URSS : Dmitri Novikov à la radio « ici Moscou « : « l’erreur du soi-disant « putsch de Moscou », c’est le manque de détermination ». 71% des auditeurs ont soutenu cette position

Marianne est de retour , fini les traductions approximatives avec l’aide du traducteur automatique… Elle nous parle non sans malice de l-opinion des Russes sur le « putsch » manqué pour restaurer l’Union Soviétique. Fidel Castro déclarait à ce propos qu’il aurait fallu envoyer à ses auteurs un lieutenant bolivien (la Bolivie étant reconnu comme le pays où il y avait le plus de coups d’Etat avant l’arrivée de Morales). (note de danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

Après 28 ans, la tentative du Comité d’État de sauver l’Union soviétique suscite toujours un vif intérêt pour la société. Quel était le véritable contexte de ces événements et quel aurait été le résultat si le Comité d’État pour l’état d’urgence avait été suffisamment résolu pour aller jusqu’au bout? Ces questions et d’autres ont été discutées sur les ondes de la station de radio. Les participants au programme « A chacun sa vérité » étaient le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Dmitri Novikov, et le docteur en histoire Sergueï Zasorine.

21-08-2019

Novikov Dmitri Georgievich, Vice-président du comité central du parti communiste

La discussion dans le studio de la station de radio a commencé par des tentatives pour comprendre ce qui avait conduit à la formation du comité d’urgence et les objectifs que ses membres s’étaient fixés. Selon Dmitri Novikov, dans la société russe, il n’y a pas de désaccord majeur à ce sujet. « Il existe un certain consensus, et il est exprimé par les mots suivants: » Celui qui ne regrette pas la destruction de l’Union soviétique n’a pas de cœur « . Chacun a sa propre continuation de la phrase, mais pratiquement personne ne conteste sa première partie », a-t-il noté.

Désignant le Comité d’État pour l’état d’urgence comme l’avant-dernière occasion de sauver l’Union soviétique, le vice-président du Comité central du Parti communiste a exprimé son désaccord avec le terme « putsch ». « Le Comité d’Etat pour l’état d’urgence comprenait les plus hauts responsables de l’Etat », a-t-il rappelé. – Et les personnes qui y entraient étaient obligées, selon leurs pouvoirs officiels, de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’Union soviétique. Ils l’ont fait. Le problème est qu’ils n’ont pas eu la détermination suffisante pour terminer le travail. » Comme Novikov l’a ajouté, l’échec du Comité d’urgence de l’État a été simultanément l’échec de tout le processus de préservation de l’Union des républiques socialistes soviétiques. Dès le mois de décembre, ce grand pays avait cessé d’exister.

En plus du présentateur et des invités, les auditeurs de la radio ont pris part à la discussion. L’un d’entre eux s’est dit convaincu que la mission du Comité d’État pour l’état d’urgence était initialement vouée à l’échec, car les républiques n’auraient jamais consenti à sacrifier leur indépendance, même si les membres du Comité d’Etat avaient organisé quelque chose de similaire aux événements sur la place Tiananmen à Pékin en 1989.

Dmitri Georgievicha réfuté cette opinion, affirmant que le Comité d’état d’urgence avait de très grands pouvoirs en vertu du droit soviétique et du traité d’union. À cet égard, le représentant du Parti communiste a suggéré de rappeler le référendum de mars 1991. «Si nous partons du fait que le pouvoir dans un État démocratique doit répondre à la volonté du peuple, les résultats d’un référendum national ont le pouvoir suprême. Les résultats du référendum sont en fait une loi d’action directe que personne n’a le droit de violer. En conséquence, tous les responsables gouvernementaux avaient l’obligation de suivre les résultats de la volonté exprimée par les citoyens du pays. Si nous examinons la manière dont on a voté dans différentes républiques, nous verrons qu’en général, l’ensemble de l’Union soviétique, tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence – en Biélorussie, en Russie, en Asie centrale ou en Transcaucasie – ont voté pour sa préservation » a souligné Novikov.

Répondant à la question du présentateur, qui demandait si le message sur la maladie de Gorbatchev n’avait pas été une erreur fatale du Comité d’État pour l’état d’urgence, Dmitri Novikov a attiré l’attention sur l’attentisme du président de l’URSS de l’époque. «Si le Comité d’État pour l’état d’urgence avait gagné, Gorbatchev serait resté avec les gagnants. Pour moi, cela est tout à fait évident », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste.

Dmitri Novikov a partagé des souvenirs personnels concernant la réaction des citoyens soviétiques aux événements d’août 1991. Le jour de l’annonce du Comité d’État pour l’état d’urgence, le train Moscou-Blagoveshchensk, dans lequel Dmitri Novikov, étudiant diplômé dans une université pédagogique, travaillait comme chef de train d’une équipe de construction d’étudiants, quittait la capitale de l’URSS et traversait la Russie en direction de l’Extrême-Orient. «Presque partout on sentait un élan, un soutien aux idées proposées par le Comité d’État pour l’état d’urgence», a déclaré Dmitri Georgievich. –C’était le cas à la fois pour les passagers du train et pour les passagers des gares de passage. À chaque station, je suis sorti, j’ai approché les kiosques dans l’espoir d’acheter de nouveaux journaux et d’obtenir des informations. Et la grande majorité de ceux avec qui j’ai parlé adhéraient à cette opinion. La seule faute du Comité d’État était le manque de détermination. S’il avait été déterminé à agir de la même manière que les Chinois à Tiananmen, notre pays aurait été préservé. »

Parmi les questions, il y avait celles qui avaient un rapport très indirect avec le sujet en discussion. Et l’un des auditeurs a complètement accusé Dmitri Novikov de « protéger la non-liberté », car, disent-ils, « l’Union soviétique était un symbole de la non-liberté ». « J’ai un point de vue opposé », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste. – Il est impossible pour une personne d’être libre si ses poches sont vides. Le gouvernement soviétique fournissait un tel niveau d’avantages sociaux et garantissait que vous pourrez vivre, planifier votre avenir, celui de vos enfants, que vos revenus soient élevés ou non. Même l’année 1991 était nettement supérieure à la situation actuelle pour des millions de nos concitoyens. Par conséquent, si vous regardez, l’Union soviétique était l’État le plus légitime, le plus libre et le plus démocratique du monde. ”

Une partie considérable de la discussion a été consacrée aux raisons pour lesquelles les citoyens ordinaires de l’URSS ne sont pas venus à sa défense. Exprimant son opinion sur cette question, Dmitri Georgievich a expliqué la motivation du peuple soviétique. «Si les citoyens voient que les dirigeants politiques du pays commencent enfin à réaliser leurs aspirations, que le gouvernement affirme vouloir éliminer et combattre les tendances à la destruction de l’Union soviétique, s’ils voient que tous les dirigeants ont rejoint le Comité d’État pour l’état d’urgence – du vice-président du pays jusqu’aux responsables des services de sécurité – pourquoi devraient-ils descendre dans la rue? Ils espèrent que les personnes représentant le pouvoir résoudront tous les problèmes! ”- a déclaré Novikov. Il a rappelé que ce n’étaient pas des Chinois ordinaires qui seraient venus, par exemple, de Harbin, qui s’étaient chargés de rétablir l’ordre sur la place Tiananmen, mais les dirigeants politiques à Beijing.

Selon le représentant du Parti communiste de la Fédération de Russie, on peut évaluer l’état d’esprit réel des habitants lors de nombreux événements de 1991 – à commencer par l’énorme rassemblement de partisans de la préservation de l’URSS sur la place du Manège le 23 février et l’issue du référendum sur la préservation de l’Union. «Vous ne trouverez pas une meilleure mesure sociologique qu’un référendum. Tout cela reflétait très clairement l’humeur des citoyens », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le PCUS, Novikov a déclaré que ses activités étaient en grande partie paralysées par les actions du secrétaire général Gorbatchev. Dans le même temps, la direction du parti était divisée – certains se battaient pour la préservation de l’Union, tandis que d’autres étaient engagés dans ce que l’un des auditeurs qualifiait de « monétisation par les élites du parti de leurs privilèges ».

S’exprimant au sujet des actions du Comité d’urgence de l’État, Dmitri Georgievich a appelé à prendre en compte un autre point important. « Le système soviétique professait totalement l’humanisme », a-t-il déclaré. – Et aux plus hauts sommets de l’État, de l’appareil du parti se trouvaient le plus souvent des personnes qui correspondaient à cette demande de l’État social. Ce sont des gens qui ont vécu la guerre. Dmitri Timofeevich Yazov et de nombreux autres ont apporté leur contribution personnelle à la victoire du peuple soviétique sur le fascisme. Mais ils ne comprenaient pas comment utiliser la force contre leur propre peuple. Et d’une manière ou d’une autre, les partisans d’Eltsine dans les rues de Moscou ont réussi à créer l’illusion de masse. Et quand il a fallu utiliser des armes dans les rues de la capitale, pour les membres du Comité d’État pour l’état d’urgence, cela s’est avéré être une étape très difficile, presque inacceptable. »

Dmitri Novikov a également suggéré de réfléchir à ce qui se serait passé si le Comité d’État pour l’état d’urgence l’avait emporté. «Je suis un historien de formation et je comprends bien que l’histoire ne s’écrit pas au conditionnel», a-t-il noté. « Mais parfois, je veux vraiment apprécier l’alternativité du processus historique. » Selon le vice-président du Comité central du Parti communiste, si les dirigeants soviétiques avaient fait preuve de détermination, nous aurions toujours un pays uni et l’Union soviétique poursuivrait son développement progressif. «Ce serait le pays le plus fort, le plus prospère et le plus prometteur du monde moderne! – a exprimé sa confiance Novikov. – L’Union soviétique a été accusée de taux de développement «trop bas», qui ne s’élevaient qu’à «4%». Mais aujourd’hui, Trump rêve de 4% de croissance économique! »Et, compte tenu du développement de la Chine voisine et des énormes perspectives de renforcement des relations entre l’URSS et la Chine, ce serait une très sérieuse alternative aux politiques menées par les États-Unis.

S’exprimant sur le sort d’Eltsine et d’autres dirigeants du « camp démocratique », Dmitri Novikov a déclaré qu’ils auraient dû subir le châtiment bien mérité et prévu par la loi.

Le vice-président du Comité central du Parti communiste a accordé une attention particulière au rôle de l’élite du parti dans la destruction de l’URSS. Il a rappelé que trois ans avant les événements de 1991, le journal Sovetskaya Rossiya avait publié un article de Nina Andreeva intitulé « Je ne peux pas abandonner les principes ». «Si vous écoutez les dirigeants du parti communiste d’aujourd’hui, et même ceux qui critiquent le parti communiste, ils se révéleront être des staliniens beaucoup plus grands que ne l’était alors Nina Andreeva. Elle a simplement suggéré de regarder l’histoire sous différents angles et de ne pas présumer que l’ère stalinienne était entièrement une ère de criminalité et de problèmes. Elle a exhorté à se souvenir des réalisations de cette époque. Et en réponse à cette proposition complètement naturelle, ils ont commencé à la détruire et à la piétiner. Elle a été appelée l’ennemi de la perestroïka, stigmatisée avec d’autres étiquettes infamantes. Et tout cela se trouvait dans la presse du parti publiée avec l’argent des communistes. Et c’est parce que les premières personnes à la tête du parti étaient effectivement engagées dans des activités anticommunistes. Il était impossible de prendre la parole pour la défense de l’ère soviétique, pour la défense de Staline, puis pour la défense de Lénine, mais il était possible de critiquer! Et cela a été proclamé la plus grande réalisation de la perestroïka. Mais lorsque la direction du parti agit contre les intérêts du parti, contre l’idéologie établie, contre son propre programme et que ce parti est le parti au pouvoir, de graves problèmes se posent inévitablement », a déclaré Novikov.

Selon lui, la réforme réussie du système soviétique ne pouvait avoir lieu sans tenir compte de sa nature planifiée. «En termes de gouvernement, c’était un système très centralisé. Et si vous voulez réaliser quelque chose dans un système aussi super centralisé, vous ne pouvez agir que sur une base planifiée. Quand on suit la formule – «nous commencerons les réformes avec la démocratisation, puis nous verrons ce qui en découlera», alors le système ne peut être que détruit, et non pas réformé », a souligné Dmitri Georgievich.

Le vice-président du Comité central du Parti communiste, appelant le Comité d’urgence de l’État l’avant-dernière occasion de préserver l’URSS, a ajouté que la dernière était en décembre 1991, au moment de la signature de l’accord de Belovezh. «Gorbatchev, bien sûr, était un président très faible. Mais il avait tous les pouvoirs et aurait dû arrêter les auteurs du coup d’État anti-national », a déclaré Novikov. – D’ailleurs, le principal organe constitutionnel de l’URSS a abouti à une conclusion correspondante à ce sujet. Par conséquent, les signataires de la conspiration de Belovezh – Eltsine, Kravtchouk et Chouchkevitch – et Gorbatchev, qui devait donner l’ordre d’arrêter ces personnes, mais ne l’a pas fait sont également responsables de la destruction de l’Union soviétique. Je suis sûr qu’il y aurait beaucoup d’officiers honnêtes, dignes et loyaux sous serment qui exécuteraient cet ordre avec plaisir. »

Dmitri Georgievich a également nié l’observation de l’animateur de l’émission selon laquelle les mots sur «l’Occident en décomposition» étaient des «récits» de propagande soviétique. « Regardez au moins combien d’Américains vivent encore dans des baraquements », a suggéré Novikov. – Si vous regardez des films hollywoodiens et évaluez le bien-être des citoyens dans des hôtels cinq étoiles, vous vous trompez profondément. Oui, les États-Unis sont le pays le plus riche du monde. Mais c’est parce qu’ils impriment des dollars et volent les deux tiers de la planète. Et pour cette raison, bien sûr, ils vivent mieux que nous.

Peu de temps avant la fin du programme, un vote a eu lieu. Les participants ont été invités à répondre à la question de savoir s’ils soutenaient les actions du Comité d’État d’urgence. 71% des électeurs ont répondu par l’affirmative.

Traduit par Marianne Dunlop pour Histoire et Société

