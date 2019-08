La Russie interdit la charité George Soros en tant que “menace pour la sécurité”

Dans un communiqué publié lundi matin, le bureau du procureur général de Russie a annoncé que deux branches du réseau caritatif de Soros – les fondations Open Society (OSF) et l’Open Society Institute (OSI) – seraient placées sur une “liste de contrôle” d’organisations non gouvernementales étrangères. organisations dont les activités ont été jugées «indésirables» par l’État russe.

La Russie a interdit un organisme caritatif pro-démocratie fondé par le milliardaire des hedge funds George Soros, affirmant que l’organisation posait une menace à la fois pour la sécurité de l’État et pour la constitution russe.

“Il a été constaté que les activités des Open Society Foundations et de la Open Society Institute Assistance Foundation constituaient une menace pour les fondements du système constitutionnel de la Fédération de Russie et pour la sécurité de l’État”, a lu une rédactrice du communiqué de presse.

Le milliardaire a également été pris pour cible dans son pays d’origine hongrois en octobre lorsque des responsables politiques ont accusé Soros et son œuvre de bienfaisance de soutenir l’immigration clandestine. OSF avait critiqué le “traitement réservé aux réfugiés par la Hongrie” alors que le milliardaire a proposé aux migrants de recevoir 16 000 dollars par an pour couvrir les coûts du logement, des soins de santé et de l’éducation.

OSF n’a pas été en mesure de commenter lorsque CNBC a pris contact, mais il a indiqué qu’il préparait une déclaration.