A propos de « l’affaire » yan Moix et la découverte de son passé négationniste, le vrai problème c’est que loin de lui nuire cette polémique fait monter son chiffre de vente. Parce que le négationnisme conquiert tous les jours un public plus large et pas seulement dans les rangs de l’extrême-droite, l’antisémitisme est une valeur en hausse, un petit plus dans une France où le négationnisme anti-communiste fait flores. cela n’a rien à voir avec la littérature mais beaucoup avec l’état des rapports de forces politiques et l’effacement temporaire de notre parti tant par le fait que l’intitiative populaire est brisée, qu’il ne parait y avoir d’issue que la guerr entre les pauvre, la haine au lieu du combat… C’est un contexte idéologique dans lequel la résistance populaire qui monte ne cesse d’être brisée, dévoyée.

Etonnez-vous que chez ceux qui n’ont aucune formation politique et confondent leur rage petite bourgeoise avec la révolution, dans les rangs d’un certain anti-impérialisme et on tolère de plus en plus des auteurs qui ne font pas mystère de leur « antisionisme » et chez eux ce terme n’est qu’un paravent commode, ils se foutent du peuple palestinien, au contraire seule la politique du pire leur convient et chaque victoire électorale d’un Netanaoyoun est saluée d’un bulletin de triomphe. Un type comme Chouard trouve des défenseurs, ses liens avec Soral seraient ma foi très supportables… ce n’est pas parce qu’ils sont anti-impérialistes mais parce qu’ils le sont dans une manière qui sied tout à fait au capital qu’ils peuvent ainsi tolérer de vraies crapules qui interdsent tout rassemblement de masse face à;l’injustice..

Bref Yan Moix assume et se dit même soulagé de ne plus avoir « cette épée de Damoclés au-dessus de la tête ». Je pense alors à la Nouvelle de Sartre : l’enfance d’un chef où un individu appartenant à la bourgeoisie provinciale, en proie au mal vivre du vide existentiel trouve enfin sa vocation le jour où ayant refusé de serrer la main à juif dans une reception de notables, il est félicité par tous et commence une carrière de chef.

On vous pardonnera désormais facilement d’être antisémite dans un milieu litteraire qui redécouvre paul Morand, Chardonne et porte aux nues Céline mais continue à réprocher à Aragon d’avoir été communiste, à François la Colère d’avoir combattu le nazisme, d’avoir lutté pour la création. Yan Moix et d’autres l’ont bien compris.

Moi je continue à affirmer que le dévoiement antisémiste ou raciste m’est totalement insupportable non seulement sur le plan humain mais sur celui des combats qui sont les miens, celui d’une communiste. Bref yan Moix a eu le prix Renaudot avec un livre médiocre, ce n’est pas un hasard, il a su conquérir des alliés et il continue. cela n’a rien à voir avec la littérature. Tout ce petit monde s’en relévera…

danielle Bleitrach

