STOP : Monsieur Coquerel, vous êtes complètement à côté de la plaque

ur France Info, le dirigeant et député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, Eric Coquerel annonce : « Si l’on ne trouve pas les moyens, dans les villes communistes, de faire des listes citoyennes, qui ne soient pas des accords de cartels, il y aura peut-être effectivement des listes concurrentes ». Les universités d’été de LFI, les « Amfis » d’été, se terminent ce dimanche à Toulouse après quatre jours de discussions et de débats.

« Ce n’est pas mon souhait. Je pense qu’on peut trouver une même dynamique. Tous les communistes qui veulent faire des listes citoyennes avec nous, on le fera ensemble, comme avec les écologistes, mais là où ce ne sera pas possible, il y a aura peut-être des listes insoumises », confirme le dirigeant insoumis.

On voit quel est l’ennemi de la France insoumise, ce n’est pas Macron c’est le parti communiste, il s’agit de parachaver la grande oeuvre de mitterrand, la seule que ce social démocrate héritier du pétainisme ait menée à bien, abattre le parti communiste, priver les couches populaires, la classe ouvrière de leur parti. Cloturer ainsi une « université d’été » c’est vraiment montrer ce que l’on est et le rôle historique que l’on se donne. Ceux qui au sein de la France insoumise prétendent encore revendiquer un lien quelconque avec le communisme sont au pied du mur.

Où Eric Coquerel croit-il aller avec pareille déclaration ? Il poursuit la politique du PS allié de fait avec la droite dans la Seine Saint Denis : en finir avec le PCF et avec les mairies communistes. Prendre la tête d’une liste dans laquelle le PCF ne serait plus qu’une force d’appoint apportant au « coucou » france insoumise des mairies que ce « mouvement » est incapable de gagner sur la droite. S’allier avec les verts pour achever la bête. Quelle que soit la politique à géométrie variable des verts, il faut s’allier avec eux pour en finir avec les villes communistes.

Si l’on voulait démontrer à quel point un « mouvement » qui a rallié les militants sincères écoeurés des magouilles d’appareil autour de « l’union de la gauche » pour mieux appliquer une politique de droite au fur et à mesure que le PCF s’affaiblissait, est en fait la proie de ces mêmes magouilles, parce qu’en son sein un petit groupe impulse de fait la ligne que les « insoumis » ont cru en bonne foi dénoncer et avec lesquels ils souhautaient rompre. Les élections redeviennent le lieu de la lutte des places pour un petit groupe qui joue sa carrière.

Quelle différence de ton avec le discours offensif de Fabien Roussel à l’UNiversité d’été du PCF, lui ne s’est pas trompé d’adversaire et n’a pas donné dans la politique politicienne. Le parti communiste après 20 ans de dérive trouve encore en lui des ressources pour se préoccuper de la paix, de la lutte pour la planète et tout cela en défendant d’abord les ouvriers, les couches populaires, ceux des grandes cités mais aussi ceux des petites communes rurales en crise avec leur colère devant l’abandon. Il fait des propositions. Nous ne serons jamais trop pour ce combat celui pour l’hopital, pour une éducation digne de ce nom, celui pour la défense de nos retraites.

Non monsieur Coquerel vous êtes à côté de la plaque et il faut vite très vite que vous vous en rendiez compte parce que si ça continue, nous courrons tous à la catastrophe.

Hier soir j’ai discuté avec une amie qui est adhérente à la France insoumise parce qu’issue du PS qu’elle a quitté à cause de sa politique de collaboration de classe, parce que dans sa vie à partir de mai 68 elle n’avait rencontré que des membres du PS, mais elle avait pris l’habitude y compris aux dernières élections européennes de voter pour le pCF. Elle fréquente mon blog dont elle me dit qu’il joue un rôle d’information que jouaient jadis les grands reportages, ‘il nous aide à ne pas être totalement asphyxiés’. Comme bien d’autres amis que je rencontre elle est proche d’adhérer au PCF, la nouvelle ligne de Fabien Roussel s’avère correspondre à ses idées : « enfin il y a une rupture avec la social démocratie que je n’ai cessé de fuir tant ses idées généreuses étaient contredites par la réalité de ce qu’ils étaient. D’abord anticommunistes et coupés des intérêts du peuple. »

Nous sortions du magnifique film « Roubaix, un lumière », ces terres dévastées par la misère, la désindustrialisation. Nous avons longuement discuté du film devant une boisson.

Elle a lu mon livre, c’est à cause de cela que nous nous sommes rencontrées et ce qui l’a surtout intéressé c’est justement ce qui s’était passé sous Mitterrand , au moment même où elle entrait dans la vie politique par le biais du féminisme et de militante du PS que j’ai moi-même connues. Nous avons tous une histoire commune, celle d’un échec, le sien , le notre mais nous ne voulons pas en rester là et nous sommes tous emplis de colère devant ce G 7, cette politique européenne, devant cette rentrée et ce que l’on nous annonce, un tour de garot supplémentaire sur une France qui n’en peut plus et dont nous parle le film « Roubaix ».

OUi je rêve que nous allions plus loin en particulier sur la solidarité avec d’autres partis communistes, pour mener le combat pour la paix, pour la défense de l’environnement et de la justice sociale, mais nous au moins c’est sur cela que nous discutons, comment mieux agir.

Sur le terrain, dans mes contacts avec les militants de gauche déboussolés c’est plutôt cette attitude que je rencontre que celle d’un Eric Coquerel avec ses manoeuvres politiciennes. A tous je dis qu’il faut adhérer au Parti. Que nous sommes en ruine, défaits par des années de soumission et d’errance politique, que tout reste à construire que cela ne se fera pas en un jour mais que l’on a besoin d’eux pour sortir de ce marigot dans lequel le mitterrandisme nous a plongés eux et nous. L’adversaire c’est macron, ce qu’il met en place en matière de retraite, la destruction des services publics et nous ne serons jamais trop pour nous battre.

Danielle Bleitrach

