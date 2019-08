A la veille des élections russes, Ziouganov résume la situation

Face aux tentatives de déstabilisation de l’Etat promu par les forces libérales soutenues par l’étranger et qui n’ont pas d’autre programme, d’autre bilan que le lève-toi que je m’y mette, le leader du parti communiste insiste sur la meilleure protection de l’unité du pays face aux menées étrangères autant qu’à la déconsidération du pouvoir de « Russie Unie », c’est le vote en faveur du parti communiste qui a non seulement un programme mais des expériences de mise en œuvre (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Je suis sûr que les prochaines élections peuvent renforcer de manière spectaculaire les positions des forces patriotiques de l’état. Le slogan principal – pas de voix pour « Russie unie »! ce parti en faillite qui avec ses lois antipopulaires plonge de plus en plus le pays dans l’abîme de la crise. Son manque de popularité dans le peuple est si grand que les candidats-chef de file se présentent aux élections sans étiquette. C’est pourquoi, le 8 septembre, tout le monde doit voter pour les députés du peuple, pour les députés du parti communiste et l’union des forces patriotiques ! Les élections honnêtes doivent entretenir un dialogue de programmes et une présence honnête sur les chaînes de télévision. Les élections honnêtes doivent faire état de l’expérience unique de Groudinine et du développement des initiatives de la population. Les élections honnêtes mettent en avant le bilan de nos gouverneurs Levtchenko et Klytchkov, qui montrent un échantillon de travail réussi. Les élections honnêtes sont la cohésion de toutes les forces patriotiques de l’état.