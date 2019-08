Vu de Russie par le KPRF : Le chef des communistes français a préconisé la levée des sanctions de l’UE contre la Russie

L’Union européenne devrait abolir les sanctions économiques contre la Russie. Cela a été annoncé lundi par le secrétaire national du Parti communiste français et le député de l’Assemblée nationale (chambre basse du Parlement) Fabien Roussel, rapporte TASS.

«À un moment donné, quand il devient évident que la situation en Crimée s’améliore, ainsi que celle du Donbass, où un cessez-le-feu a récemment été observé, nous devrions nous engager dans la voie de la levée des sanctions. À mon avis, nous devrions revenir à l’état antérieur des relations commerciales et lever les sanctions contre la Russie », a souligné Roussel en direct sur BFM.Il a noté à cet égard que « les sanctions que l’Union européenne a adoptées en 2014 contre la Russie après les événements en Ukraine et en Crimée endommagent gravement les économies européenne et française, en particulier dans le domaine de l’agriculture ». «Il s’agit d’une interdiction d’exporter du lait, du porc et du bœuf. En 2015, dans le domaine de la production laitière, cela a coïncidé avec les quotas de production internes de l’UE, ce qui a entraîné une crise véritablement terrifiante pour les producteurs français », a déclaré Russel.

Dans le même temps, il a exprimé sa conviction que «lorsque des sanctions sont adoptées contre la Russie, contre l’Iran ou la Chine, leur peuple, leur peuple simple, et non pas les riches entrepreneurs, souffre d’abord. C’est ainsi que les agriculteurs français ont souffert des sanctions économiques prises contre la Russie. » « Maintenir une telle situation avec des sanctions est inacceptable », a-t-il déclaré. « Nous vivons dans un véritable monde de sanctions – il s’agit des sanctions de l’UE et des États-Unis contre la Russie, des sanctions des États-Unis contre la Chine, des sanctions des États-Unis et de l’UE contre l’Iran. »

«Il est grand temps d’établir la paix sur la planète, un monde basé sur le dialogue. Et la France doit le faire. Je pense que lors du sommet du G-7 à Biarritz, la France pourrait également prendre une initiative majeure dans le cadre d’une conférence de paix internationale consacrée aux questions de développement. Cela résoudrait de nombreux problèmes », déclare Fabien Roussel.