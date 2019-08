Radio Habana Cuba : Poutine ordonne de se préparer à faire face aux menaces des États-Unis

Moscou, 23 août (RHC) Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi d’analyser le niveau de menace que représente pour son pays le test récent d’un missile de croisière américain. et préparer « des mesures complètes pour une réponse symétrique ».

Lors d’une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe, M. Poutine a déclaré que le test avait été effectué 16 jours seulement après l’annulation officielle du Traité sur les missiles à moyenne et à courte portée (INF). ) montre que « ce n’était pas une improvisation, mais un maillon supplémentaire de la chaîne d’actions qui avaient été planifiées et réalisées auparavant ».

Selon le président russe, cela « confirme la validité » des préoccupations maintes fois exprimées par Moscou selon lesquelles Washington « a longtemps été impliqué dans la création d’armes interdites par le traité INF », note Russia

Today.

Cependant, au lieu de « corriger cette situation inacceptable et de revenir à la conformité » avec le pacte, les États-Unis Il a choisi « d’orchestrer une campagne de propagande sur la prétendue violation des dispositions de ce traité par la Russie », a déploré le président. Selon lui, « il est maintenant évident pour tous » que « le seul but » de ces actions était de « dissimuler » les violations de l’accord commises par Washington et « son intention initiale de s’en retirer ».

L’accord sur la destruction des projectiles à moyenne et à courte portée a été officiellement annulé le 2 août à l’initiative des États-Unis. Ce jour-là, le Pentagone a annoncé qu’il commencerait à développer de tels missiles à ogives conventionnelles, ce qui interdisait le traité INF. Quelques jours plus tard USA Il a testé un missile de croisière.