L’Unesco déclare la Bolivie libérée de l’analphabétisme

“Nous avons préparé le rapport, après l’avoir analysé et fait valider par l’Unesco même. Il dit qu’en ce moment nous avons un taux d’analphabétisme de 3,8%. Pour qu’un pays soit déclaré exempt d’analphabétisme, il doit avoir un taux inférieur de 4%, nous en avons 3,8% et nous pouvons dire avec fierté que l’État plurinational est un État exempt d’analphabétisme », a déclaré Aguirre. À son tour, le vice-ministre a assuré que l’État continuerait à travailler pour atteindre les populations «résiduelles», ce qui implique des personnes de plus de 60 ans.

C’est l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) qui a approuvé l’avis diffusé sur le territoire bolivien, officiellement exempt d’analphabétisme. La nation sud-américaine a atteint cet objectif après l’application de la méthode Yes I Can, conçue par Cuba et utilisée dans des pays comme le Venezuela, déclarée exempte d’analphabétisme en 2005.

Le pays continue de travailler pour continuer à réduire le nombre d’analphabètes dans le pays. Le programme de post-alphabétisation dans lequel les études sont achevées jusqu’à la sixième année du primaire a permis d’obtenir l’obtention du diplôme de quelque 26 000 personnes. « Il y a un autre contingent de 120 000 personnes, plus ou moins, qui partiront cette année », a déclaré Aguirre. Bonne nouvelle, produit d’excellentes politiques d’État.

Source: Le bon journal