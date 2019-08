UNESCO : « L’éducation cubaine est un exemple pour le monde »

« L’éducation cubaine est un exemple pour le monde , » at – il déclaré à l’agence Nouvelles de Cuba le représentant du Bureau régional de la Culture pour l’ Amérique latine et des Caraïbes

Unesco

, Miguel Jorge Llivina Lavigne, au cours de l’Université du Congrès international 2014.

Il a rappelé également que Cuba a un indice de développement de l’éducation pour tous très élevé, même comparé aux pays développés. L’indice prend en compte la qualité, la petite enfance, l’école primaire, les jeunes, l’alphabétisation des adultes et la parité des sexes.

Selon cet indice, Cuba se classe au premier rang des pays d’Amérique latine, y compris le Mexique et le Venezuela. Cet indice permet d’évaluer le niveau global de la mise en œuvre des objectifs de l’initiative de l’UNESCO «Education pour tous» lancée en 2000.

Selon le dernier rapport de cette initiative, Cuba figure également au premier rang des pays Avec des revenus faibles qui dépensent plus pour l’éducation.

Le représentant de l’Unesco a également mis en exergue les programmes éducatifs cubains « Eduque ton fils » et « Je peux », que les insulaires mettent en œuvre dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes et dont l’objectif principal est de lutter contre l’analphabétisme et de fournir une éducation à tous.