L’université d’été du PCF, j’ai passé l’âge de la « tolérance », mais je vous fait confiance à tous ou presque…

Il y aura mon livre à l’UNiversité d’été du PCF, mais d’autres restent censurés… Quant à moi je n’ai plus l’âge de me rendre dans des lieux où ma présence est seulement tolérée et où il a fallu une pression de masse pour que l’anesse du coin ne me flanque plus les coups de pied qu’elle adresse à tous ceux qui lui déplaisent. Surtout quand cette « tolérance » continue à s’assortir de diffamations injustifiées, de ragots et de bruits de couloir au lieu d’un débat politique sur l’histoire, la stratégie et son absence qui conditionne encore le présent.

Il est un âge où l’on ne saurait accepter un tel traitement et de s’introduire par le petite porte dans un lieu où l’on n’a pas été invitée. Alors même que cette université se réunit dans des locaux qui restent marqués par les luttes et l’activité de tous ceux qui comme moi seront absents, je pense en particulier à nannie Bellan. Si un jour je peux revenir dans de meilleures conditions ce sera à ses côtés.

Au fait n’oubliez pas sur le pont de l’Arc, à proximité de l’Université saluez la mémoire de mon compagnon Pascal Fieschi dans la rue qui porte son nom… Et dites vous bien qu’il y a une masse d’anonymes dont je suis qui ont fait que malgré les trois malheureux règnes qui se sont succédés et nous ont mis un baillon sur la bouche, le PCF n’est que d’avoir été, de leur désintéressement, de leur honneteté, ils ont été l’élite et les éboueurs de ce monde… les oublier est une vilenie… je me bats encore et toujours pour eux autant que pour ceux qui viennent. Mais à cause d’eux je ne peux pas accepter d’être « tolérée ».

Il en sera de même pour la fête de l’Humanité. A mon âge, alors que l’on vient de sortir un texte à la gloire du pCF, de ses militants, il n’est pas question d’accepter d’être marginalisée, interdite de la cité du livre et des débats autour des nouveautés. Là encore je rêve d’un jour où on adressera un hommage mérité à des dirigeants d’une autre envergure que moi qui ont été injustement écartés, je pense à Gisèle Moreau et à bien d’autres.des jours où l’on n’ inventera pas un Georges marchais anti-soviétique pour les besoins de négationnistes de notre histoire, un aragon pour les besoins d’une méchante cause… .

je dis cela sans la moindre amertume, je me réjouis des pas en avant accomplis depuis le dernier congrès et je suis sûre que ce soit à l’Université d’été ou à la fête de l’humanité, les camarades vont encore avancer dans la reconquête de la présence de notre parti sur la scène nationale autant qu’internationale.

*

Simplement je le redis ce n’est plus de mon âge de me battre en première ligne, on a le corps douloureux même s’il est actif et alerte et l’âme a déjà pas mal de bleus.

Mon âge, mon histoire comme la leur mérite le respect et nécessite un minimum de confort qui lui est refusé dans ces conditions. En revanche, c’est avec joie que j’irai au journées de venissieux sur le socialisme, ses réalisations et la défense de la planète. Ce sera avec la même joie que je participerai à des débats auxquels j’aurai été invitée pour un véritable dialogue.

La tolérance il y a des maisons pour cela.

Bons travaux et continuez à avancer nous en avons tous besoin.

danielle Bleitrach

