Sémégal : j’apprends avec tristesse qu’AMATH DANSOKHO est mort…

Je connaissais mieux que lui l’autre grande figure du PIT, le parti communiste sénégalais, mon ami très cher semou Pathé Gueye, et il me parlait avec chaleur et admiration de Amath.

j’avais rencontré à plusieurs reprises Dansoko, il était alors ministre de la construction, un français m’avait dit en riant avec un mépris tout colonialiste : « Vous les communistes, vous arrivez même à transformer les Sénégalais en incorruptibles! » Ce Robespierre auquel il faisait allusion c’était Dansoko. Ainsi prévenue dans le bon sens, quand je l’ai rencontré dans son modeste logement avec son épouse, j’avais effectivement été frappée par la nature de son engagement de communiste. il m’était apparu gigantesque et débonnaire. Comment expliquer une fois encore ce qu’étaient ces communistes, le caractère patient, obstiné et tenace de leurs convictions, le geste amical par lequel il saluait un autre communiste inconnu, son visage s’éclairait et pourtant cette relation privilégiée aux communistes ne l’empêchait pas au contraire d’être un inlassable rassembleur au-delà de nos rangs.

C’était le temps de la débâcle et beaucoup d’anciens communistes africains comme d’autres dirigeants sur d’autres continents tournaient casaques, pas lui… Il restait ce qu’il avait toujours été, d’abord au service du peuple sénégalais, le servant et ne se servant pas lui. Ensuite, il avait à coeur d’aller sur tout le continent à la rencontre de ce qui restait de communiste, rassemblant et créant le dialogue…

Voilà il fait partie de ceux qui m’ont fait aimer l’Afrique.

danielle Bleitrach

