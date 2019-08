Chine : L’utilisation de la Chine par les États-Unis comme excuse pour quitter le traité INF est inacceptable

Il faut impérativement que la direction du PCF mette à jour sa politique internationale. Il est difficile d’opérer une recctification complète de toutes les errances en matière de politique internationale de l’ancienne équipe, mais tous les dossiers doivent être retravaillés et en partticulier en fonction des orientations dessinées par Fabien Roussel: défense de la paix, du climat, de l’environnement planétaire sur la base de la justice sociale, on ne peut plus renvoyer dos à dos les forces en présence. Mais je crois que l’évolution est en chemin, plus il y aura de rencontres, de discussions, plus les politiques inspirées par la social démocratie apparaitront pour ce qu’elles sont, la rue de secours des bonnes oeuvres de la CIA (note de Danielle Bleitrach)

le Quotidien du Peuple en ligne | 26.08.2019 10h45

Un envoyé chinois a déclaré le 22 août qu’il était inacceptable que les États-Unis utilisent la Chine comme excuse pour quitter le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), qui a pris fin le 2 août après que Washington s’en soit officiellement retiré.

« Il est inacceptable d’utiliser la Chine comme une excuse pour quitter le traité et la Chine rejette l’accusation sans fondement des États-Unis », a déclaré Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès de l’ONU, lors de la session d’urgence du Conseil de sécurité sous le point de l’ordre du jour « Menaces à la paix et à la sécurité internationales ».

« La Chine poursuit sans relâche une politique de défense nationale de nature défensive », a-t-il ajouté. « La stratégie nucléaire de la Chine en matière d’autodéfense est complètement transparente et sa politique nucléaire est hautement responsable ». Il a également rappelé que « L’arsenal nucléaire chinois est extrêmement limité et ne représente aucune menace pour la paix et la sécurité internationales ».

Depuis des décennies, la Chine participe activement aux consultations et négociations sur le contrôle des armements « dans le cadre de mécanismes et de cadres multilatéraux », notamment ceux des Nations Unies et de la Conférence du désarmement, a encore noté l’ambassadeur, affirmant aussi que « La Chine s’oppose à la course aux armements et s’efforce de préserver l’équilibre et la stabilité stratégiques mondiaux ».

« A l’avenir, la Chine continuera de défendre fermement le multilatéralisme et de participer activement aux processus multilatéraux de maîtrise des armements afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il déclaré.

En réponse aux critiques américaines sur le développement par la Chine de missiles à portée intermédiaire, M. Zhang a souligné que le retrait américain du Traité INF était encore « un autre acte d’unilatéralisme et d’échappatoire aux obligations internationales des États-Unis », disant qu’« Il vise à lever les restrictions et à rechercher un avantage militaire absolu ».

Selon M. Zhang, « La Chine poursuit une politique de défense nationale de nature défensive. Les missiles chinois à portée intermédiaire basés au sol sont tous déployés sur le territoire chinois », a-t-il dit, indiquant que « C’est à des fins de défense et ne représente une menace pour aucun pays ».

« La Chine s’oppose fermement au déploiement américain de missiles à portée intermédiaire dans la région Asie-Pacifique et attend des États-Unis qu’ils soient lucides et qu’ils fassent preuve de retenue », a-t-il déclaré.

Selon l’ambassadeur, qui a exhorté la communauté internationale à faire preuve de lucidité face à cet impact, le retrait unilatéral des États-Unis « a conduit à la disparition » du traité, ce qui aura un impact négatif considérable sur l’équilibre stratégique et la stabilité mondiale, la sécurité régionale en Europe et en Asie, ainsi que sur le régime international de maîtrise des armements.

« La Chine exhorte le pays concerné à adopter une attitude hautement responsable, à faire preuve de retenue et à préserver sérieusement le régime de contrôle des armements en place afin de préserver l’équilibre stratégique et la stabilité ainsi que la paix et la sécurité internationales et régionales » a encore dit M. Zhang. « C’est le message partagé de la communauté internationale ».

« Le multilatéralisme est le moyen efficace de relever des défis communs », a affirmé le diplomate chinois. « Tous les pays doivent résolument préserver l’ordre international avec le droit international et les objectifs et principes de la Charte des Nations unies, adopter un concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, respecter pleinement les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité, travailler dur pour un environnement de sécurité internationale pacifique et stable et pour la promotion d’une communauté d’avenir commun pour l’humanité ».

La Russie, avec le soutien de la Chine, a demandé à la réunion de faire état des effets déstabilisateurs du récent essai de missile de croisière américain. Le département américain de la Défense a confirmé le 19 août qu’il avait effectué un test en vol d’un missile de croisière lancé au sol qui a atteint l’objectif visé après avoir parcouru plus de 500 kilomètres. C’était la première fois que les États-Unis procédaient à un essai de missile de croisière à portée intermédiaire après s’être retirés du traité INF il y a trois semaines.

Les États-Unis et l’ancienne Union soviétique avaient signé le traité INF en 1987 et l’avaient ratifié l’année suivante. Le traité interdisait la possession, la mise au point et l’essai de missiles lancés au sol d’une portée de 500 à 5 500 kilomètres.

