le combat continue : A toute chose malheur est bon

Puisque je ne vais pas à la fête de l’humanité où je suis interdite à la cité du livre, je vais en profiter pour dépatouiller le dossier Assange et voir comment on peut rassembler autour de ce cas de plus en plus injuste et douloureux.

Pour éviter les rumeurs infondées, je n’irai pas à la fête de l’humanité parce que j’y suis interdite parmi les auteurs sélectionnés par la divine Roselyne de l’omnipotente librairie Renaissance dans la cité du livre.je n’ai pas de débats prévus dans cette cité ni à aucun stand du PCF je n’accepte pas la marginalisation non pas de ma personne mais d’idées que je considère comme nécessaires à l’avancée du parti.

S’il ne s’agissait que de ma personne, de mes oeuvres, à mon âge je m’en ficherai complètement, mais il s’agit de bien autre chose, de l’effort de transformation inauguré à ce congrès et que certains voudraient encore et toujours étouffer, la censure depuis vingt ans assortis de ragots et de rumeurs ça suffit… je m’engage totalement dans le combat proposé par Fabien Roussel et je ne manquerai aucune manifestation pour les retraites, pour la défense du service public, tout en animant ce blog et en faisant connaitre le mouvement communiste international, les forces progressistes en train de renaitre dans l’urgence pour la planète et pour les être humains.

On dit que j’ai mauvais caractère, non je sais me battre comme les communistes savaient se battre et c’est bien ce que le capital ne leur pardonne pas… J’appuie de toute mes forces la direction actuelle comme j’ai soutenu la campagne du parti aux Européennes, je ne partage pas toutes les analyses, mais désormais le positif l’emporte sur le négatif et je n’ai jamais joué la politique du pire.

Pour là encore que les choses soient claires, je suis membre du PCF depuis 1956 avec une interruption de 2003 à 2013, mais depuis cette date je paye régulièrement mes cotisations et j’ai mené une bataille active en faveur de la liste communiste aux Européennes. je n’ai jamais protesté parce que je n’étais pas envoyée à la conférence fédérale étant pour un renouvellement des cadrs, j’ai protesté parce qu’une jeune camarade ayant voté le manifesta avait été écartée et parce que les Bouches du rhône sous couvert d’unité ont envoyé au Conseil national excluivement des refondateurs et soutiens à l’ancienne équipe excluant de fait les 38% du département qui avaient voté pour le manifeste. je continue ce faisant à défendre une certaine conception du parti et de sa damocratie interne parce que pour moi le parti a toujours été la démocratie par execellence, celle qui donne la parole à la classe ouvrière et à ceux à qui le capital la dénie.

Ce qui rend d’autant plus insupportle d’être interdite comme bien d’autres bien plus silencieux que moi mais dont je soutiens le combatr que ce soit dans les éditions Delga ou d’autres comme le temps des cerises, les éditions critiques.: que les bouches s’ouvrent pas de mannequins dans le parti disait en son temps de fondation de notre parti Maurice Thorez.

C’est pourquoi je vais profiter de l’interdit de la fête de l’humanité pour tenter d’aider un autre cas que l’on martyrise et veut faire taire mais pour cela j’ai besoin d’un véritable travail sur les dossiers. J’espère que la fête de l’humanité donnera à Julien Assange l’occasion d’être moins seul. le combat pour le mieux vivre de tous n’a jamais été opposé à celui des libertés, il en est la véritable garantie. . A la condition de ne pas confondre défendre liberté avec les bonnes oeuvres de la CIA.

En revanche je serai aux journées internationales de venissieux du 4 et 5 oxtobre et je répondrai présent aux débats qui me seront proposés.

danielle Bleitrach

PS voici à quoi répond cet article, l’intervention sur facebook d’un camarade qui découvre avec mon livre que le portrait que l’on a fait de moi n’est pas tout à fait exact, suivi d’une discussion où chacun sans méchanceté s’interroge sur mes activités actuelles et sur les rumeurs qui ont couru sur moi: