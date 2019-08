Alexandre Bouzgaline: «Le capital russe n’était pas autorisé sur les marchés et il a commencé à se battre.»

Alexandre Bouzgaline, né en 1954, est l’un des plus importants marxistes russes contemporains. Ancien membre du comité central du PCUS avant la fin de l’URSS, initiateur en 1994 du mouvement “Scientifiques pour la démocratie et le socialisme”, il est actuellement professeur d’économie à l’université d’État de Moscou et rédacteur en chef du magazine « Alternativy ». Pour donner un aperçu de la riche réflexion marxiste actuelle en Russie, nous vous proposons ici la traduction d’un entretien important qu’il a consacré à un journal économique situé au Tatarstan (cf. la dernière question) mais qui décrit très bien la situation russe et internationale. D’autres traductions suivront.

Aymeric Monville, pour la rédaction d’ « Initiative communiste ».

Alexandre Vladimirovitch, c’est la première fois de l’histoire récente, que l’Occident s’attaque si violemment à la Russie, prenant pour prétexte formel l’histoire douteuse de Skripal. Cela a été suivi par une série d’expulsions de nos diplomates, de sanctions américaines et d’événements en Syrie. Quelle est la cause de la “chasse à la Russie”? Que veulent exactement les «chasseurs»?

Tout d’abord, je voudrais souligner qu’à mon avis, le niveau de conflit en Russie et en Occident est quelque peu exagéré. Si vous regardez les publications, les discours des journalistes et d’un certain nombre d’experts, la façon dont cela est perçu dans la conscience publique, cela donne l’impression que nous sommes dans un état pire qu’à l’époque soviétique. Mais si vous examinez les processus actuels, à l’exception de certains actes démonstratifs tels que la fermeture de consulats, l’expulsion de nos diplomates et les scandales liés au dopage, les autres étapes sont très sélectives. Aucun des deux côtés n’est trop agressif. La raison de cette atmosphère créée artificiellement est qu’elle permet d’obtenir certains résultats internes et est donc bénéfique pour l’une comme pour l’autre partie.

L’Occident, qui réchauffe l’hystérie anti-russe, soulage dans une certaine mesure la tension interne et les questions suivantes: pourquoi l’inégalité sociale grandit-elle, pourquoi la classe moyenne disparaît-elle, pourquoi la nouvelle génération ne vit-elle pas mieux, et parfois même pire que ceux qui vivaient il y a vingt, voire quarante ans. C’est notamment l’un des problèmes clés des États-Unis d’aujourd’hui. Qu’est-ce que la financiarisation et pourquoi 1% de la population réalise-t-elle un profit comparable au revenu des 99% restants, et ainsi de suite. Toutes ces questions clés sont bloquées. Et si nous examinons les publications occidentales à caractère oppositionnel et socialement orientées, très peu de personnes s’intéressent à la Russie. Il y a chez eux principalement un problème de salaire, d’impuissance politique, de répression interne, de mensonges éhontés des médias locaux. Dans ces conditions, l’ennemi mortel qu’est «l’ours russe», menaçant tout ce qui est pur et lumineux dans la civilisation occidentale, est pour les autorités locales un film d’horreur très rentable. Surtout qu’il n’y a rien de spécial à inventer. Tout repose sur les vieux mythes idiots qui rendent le public encore plus vulnérable à une hystérie gonflée artificiellement.

De Russie, cette histoire est perçue différemment.

En Russie, cela contribue également à créer une atmosphère. Lorsque nous sommes entourés d’un cercle d’ennemis, tout le monde doit simplement se rassembler autour d’un centre unique. Dans ce cas, le président devient le symbole de ce rassemblement. Tous ceux qui sortent avec des slogans d’opposition, ou simplement d’actions, font tanguer le bateau et apportent de l’eau au moulin de nos ennemis. En général, c’est une rhétorique assez connue, adoptée chaque fois que la situation interne est tendue. Dans ces conditions, on recourt souvent à une petite guerre victorieuse. Au lieu de cela, nous avons eu «Notre Crimée!» et une opération controversée, mais généralement non invasive en Syrie.

Par conséquent, tant pour l’Occident que pour nos autorités, tout se passe très bien.

C’est, à votre avis, qu’il n’y a pas de conflit réel?

Sous tout cela, il y a certes un contenu très profond. Le fait est qu’après l’effondrement de l’Union soviétique, les économies des pays de l’ancien système socialiste ont été “asphaltées”. En raison du marché libre, y compris du marché financier, et de la très faible réglementation de chacun de ces pays, les économies mondiales plus fortes ont été en mesure de passer à un échange inégal avec les pays de l’espace post-soviétique et post-socialiste. Parfois, comme dans les pays d’Europe de l’Est, cela a été plus doux, d’autres fois, comme dans un certain nombre d’anciennes républiques soviétiques, la chute rapide dans le féodalisme a été tout à fait tragique. Parfois, comme en Russie, avec des contradictions et en moyenne avec une croissance inférieure à 1% sur un quart de siècle. Permettez-moi de vous rappeler que lorsqu’en 1990, l’URSS connaissait une augmentation similaire, tout le monde disait que l’Union soviétique ne résistait pas à la concurrence conceptuelle ou économique, échouait et que le projet socialiste devait être immédiatement clos comme étant une impasse. Et si, alors, ce pour cent de croissance signifiait la crise, la catastrophe et l’effondrement, ce un pour cent est maintenant synonyme de bonheur…

Qu’y a-t-il derrière cela? La destruction du potentiel industriel, scientifique, technique et éducatif du pays. La science et la culture fondamentales ont curieusement été beaucoup moins affectées. Mais la production de haute technologie a été presque complètement détruite. Cela a été bénéfique non seulement pour nos concurrents sur la scène mondiale, mais également pour le capital national russe et le rétablissement de l’Etat, puisque, pour ces derniers, l’objectif n’était pas la victoire à la course à pied, mais la victoire à la course en sac. Ils ont créé ces règles pour courir dans des sacs et, dans le cadre de ces règles, ceux qui ont réussi à récupérer des morceaux de l’ancienne économie soviétique ont gagné à temps. Les nouveaux propriétaires, à savoir nos anciens fonctionnaires, anciens voleurs et nouveaux hommes d’affaires issus du mouvement coopératif, ne pouvaient pas verser cet argent dans les avoirs qu’ils avaient. Ils ont réussi à trouver 1 million, 2, 5 millions de roubles – pas plus et c’était déjà une richesse folle. C’est ici qu’à bien des égards, il convient de rechercher les origines de la tragédie de notre désindustrialisation, et pas seulement.

Dans ces conditions, une situation se présentait lorsqu’un autre plan économique était nécessaire ou que la poursuite de ce système conduisait à la complète subordination de l’économie russe à l’Occident. Et nous suivons ce chemin depuis longtemps. La Russie était un partenaire rentable et pratique. Si, en Amérique, un chauffeur de camion touche 3 000 dollars, il est payé 300 dollars en Russie et il est heureux. Il est clair que l’échange de main-d’œuvre en termes de résultats n’était pas favorable à la Russie.

Nous avons été rejetés à la périphérie.

Oui. Cependant, au fil du temps, après les prix élevés du pétrole et du gaz et à la suite de processus naturels au capitalisme, de grands groupes ont émergé, fusionnant avec les autorités en une nouvelle nomenclature oligarchico-bureaucratique. Étant généreusement irriguée par la pluie de pétrodollars, celle-ci s’est assez rapidement créée un tremplin sous la forme de structures d’entreprise, se voulant essentiellement transnationales, principalement dans les secteurs des hydrocarbures et autres matières premières et semi-brutes. Ce capital a presque immédiatement fait face au fait qu’il lui est interdit d’entrer sur le marché mondial en tant que concurrent ou partenaire égal. Les tentatives d’acquérir des participations décisives dans les grandes entreprises occidentales (y compris celles qui étaient disposées à vendre ces offres) se sont heurtées à une opposition ouverte de la part des cercles politiques. Pourquoi ? Parce qu’on s’efforce d’interdire aux pays de la périphérie et semi-périphérie d’aller sur les marchés des pays du centre.

Tout est donc pris dans une sorte de cercle vicieux.

Oui, c’est un système que j’ai, dans notre livre avec Andreï Kolganov, appelé « Global Capital », l’hégémonie mondiale du capital. C’est le pouvoir dans tous les domaines de la vie, à commencer par la norme hollywoodienne au cinéma, en vertu de laquelle tout film russe patriotique s’adapte, pour finir par une politique technocratique. Le marché mondial depuis plus de 50 ans est un marché de concurrence spontanée pour les manipulateurs, le marché des plus grandes sociétés de réseau qui impose aux consommateurs des idées et des normes pour ce qu’ils «veulent consommer». Ils façonnent les politiques, les humeurs, les goûts et les préférences des consommateurs. Le fabricant ne s’est pas adapté à la demande depuis longtemps, mais forme et mène l’acheteur. Maintenant, il a effectivement acquis la forme d’un diktat de réseau d’entreprise. Les entreprises ressemblent à des nids d’araignées avec des toiles d’araignées dispersées à l’extérieur. Ces araignées se battent entre elles, mais en général, elles forment un système de toiles dans lequel le reste de l’humanité se débat. Vous pouvez prendre une autre image à titre d’exemple. Une table sur laquelle sont coulées des limailles de fer, sous laquelle différents acteurs pilotent des aimants de différentes forces, essayant de rassembler à la surface, au-dessus de leur aimant, le plus gros tas possible de sciure de bois. Dans cette lutte, une partie de la sciure de bois peut même rester entre des aimants pendant un certain temps et être relativement indépendante. C’est ce qu’on appelle un marché. La grande majorité de ces aimants sont des sociétés des pays du centre: les États-Unis, l’Union européenne, un peu moins le Japon, un peu moins la Corée du Sud et maintenant de plus en plus la Chine.

Lorsque le capital russe a atteint la taille d’un aimant, il a également décidé de percer. Il n’a pas été autorisé à aller à l’échelle attendue. Quelle fut la réponse naturelle? Créer un système étatique permettant de briser le blocus. D’où l’impulsion suivante : développons le complexe militaro-industriel et commençons à nous battre avec le capital occidental.

De plus, il y avait une vraie raison pour que la Russie montre les dents. Ce motif est une humiliation vieille de vingt ans des peuples, nations, cultures et conscience civile de la Russie, de ceux qui ont vaincu le fascisme, créé un grand État, de ceux qui ont formé et forment toujours une grande culture. Le potentiel de protestation – nous sommes un peuple, nous sommes un grand pays – était énorme.

Même chose dans l’Allemagne écrasée et humiliée après la Première Guerre mondiale. Les citoyens étaient prêts à soutenir tous ceux qui souhaitaient développer l’estime de soi et faire que leur pays soit respecté sur la scène mondiale.

Absolument. Par conséquent, assez curieusement, les intérêts de ce capital social brut et ceux des citoyens coïncidaient dans un certain intervalle historique. Coïncidaient dans une direction plutôt triste: en sortant les flingues et en essayant de gagner un morceau de gâteau. Même si, dans certains cas, ce ne sont pas les pires actions qui ont été entreprises. En Crimée par exemple: ce territoire, quoi qu’on en dise, a vécu largement, pendant toutes les années de son existence en tant que partie de l’Ukraine selon les normes de la culture et les traditions de l’espace russe. Lors du référendum, les gens ont voté pour faire partie de la Russie et ont voté pour l’Union soviétique, en particulier à Sébastopol. J’ai beaucoup d’amis là-bas, et presque tous étaient déterminés à revenir à l’Union soviétique. Un tel sentiment existait. Ils sont retournés en fait à l’oligarchie bureaucratique, et même au système capitaliste assez corrompu de la Russie moderne. Grande déception. Mais dans tous les cas, les gens comprennent qu’autrement, il y aurait eu la guerre. Les retraités de la flotte de la mer Noire auraient agi beaucoup plus durement que les activistes du Donbass: il y aurait eu quelqu’un, qui, quoi et comment. C’eût été une guerre à part entière avec une possible intervention de l’OTAN, etc.

En Syrie, la Russie a tenté de dire: eh non, ce n’est pas seulement l’OTAN qui dicte les règles du jeu dans le monde. C’est pourquoi la Russie s’est attiré la haine pour la deuxième fois. La première fois on lui disait : n’allez pas sur nos marchés, restez à votre place, regardez des films hollywoodiens, achetez notre camelote et ne vous mêlez de rien. La seconde, la Russie a fait preuve de subjectivité. Au lieu d’un seul gendarme du monde, un deuxième est apparu soudainement. Certes petit, faible, mais avec son tribunal et sa matraque. Et ce fut le clash.

Dans ces conditions, afin de préserver la voie choisie vers la subjectivité du monde, nous avons besoin d’une économie puissante et d’une consolidation réelle, non fictive, de la société à l’intérieur. Non par peur, mais par impulsion créatrice commune. Et deuxièmement, nous avons besoin d’amis à l’extérieur. Nous ne pourrons bien y arriver que si nous proposons une alternative au pouvoir du capital transnational. Et dans ce sens, la seule chance pour la Russie de se faire des amis est de s’en remettre à l’opposition de gauche. Au lieu de cela, nous avons choisi la manière de flirter avec les nationalistes, la droite, si ce n’est les semi-fascistes, d’une partie du spectre politique et économique de l’Europe occidentale et, dans une moindre mesure, des États-Unis. C’est triste. De la part du pays qui a vaincu le fascisme, avec des traditions centenaires communes orientées vers la gauche, il s’agit d’une ligne sans issue ou d’une ligne qui ne peut conduire qu’à des catastrophes.

À l’époque soviétique, les quinze républiques savaient ce que nous construisions et comment. À partir des écoles secondaires, on apprenait en détail les matériaux des congrès du parti, où étaient décrits à la fois le mouvement conceptuel et vectoriel du pays et les étapes sociales et économiques le long de ce cheminement de ce mouvement. Aujourd’hui, rien de tel, on ne sait vraiment pas ce que nous construisons ni pourquoi.

Je vais dire des mots terribles maintenant. Pour que notre économie sorte au moins de la stagnation, il faut un plan. Une planification est nécessaire, une planification qui, au minimum, complétera le marché, dominera et établira les principales tendances du marché dans certains secteurs clés.

Mais le plan fait partie intégrante de certains concepts politico-économiques. Nous avons la même impression qu’il n’existe aucun modèle conceptuel de développement et que tous nos organes d’État fonctionnent de manière inégale, agissant comme une brigade de pompiers. De la manière autonome, nous ne produisons ni idées, ni agenda (y compris économique), ni valeur ajoutée de niveaux de traitement élevés, ni notre propre espace socioculturel.

C’est une question tout à fait pertinente et très importante. Oui, il n’y a vraiment pas de conception, car dire aux gens: «Chers amis, nous construisons un système de capitalisme oligarchico-bureaucratique, semi-périphérique, dans lequel nous, propriétaires de pétrole, de gaz, de minerais et nous, autorités, sommes très rentables pour vivre et travailler, avoir des biens immobiliers et des capitaux en Europe et dans les îles, mettre nos enfants dans les universités en Occident, mais en aucun cas pour renforcer un État russe », vous comprenez bien que c’est impossible. Mais le programme est précisément cela.

Y a-t-il une alternative à cela?

L’alternative serait celle-ci: nous disons simplement que nous devons créer un système économique différent, du moins pas qualitativement différent, mais largement modifié. Le slogan minimal est la socialisation du capitalisme, c’est-à-dire qu’il y ait plus d’éléments de communisme dans le capitalisme. À une époque, l’Europe évitait en grande partie les cataclysmes révolutionnaires.

À mon avis, nous allons au contraire, plus loin et plus loin de là – tout ce qui était gratuit et à vocation sociale s’effondre et est « optimisé ». On pousse les gens dans un angle de marché absolu, en les laissant complètement seuls avec leurs problèmes, qui ne font que croître.

Tu as absolument raison. Cela ne concerne pas seulement la Russie, cela concerne la paix. Quelque part entre le tournant des années 1980 et les années 1990 (et cela ne coïncidait pas accidentellement avec l’effondrement de l’URSS et du système socialiste mondial), le processus de déréglementation et de désocialisation a commencé. Dans certains pays, ce processus est très faible. Par exemple, en Scandinavie, l’impôt progressif sur les millionnaires est passé de 53% à 49%. Même le Parti communiste de la Fédération de Russie n’ose pas dire qu’il est nécessaire de prélever une telle taxe auprès de nos millionnaires. Les partisans de la droite les plus effrayants du capitalisme suédois estiment que 49% devraient être enlevés à des millionnaires, tandis que dans notre pays, la gauche la plus radicale décide de ne parler que de 40%. Tout est donc relatif dans ce monde. Aux États-Unis, le redoutable Trump impose aux riches un impôt progressif sur le revenu de 35% au lieu des 39 imposés par Obama.

De retour en Russie, nous devons dire carrément: nous devons progresser vers une plus grande socialité – plus pour l’individu et moins pour le capital. Le capital devrait être divisé en deux parties plus ou moins conditionnelles: d’un côté ceux qui veulent aider vont dans cette direction sociale, de l’autre tout le reste. Les premiers gagneront normalement, vivront magnifiquement et deviendront des héros du travail capitaliste. Du gouvernement, ils auront un soutien total. Et le deuxième groupe, qui traverse ce processus, déclare: il me faut le plus possible à tout prix, de préférences en offshore. En ce qui les concerne, aucune répression n’est nécessaire. Plusieurs fois, j’ai utilisé un « travolator » (une passerelle mobile qui permet d’accélérer ou de faciliter les mouvements, n.d.r) comme image. Une entreprise qui développe des technologies de pointe dans son pays, regroupe des activités éducatives, scientifiques et syndicales, ne viole pas et même développe une production respectueuse de l’environnement – celle-lui, placez-la sur la passerelle. Des impôts très bas, des prêts très bon marché, des investissements publics à des conditions favorables, etc. Mais la passerelle a une direction. Après vous être levé, vous êtes obligé d’aller ou de courir où cela bouge, c’est-à-dire dans la direction fixée par les plans de l’État. À l’intérieur de la passerelle en compétition.

Si vous souhaitez extraire du pétrole et du gaz, couper du bois, vendre de l’immobilier de luxe, vous disposez d’un inverseur. Les impôts sont élevés, pas de soutien au crédit, pas de soutien institutionnel et sont en concurrence les uns avec les autres. Personne ne te réprime, l’Etat n’applique que des méthodes économiques de stimulation qui lui sont favorables. Nous avons besoin d’autres critères de succès dans la société. En face des bâtiments du gouvernement et des bureaux des plus grandes entreprises ne devraient pas être stationnés pour les énormes jeeps et limousines, et des espaces de stationnement pour les vélos. Et ce sera un exemple marquant, un signal pour la société. De plus, c’est une culture différente en général. Pas la culture stupide et grossière de l’argent fou et de la fraude, mais la culture du naturel et de la nature humaine. Culture des allées de tilleuls, des beaux parcs, sur lesquels les trams silencieux et les gens emprunteront les pistes dégagées à bicyclette, et non la culture bétonnée et enfumés, le long desquels se porte une cavalcade d’argent fou dans un monde métallique. Et le temps n’est pas un obstacle. À Berlin ou en Scandinavie, les gens circulent à bicyclette dans des sentiers parfaitement nettoyés, en costume spécial et à moins de 20° Celsius. C’est une culture différente, d’autres relations interpersonnelles, une autre société. Et ce n’est qu’un exemple de la manière de résoudre tous nos problèmes existants. C’est un autre modèle de capitalisme. Cela nécessitera une redistribution substantielle de la propriété et du pouvoir de ceux qui l’ont aujourd’hui en faveur des citoyens.

Et comment le faire fonctionner?

Dans cette direction, des marches très douces sont tout à fait acceptables pour tout le monde. Par exemple, une politique industrielle plus active, une planification stratégique plus active, au moins un impôt progressif sur le revenu, une augmentation de l’accessibilité générale à l’éducation et aux soins de santé, un contrôle public sur les sociétés d’Etat (qui agissent en réalité comme des sociétés privées), etc.

La Scandinavie est un modèle plus sévère. Par exemple, si nous appliquons le modèle scandinave de redistribution du revenu (au produit intérieur brut par habitant actuel en Russie), nous aurons un salaire minimum deux fois plus élevé, le salaire médian une fois et demie plus élevé. Les oligarques seront trois fois moins.

C’est une sédition terrible.

Oui, c’est une sédition terrible. Mais je l’exprime. Je l’ai même exprimé sur la deuxième chaîne dans le programme de Soloviev. Cela m’a attiré un sourire narquois, mais c’est tout de même passé.

Par conséquent, la question suivante concerne la répartition bien méritée des bénéfices de la vie et la perception de ce processus dans la société. Je vais donner un exemple : Notre liste des personnes les plus riches selon Forbes a donné deux aciéristes : le chef du « NLMK » Vladimir Lissine, avec une fortune de 19,1 milliards de dollars et le président du conseil d’administration de « Severstal » Alexeï Mordachov (18,7 milliards de dollars). Et la Russie fond moins d’acier que le minuscule Japon (qui fait fondre 104,7 millions de tonnes, tandis que nous en avons 71,3 millions), ce qui en fait le cinquième marché mondial. Et cela ne concerne pas seulement cette industrie, c’est une tendance générale.

Dans le classement actuel de Forbes, 102 Russes les plus riches sont répertoriés avec une fortune totale de 410,8 milliards de dollars. C’est légèrement moins que toutes les réserves de change du pays. Entre-temps, la dépendance de l’industrie russe vis-à-vis des importations, caractérisée par une “substitution des importations” largement annoncée, n’a pas diminué, mais a atteint 93%! Cela découle des données du suivi de février de la situation économique de la Russie par l’ ARENSP (L’Académie russe de l’économie nationale et du service public auprès du Président de la Fédération de Russie, n.d.t.). Nous ne pouvons plus produire massivement non seulement de matières premières de haute technologie, mais même de haute qualité. Où sont les «gestionnaires efficaces» des entreprises jugés plus efficaces que la «vague planifiée» socialiste si farouchement critiquée?

Ils gèrent bien et correctement, ils ont simplement des critères pour une gestion réussie et les objectifs de gestion sont différents. Nous croyons toujours que ceux qui sont au sommet fixent des objectifs pour la prospérité de l’État. Subjectivement, ils le pensent. Mais objectivement, ils ont un objectif: accroître la richesse de leurs proches et de leurs collègues. Je suis sûr que chaque oligarque pense que s’il n’existe pas, l’industrie de l’acier va s’effondrer, le pétrole cessera d’être extrait et vendu, et les gens mourront de faim.

Peut-on en dire autant des gestionnaires d’État? Notre économie est actuellement la 12e au monde, le salaire moyen est inférieur en moyenne à celui de la Chine et nos ministres ont des salaires équivalents à leurs homologues américains et européens.

Absolument. Mais ici, il faut souligner encore une fois: ils ne sont pas payés pour l’efficacité que nous attendons naïvement d’eux: ils sont payés pour leur capacité à assurer le pouvoir du capital oligarchique et de l’appareil bureaucratique. Si vous savez comment faire cela, on vous paie et on ferme les yeux sur le fait que votre femme s’avère soudainement être devenue une femme d’affaires très prospère. Et tout le monde comprend pourquoi. L’appareil administratif représente et protège toujours et partout les intérêts de la classe dirigeante et sert celle-ci principalement. Et seulement ensuite, à des degrés divers – en fonction du pays et du système qui y est développé – elle peut s’adresser à tous les autres citoyens. Dans notre cas, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’appareil administratif reflète les intérêts de l’écrasante majorité des citoyens russes qui ont peur d’être des sujets d’une véritable créativité sociale. En termes simples, ils ont peur des changements qu’ils pourraient faire eux-mêmes.

Vladimir Poutine, dans son message et son récent discours à la nation, s’est fixé pour objectif d’accroître la productivité du travail et d’entrer dans les cinq plus grandes économies du monde dans un avenir proche. Un membre ordinaire de la société russe va-t-il se déchirer les veines pour augmenter la productivité du travail?

La productivité de la main-d’œuvre est avant tout une machine plus productive, où vous gagnez beaucoup plus dans des conditions plus confortables à la même heure. Mais lorsque vous utilisez une vieille machine-outil inefficace avec initiative et enthousiasme: c’est seulement l’intensification du travail. Mais il y a des ambiguïtés dans cette interprétation. Nous avons parlé, les confrontations géopolitiques ont une base réelle. L’humiliation du peuple de notre pays (pas le pays de l’appareil, ni le pays des bureaucrates, mais les lieux de l’histoire et de la culture) a provoqué un retour de bâton. Pas artificiel, pas officiel, mais un vrai patriotisme. Avec quelques décalages, des choses laides, mais fondamentalement naturelles. Cela pourrait, en principe, constituer – et parfois même devenir la base de la renaissance d’éléments individuels d’une économie de production réelle. Il faut voir cela avec un tas de réserves, mais ce n’est pas par accident. Dans certaines zones du complexe militaro-industriel, des industries aéronautique et spatiale, dans certaines régions de la médecine, même dans le secteur agro-industriel, les efforts d’individus, qui peuvent être qualifiés de «directeurs rouges» ou de personnalités similaires (qui mettent une pièce relativement modeste dans leur poche, et la plupart d’entre eux investissent dans la production et le développement) sur la vague «La Crimée est la nôtre!» et «nous sommes un pays qui sait montrer la monnaie de sa pièce», cela a fonctionné. D’où des réalisations: avec la même arme, même si pas partout, les combinats ont recommencé à produire un tracteur.

Quel moment intéressant. Selon une étude du Emerging Consumer Survey 2018 réalisée par le Credit Suisse, 4% seulement des Russes s’attendent à une amélioration de leur situation financière à l’avenir. Et à la suite de ce pessimisme personnel si évident, le candidat qui l’emporte, c’est celui dont l’écrasante majorité ne s’attend pas à une amélioration de sa situation financière et, par conséquent, de ses perspectives d’avenir. Comment expliquez-vous cela ?

Si nous supposions une situation où les changements ne nécessitaient pas quelque chose de similaire à l’exploit, nous aurions une représentation plus ou moins adéquate dans l’opposition (d’une part, ne conduisant pas à une guerre civile, et de l’autre – prête à franchir des étapes sérieuses sur le plan socio-économique), nous pourrions obtenir un résultat différent. Encore une fois, si on peut supposer que pendant les élections, le président actuel démissionne, nomme Sergueï Lavrov ou Sergueï Choïgou comme successeur provisoire, pour que cela ne soit pas effrayant, puis pendant une minute et demie, à égalité avec tout le monde, il y ait des débats où l’on ne risque pas d’être aspergé d’eau ou appelé du nom dont on a affublé Xenia Sobchak (références aux insultes du nationaliste V. Jirinovski dans un débat de 2018, n.d.t.), je pense que dans ces conditions, les résultats des élections pourraient être différents.

La jeune génération, contrairement aux retraités qui ont voté pour Poutine, pense aujourd’hui très sérieusement à l’idée de gauche. Je dois dire que c’est un ensemble de facteurs très étrange. D’abord, plus ils sont loin (de la capitale, n.d.t.), plus ils sont convaincus de l’absence d’ascenseurs sociaux. Deuxièmement, ils étouffent. Les personnes âgées dans le feu de l’action sont plutôt douillettes et agitées. Pour elles, le sujet est Poutine, Choïgou, Lavrov, l’armée, etc. Ils s’identifient bien sûr à eux, mais indirectement. Mais pour les jeunes, vous devez être le sujet vous-même, bien qu’ils n’aient pas cette opportunité.

Et troisièmement, la longue histoire de l’URSS, face au manque de réalisations réelles à l’époque moderne et à cause de la transmission involontaire, surtout des réalisations culturelles du système soviétique (discothèques des années 80, films, comédies musicales, documentaires sur l’époque), crée un sentiment: comme c’était beau! Et la jeune génération n’est pas simplement nostalgique de l’URSS, c’est une demande de renaissance.

Dernière question. Selon vous, dans le nouveau cycle politique, Poutine continuera à «consolider» la Russie en continuant de « verticaliser » (fait référence à la « verticale du pouvoir », expression très utilisée actuellement en Russie, n.d.t.) et de resserrer ses liens vis-à-vis du séparatisme régional ou, au contraire, commencera à se défouler, ce qui donnera plus d’indépendance sur le terrain? Quel sera le risque et qui peut compter sur les préférences? Comment cela affectera-t-il, notamment, le Tatarstan?

Notre inégalité régionale est en grande partie due au fait qu’il n’y a pas de politique industrielle et sociale active ni de planification pour le développement régional. Donner des documents, enlever aux uns et redistribuer dans l’intérêt des autres. En conséquence, ceux à qui on a enlevé sont en colère et offensés, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de germes de séparatisme régional. Ceux à qui on a administré le produit se comportent comme des parasites et ont tendance à en prendre encore plus, ne pensant absolument pas à ceux au détriment desquels ils sont parasites dans un seul pays.

L’alternative devrait être différente lorsque nous comprenons qu’il existe un intérêt commun à résoudre les problèmes communs d’un pays. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons résoudre bon nombre des problèmes des régions accumulés au fil des décennies.

Deuxième point, qui, je pense, devrait attirer l’attention : nous voyons se resserrer la verticalisation de l’unité politique et économique et l’unification des régions. Et dans le même temps, l’extension de l’isolement culturel et para-culturel, parfois totalement injustifié, à la frontière du séparatisme, est autorisée. En conséquence, certaines régions risquent de tomber dans le féodalisme culturel et religieux, et cela dans le contexte de tout ce que j’ai dit ci-dessus, le séparatisme à grande échelle menace déjà. Et ce facteur ne doit pas être négligé. Je mettrais le Tatarstan dans la zone de risque d’un tel développement.

Entretien réalisé par Vadim Bondar (https://www.business-gazeta.ru/article/382298)

Traduit du russe par Aymeric Monville pour http://www.initiative-communiste.fr avec l’autorisation de Alexandre Bouzgaline