orientations du 38 ème congrès.

C’est une situation qui ne se comblera pas en un jour et là aussi nous sommes sur une bonne voie, mais la pression qui s’exerce pour interdire toute évolution et qui nous ramène à l’effacement du parti est forte. C’est une question politique qu’il faut prendre en prolongement de ce qui a été décidé au dernier congrès et à laquelle les priorités qui ont été définies par Fabien Roussel: lutte pour la paix, contre le rechauffement climatique et pour l’envirronnement à parti d’une exigence de justice sociale apportent une orientation.

Danielle Bleitrach