La Chine est prête à écraser l’émeute de Hong Kongpar la force

un article très complet sur l’origine des manifestations à Hong kong, dans lequel outre l’anecdote du meurtre dans la valise rose, nous apprenons ce que nous avions déjà esquissé ici à savoir la situation difficile de la ville et donc la proposition de résolution du conflit par une zone méridionale à partir de’ Shenzen. Cette analyse russe que nous devons à Marianne nous donne une fois de plus un tout autre point de vue que celui de nos médias occidentaux qui se contentent de venir en appui des interventions des ambassades occidentales en train de mettre de l’huile sur le feu. (traduction de Marianne Dunlop, note de danielle Bleitrach)

27 août 2019

Photo: Tyrone Siu / Reuters

Texte: Victoria Nikiforova

https://vz.ru/world/2019/8/27/994426.html

Cinq ans après l’échec de la révolution des parapluies à Hong Kong, une nouvelle tentative de révolution de couleur gagne du terrain. Les manifestations semblent de plus en plus dangereuses dans la mesure où les provocateurs étrangers activent de vrais points douloureux de la métropole. La Chine en a conscience et proclame de plus en plus souvent son droit de recourir à la force. Mais il y a un risque que cela ne fasse qu’envenimer les choses.

La confrontation entre manifestants et policiers à Hong Kong a atteint un niveau de violence qui effraie franchement les citoyens. Les opposants attaquent les forces de l’ordre avec des pierres, des barres de fer et des cocktails Molotov. La police a riposté pour la première fois avec des canons à eau. Dimanche dernier, l’un des officiers attaqué par la foule a été contraint de sortir son arme de service et de tirer en l’air. Et lundi, les autorités ont violemment dispersé une foule de plusieurs centaines de personnes qui, en même temps, dirigeaient des pointeurs laser sur les vitres d’un commissariat.

Vu de Paris, sujette à des rébellions chroniques ou d’une Barcelone séparatiste, cela ressemble, bien sûr, à des farces enfantines. Mais pour Hong Kong – l’une des villes les plus pacifiques et les plus sûres d’Asie -, ce qui se passe est tout simplement impensable. «Nous ne permettrons pas de confrontation armée dans nos rues!» – tel est le sens général des publications de première page des journaux locaux.

Cette nouvelle édition de « révolution de couleur » à Hong Kong présente de nombreux points intéressants qui échappent à l’attention de la presse mondiale. Par exemple, selon la version officielle adoptée par la plupart des médias, les manifestations ont commencé après que la communauté démocratique locale ait protesté contre le projet de loi sur l’extradition, que les autorités de la ville allaient adopter.

Les militants des droits de l’homme ont qualifié ce projet de loi de «scandaleux», bien que de nombreux accords d’extradition mutuelle existent entre de nombreux pays (ce n’est toutefois pas le cas entre la Russie et la Chine). Et ce qui a motivé l’adoption de ce projet a été un incident juridique, qui n’aurait pu se produire nulle part ailleurs au monde.

Un cauchemar dans une valise rose

En février 2018, un étudiant de Hong Kong, Chan Tong-kai, a invité sa maîtresse enceinte à prendre des vacances à Taipei, la capitale taïwanaise. Le couple a passé plusieurs jours là-bas, mais la nuit du 17 février, ils se sont disputés – ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur la manière de ranger leurs affaires dans une nouvelle valise rose achetée sur le marché local. Dans le feu de la dispute, la jeune femme a dit à son partenaire qu’elle n’était pas enceinte de lui et a montré sur son téléphone portable une vidéo dans laquelle elle avait eu des relations sexuelles avec un autre homme.

Chan Tong-kai a frappé la tête de la fille contre le mur, l’a étranglée et a mis son corps dans cette valise rose. Dans la matinée, il a emmené le cadavre dans un parc local et l’a caché dans les buissons, après quoi il est retourné à Hong Kong. Là, il a retiré à plusieurs reprises de l’argent sur la carte bancaire de son anciennemaîtresse, tandis que les parents de la fille se livraient à des recherches infructueuses. Enfin, la police de Taipei a retrouvé le corps dans le parc et a saisi les caméras de surveillance à l’hôtel où la tragédie s’est produite.

Toutes les preuves accusaient l’étudiant. Les enquêteurs de Hong Kong l’ont invité à un interrogatoire et il a tout avoué. Cependant, les lois préservées de l’époque coloniale sont structurées de manière à ce que Chan Tong-kai ne puisse être jugé pour un crime commis à Taiwan ou dans toute autre partie de la Chine, à l’exception de Hong Kong même. Il n’a été inculpé que de «blanchiment d’argent» (c’est-à-dire avoir retiré de l’argent de la carte de sa maîtresse) et condamné à onze mois de prison.

À Taiwan, il aurait écopéd’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Cependant, les autorités de Hong Kong ne pouvaient pas non plus livrer le meurtrier à Taipei: la ville est non seulement un off-shore financier, mais aussi juridique: elle n’a pas d’accord d’extradition avec Taiwan, Macao et la Chine continentale.

En octobre, Chan Tong-kai devrait être libéré. Et pour que la justice fonctionne correctement dans son cas, un projet de loi a été imaginé pour extrader des suspects entre toutes les parties de la RPC. Cependant, les manifestations violentes du « public démocratique » ont ralenti son adoption, bien que la nécessité de l’extradition dans ce cas soit évidente pour tout le monde.

Le crime de Chan Tong-kai a choqué Taiwan. Mais aujourd’hui, des étudiants et des défenseurs des droits de l’homme taiwanais descendent dans la rue pour soutenir les protestants de Hong Kong. Il y a une raison à cela.

Les autorités taïwanaises utilisent le thème des manifestations de Hong Kong pour discréditer le principe «un pays, deux systèmes», selon lequel la RPC fonctionne avec Hong Kong et Macao et que le dirigeant chinois Xi Jinping a proposé de à Taiwan. « Tant que je suis au pouvoir, Taiwan ne deviendra pas un deuxième Hong Kong », a déclaré la présidente taïwanaise Cai Inven.

Une ville affamée

L’histoire de la loi sur l’extradition a révélé un véritable problème de Hong Kong moderne: sa législation archaïque, héritée des Britanniques, qui n’a pas de points de contact importants avec la pratique juridique adoptée dans le monde.

Mais ce n’est pas le seul problème. Les protestations d’étudiants à Hong Kong ne résultent pas uniquement de provocations étrangères (bien que les services secrets américains et britanniques nourrissent presque ouvertement le Maidan local). Les manifestations, à leur manière, canalisent le mécontentement accumulé parmi les habitants de la métropole.

La nouvelle « révolution de couleur » est tellement dangereuse précisément parce que, outre les sponsors étrangers, elle dispose également de véritables sources sur le terrain.

Depuis l’adhésion de Hong Kong à la Chine, de nombreux flux financiers se sont déversés dans la ville. Les fonctionnaires corrompus et les oligarques chinois ont commencé à stocker leurs économies ici. La grande bourgeoisie a investi dans l’immobilier. La classe moyenne chinoise du continent est venue y passer ses loisirs.

Curieusement, cette position privilégiée a amené les résidents locaux à une énorme stratification sociale. Au cours des dix dernières années, le prix de l’immobilier local a triplé. Les prix du loyer, de la nourriture et des médicaments ont suivi. Aujourd’hui, Hong Kong est l’une des villes les plus chères du monde.

Sa population était divisée en deux parties inégales. La plus petitedes deux est constituée de propriétaires dont les revenus augmentent de façon exponentielle. La plus grande ce sont les locataires d’appartements, dont les loyers mensuels absorbent une part importante des revenus. C’est à Hong Kong que les gens achètent un ou deux mètres carrés de biens immobiliers à des fins d’investissement. C’est ici que les visiteurs s’entassent dans des « appartements collectifs » géants constitués de minuscules cages d’une superficie de trois à quatre mètres carrés, voire de « capsules » – de lits séparés par des rideaux.

La classe moyenne est depuis longtemps habituée à faire ses courses pour la semaine dans les nouveaux territoires – en Chine continentale. La nourriture y est moins chère, on peut accéder rapidement à des examens médicaux ou se faire faire un massage des pieds, tant aimé par les Chinois. À Hong Kong même, le prix des aliments et des services est tout simplement prohibitif.

Récemment, même les riches Hongkongais commencent à économiser même sur l’alimentation. Les gens mangent de moins en moins souvent au restaurant, ils cuisinent de plus en plus à la maison et vont faire les marchés juste avant la fermeture –on peut alors négocier à moindre coût. Les supermarchés appartiennent à de grandes entreprises qui, grâce à la conspiration des cartels, augmentent les prix sans pitié.

Cet été, le prix du porc dans la ville a atteint 10 dollars par 600 grammes. Mais le porc pour les Chinois n’est pas seulement de la nourriture, c’est un symbole de prospérité et de richesse.

Bien sûr, personne à Hong Kong n’a faim, bien que les personnes âgées locales fassent souvent la queue pour des colis alimentaires. Cependant, les gens ressentent une baisse constante du niveau de vie, une concurrence féroce des Chinois du continent qui les « envahissent », la surpopulation de la ville. Et ce mécontentement croissant alimente les manifestations de Hong Kong.

La guerre des « petits empereurs »

Dans presque tous les pays, les dirigeants des « révolutions de couleur » étonnent par leur infantilisme. À Hong Kong, cette caractéristique des manifestations est particulièrement remarquable. Ses dirigeants et membres ordinaires sont des enfants uniques dans lesquels toutes les économies de la famille, tout l’amour des parents et des grands-parents ont été investis pendant des années.

Des « petits empereurs » –c’est ainsi que les gens appellent avec désapprobation les héritiers nés sous le système « une famille – un enfant ».

Cet infantilisme est dangereux car il donne aux manifestations une lueur hystérique. Mais si, en lançant des pierres sur la police, les «petits empereurs» incitent les forces de l’ordre à prendre des mesures de représailles dures, ce sera une véritable tragédie pour leurs familles. Et ensuite, les générations plus âgées viendront soutenir les «jeunes enfants» dans les rues de Hong Kong.

À cet égard, il est particulièrement intéressant comment les camarades chinois qui commencent à perdre patience voient les moyens de sortir de la situation. Lors d’un séminaire spécialement organisé à Shenzhen, des experts de Macao, de Hong Kong et de la Chine continentale ont convenu que les habitants de la ville devraient s’unir et mettre fin aux troubles par eux-mêmes.

S’ils échouent, le gouvernement de la RPC a le droit de déployer des troupes situées dans la garnison locale ou spécialement déplacées pour assurer l’ordre. Dans le cas contraire, «Hong Kong pourrait être détruit», a déclaré Xu Jie, responsable de la China Hong Kong and Macao Studies Association, lors du séminaire.

« Face à la contestation du système, le gouvernement central a le droit et le devoir de prendre des mesures pour assurer la stabilité à Hong Kong », a déclaré le député aux assises de l’Assemblée populaire panchinoise, représentant la ville autonome. « Si des troubles majeurs se produisent à Hong Kong, le gouvernement central peut et doit intervenir pour redresser la situation ».

Une solution fondamentale au problème de Hong Kong pourrait être le transfert de sa fonction d’ offshorepour toute la Chine à la ville voisine de Shenzhen. Elle est situé sur le territoire du continent et c’est là que les habitants de Hong Kong vont faire leurs courses le week-end. Shenzhen, qui connaît une croissance rapide, est déjà devenue un puissant centre de technologies de l’information. Les autorités envisagent désormais de lui donner plus d’autonomie et de formater la législation de manière à la rendre aussi attrayante pour les entreprises que Hong Kong.

Entre-temps, un groupe massif d’unités de l’Armée populaire de libération de Chine se rassemble à Shenzhen. Si les manifestations ne s’arrêtent pas, des troupes seront envoyées à Hong Kong.

Publicités