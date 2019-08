Cuba: Quelle est la relation entre Bolsonaro et les incendies en Amazonie?

Après que l’Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil a averti que le nombre d’ incendies de forêt en Amazonie jusqu’à présent cette année est supérieur de 83% à celui de la même période en 2018, le président Jair Bolsonaro a pris les devants. Dire que les responsables seraient les «oenegeros» qui cherchent à attirer l’attention et à saper leur gouvernement. « C’est la guerre à laquelle nous sommes confrontés », a déclaré Bolsonaro.

Les données de l’INPE, basées sur des images prises par satellite, indiquent qu’entre janvier et août de cette année, 72 843 sources d’incendie ont été détectées en Amazonie.

Pourquoi le record des incendies en Amazonie?

Brésil en urgence

Le 9 août, l’état d’Amazonas a déclaré une situation d’urgence dans le sud et sa capitale, Manaus. Cependant, de plus en plus d’ États brésiliens sont touchés par les lamas .

Acre, à la frontière avec le Pérou est en alerte depuis vendredi.

Le Mato Grosso et le Pará sont les deux autres États où la frontière agricole du Brésil est entrée dans le bassin amazonien.

Bolsonaro et les feux

L’augmentation considérable des incendies de forêt depuis l’arrivée de Jair Bolsonaro depuis le 1er janvier 2019 ravive les craintes suscitées par la campagne électorale, lorsque la droite a promis d’utiliser la région amazonienne pour le développement du secteur minier et de l’agriculture. De plus, ses liens avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs sont notoires.

« Si toutes les données sur la déforestation de ces dix dernières années étaient vraies, l’Amazonie n’existerait plus », s’est défendu Bolsonaro en juillet en s’interrogeant sur les données officielles du gouvernement lui-même. « Nous savons que si nous déboisons, cela devient un désert », a-t-il ajouté.

Selon le journal El País , le président a déclaré qu’il y avait beaucoup de pression externe sur l’Amazonie pour tenter d’influencer la politique brésilienne. « L’Amazonie est à nous, pas à vous », at-il insisté. Il a dit voir une préoccupation exagérée pour les populations autochtones touchées. «Vous voulez traiter les indigènes comme des êtres préhistoriques. Et il y a des peuples autochtones qui veulent travailler, produire. ”

Bien qu’il soit habituel que des incendies de forêt se produisent pendant la saison sèche, des organisations environnementales ont signalé à plusieurs reprises que des agriculteurs ont été déboisés illégalement pour défendre leur intérêt pour les terres de la région destinées à l’élevage.

Bolsonaro a déclaré que les paysans utilisaient le feu pour nettoyer la terre à ce qu’ils appellent « la période de l’année de la queimada » et que « ce serait la saison ».

Cependant, Alberto Setzer, chercheur à l’INPE, rejette toute théorie orientée sur les phénomènes naturels: « Il n’y a rien d’inhabituel dans le climat cette année, ni dans les niveaux de précipitations dans la région amazonienne, qui ne sont que légèrement inférieurs à la moyenne. . La saison sèche crée des conditions favorables à la propagation du feu, mais son début est l’œuvre de l’homme, délibérément ou par accident. ”

Manifestation internationale

La Norvège et l’Allemagne, les principaux États qui parrainent l’Amazon Fund – dédié à la protection de l’environnement au Brésil – ont été forcés de suspendre leurs dons en raison de l’impulsion de couper des arbres dans le poumon vert de la planète.

Cela étant, Bolsonaro n’a pas hésité à accuser la Norvège de « tuer des baleines » en plus de promouvoir l’exploitation du pétrole brut dans l’Arctique et de qualifier le pays de « deux poids deux mesures ».

En campagne et en tant que président

Au cours de sa campagne présidentielle, Bolsonaro a annoncé qu’il suivrait les traces du président américain Donald Trump et retirerait le Brésil de l’Accord de Paris contre le changement climatique. Cependant, juste avant les élections, il a déclaré qu’il resterait dans le traité tant que la souveraineté du Brésil en Amazonie ne serait pas menacée ou contestée.

Les groupes écologistes ont fait valoir que le soutien public de Bolsonaro à l’Accord de Paris était insuffisant, car il envisageait d’ouvrir l’Amazonie à un développement qui empêcherait le Brésil d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions dans les années à venir. La nation sud-américaine possède environ 60% de la forêt amazonienne, que les scientifiques considèrent qu’il est essentiel de préserver dans le cadre de la campagne visant à ralentir le changement climatique.

Terres indigènes

Lorsqu’il était candidat à la présidence, Bolsonaro avait promis que s’il arrivait au pouvoir, il ne resterait pas plus d’un pouce de terre pour les réserves autochtones. Quelques heures après son entrée en fonction, il a publié une série de décrets qui, selon la critique, profiteraient à ses alliés au sein du puissant « caucus rural », partisan du développement de la jungle brésilienne.

Bolsonaro a transféré la responsabilité de la démarcation des territoires autochtones du ministère de la Justice au ministère de l’Agriculture, une action qu’un législateur a décrite comme « laissant le renard prendre le contrôle du poulailler ».

Le décret a également transféré l’agence des affaires autochtones du ministère de la Justice au nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l’homme, qui est dirigé par un pasteur évangélique ultraconservateur. La plus haute juridiction du pays a annulé le décret.

Dis moi qui tu nomme …

Les nominations ministérielles de Bolsonaro vont dans le sens de sa promesse de campagne d’aider les entreprises à étendre leurs activités au Brésil, y compris leurs zones naturelles protégées.

Son ministre de l’Agriculture est Tereza Cristina, qui faisait partie du puissant tribunal de l’industrie agroalimentaire de la chambre basse du Congrès et s’est opposée aux demandes des communautés autochtones.

Le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, a écrit en 2018 dans la publication Internet Medium que l’industrie agroalimentaire au Brésil était « menacée ». L’année dernière, un tribunal de Sao Paulo l’a déclaré coupable de fraude pour avoir modifié un plan de protection de l’environnement en faveur des intérêts miniers, alors qu’il était ministre de l’Environnement de l’État de Sao Paulo entre 2016 et 2018.

Le ministre des Affaires étrangères Ernesto Araujo a écrit sur son blog que le changement climatique était un « dogme » utilisé par la gauche pour stimuler la croissance chinoise et souhaitait « aider le Brésil et le monde à se libérer de l’idéologie mondialiste ». .

Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques 2019

En novembre 2018, après la victoire du nouveau gouvernement aux élections et avant l’assermentation de Bolsonaro, le ministère brésilien des Affaires étrangères a décidé de retirer son offre d’accueillir la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en 2019. Le ministère brésilien a déclaré qu’elle avait «des contraintes fiscales et budgétaires», mais les activistes et les groupes écologistes ont estimé que cette action était un geste de concession envers Bolsonaro.

Initialement, le ministre de l’Environnement, Salles, a également annulé un séminaire préparatoire des Nations Unies sur le changement climatique, qui se déroule cette semaine à Salvador, dans l’État de Bahia, dans le nord du pays. Compte tenu de la pression exercée par le maire de la ville, le séminaire d’une semaine aura enfin lieu et Salles devrait y participer.

Les images des incendies qui ont parcouru le monde sont dramatiques. Les experts du biome amazonien avertissent que les décisions de l’extrême droite, Jair Bolsonaro, mettent en péril la conservation du «poumon du monde», territoire ancestral de 305 peuples autochtones. Ce qui se passe dans la jungle brésilienne devrait intéresser tout le continent, le monde et surtout le président du Brésil.

(Avec des informations de AP et El Comercio )