Il y a des jours comme ça où face à la marée noire à Biarritz , un vieux fond anar…

Si vous lisez mes mémoires , vous découvrirez les tentations de jeunesse d’une militante ultradisiciplinée, convaincue que le parti avait toujours raison mais n’en faisant qu’à sa tête… Encore aujourd’hui il m’arrive de repenser à Boris Vian quand je vois les « grands » de l’occident en crise, en train de se faire protéger d’une marée de flics et de sembler incapables de la moindre décision constructives, mais bien sûr c’est du pur fantasme comme toutes les chansons.inutile d’envoyer à une vieille dame de 82 ans un détachement de policiers …C’est vous messieurs les gouvernants qui sollicitez par trop mon imagination… ou peut-être s’agit-il de l’influence génétique de l’arrière grand père anarchiste italien qui du s’exiler à Saint Cloud, poursuivi en Italie par les carabiniers pour avoir fomenté un attentat… où il rencontra la fille d’un maître verrier de Baccarrat qui avait fui devant les Ulhans et qui jusqu’à son heure dernière chantait le chant des cerises et buvait sec en proclamant « encore que les boches n’auront pas! »

danielle Bleitrach

Publicités