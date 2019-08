L’élu: Conférence de presse d’un malade qui gouverne le monde

Entre ceux qui font flamber la planète et celui qui est en train de détruire toutes les bases possibles des échanges et des coopérations mondiales, l’inspiration évangéliste est manifeste… Tous en route vers l’apocalypse et la question est qui peut arrêter ces malades ? (note de Danielle Bleitrach)

Donald Trump a accordé mercredi 21 août de longues minutes à la presse, au cours desquelles le président américain n’a pas marché sur des œufs en s’autoproclamant « l’Elu » dans la guerre commerciale avec la Chine.

> Regardez les images :

« Ce n’est pas ma guerre commerciale. C’est une guerre commerciale qui aurait dû être menée il y a longtemps déjà par d’autres présidents », a déclaré, dans les jardins de la Maison-Blanche, le dirigeant républicain, dont le conflit, à coups de taxes douanières mutuelles avec Pékin, s’enlise et risque de peser sur la croissance mondiale.

« Quelqu’un devait le faire », argumente-t-il alors à propos de sa stratégie commerciale.

Et d’un coup, l’ancien magnat de l’immobilier, vêtu de son traditionnel costume sombre, cravate rouge, lève la tête vers le ciel, les mains ouvertes, et lance : « Je suis l’Elu ».

Le président américain avait relayé un peu plus tôt sur Twitter les propos d’un commentateur de radio conservateur qui aurait affirmé à son égard : « Et les juifs en Israël l’adorent comme si c’était le roi d’Israël. »

Et tout à coup, Trump lève la tête vers le ciel, les mains ouvertes, et lance : « Je suis l’Élu » (« I am the chosen one »). Donald Trump était en train d’évoquer sa guerre commerciale avec la Chine, qui contribue à faire planer une menace sur la vitalité économique de son propre pays.

Pour en rajouter une couche le même Trump a déclaré aux juifs américains qui s’obstinent à voter démocrate et à avoir plus que des réserves à l’égard de Netanayoun qu’ils étaient des mécréants indifférents au sort d’Israël… Là encore l’influence évangélique est à l’oeuvre, s’adressant de l’élu aux autres « élus », pour disons-le clairement emmerder le monde jusqu’à l’autodestruction… Pourquoi les Etats-Unis et leurs vassaux se croient-ils obligés de nous infliger ces sous produits d’hollywood en série B.

Danielle Bleitrach

Publicités