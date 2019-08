KPRF : Gennady Zyuganov: Nous devons changer de cap, renforcer la composition du gouvernement et assurer le dialogue

Le 19 août, Gennady Zyuganov, président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, a tenu un briefing à l’issue d’une réunion du Conseil de la Douma d’Etat. Le contexte est celui des élections proches et des mouvements de protestation. Le leader du KPRF a durci le ton et a interpellé Poutine en lui disant qu’il ne pouvait plus recourir à la triche systématique parce que ce refus de la légalité soviétique en 1991 ont détruit l’URSS et ouvert la porte aux menées des Etats-UNis avec la complicité de Gorbatchev et d’Eltsine, c’est ce qui a débuté en 1991 qui est en train de se poursuivre :. la tentation est grande chez les communistes français de faire croire que les communistes russes seraient contre Poutine en osmose avec le pseudo mouvement démocratique, c’est un contresens sur l’analyse du KPRF. Au contraire le KPRF considère que ce moument est destiné à démanteletr la fédération de Russie sur ordre de l’étranger mais que sa seule risposte est dans le respect de la légalité et le changement de cap par rapport aux politiques capitalistes au profit des oligarques. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

1-Le scénario de 1991 se poursuit, le non respect de la loi conduit à la main mise de l’étranger et la destruction du pays

« En l’an 91, l’état d’urgence a été déclaré. Si les autorités avaient alors agi correctement, il n’y aurait pas eu de tragédie ayant conduit à l’effondrement du pays ni à une politique catastrophique dont nous ressentons tous les conséquences (….) Aujourd’hui, la situation se répète. À cette époque-là, le projet américain de Boston était préparé. Il comportait 3 parties. La première partie était la Perestroika. Elle a été réalisé par Gorbatchev à l’invite de Yakovlev, qui a été recruté en Amérique. Le deuxième projet s’intitulait « Réformes », ce qui plaçait la souveraineté de la Russie au-dessus de l’union. Avec ce pied de biche, ils ont cassé le pays. » Trois lois ont été proposées. Elles n’étaient pas inscrites dans notre territoire . Il y a eu la Déclaration selon laquelle la souveraineté russe était supérieure à l’Union. Et deux lois – sur la liberté des prix et la liberté des échanges. Ces lois ont piraté tous les liens commerciaux. Ils ont conduit à une paralysie de l’économie. Et ils ont détruit quatre-vingt mille entreprises, créant une grave crise. » Aujourd’hui, à l’extérieur, tout semble plus ou moins sûr, mais en fait est mis en oeuvre la troisième partie de ce plan. Cela s’appelle « achèvement ». Je l’appellerais «Liquidation». Ils n’ont pas besoin d’une Russie forte, confiante, éduquée et compétitive. 2-Que faut-il penser du mouvement de revendication actuel ? Il conduira à la destruction de la fédération de Russie comme avec les mêmes slogans Eltsine a conduit à la destruction de l’URSS . « Par conséquent, lorsque la jeunesse a été sollicitée dans le but présumé de protéger les intérêts des électeurs spoliés, j’ai officiellement envoyé mes représentants. Et nous avons examiné tous les slogans, tous les appels, l’essence et le contenu des discours. Il n’y avait pas un mot sur les enfants, les femmes, les personnes âgées, les enfants de la guerre qui meurent de faim. À propos des jeunes familles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Non D’autres slogans ont résonné: «Nous allons prendre le pouvoir. Nous allons les donner au tribunal. Nous allons mettre les nôtres. Exactement ce qu’Eltsine avait défendu alors. La répétition est absolument inacceptable. Cela conduira à la destruction de la Fédération de Russie.

3- Les conditions politiques électorales actuelles sont inacceptables :

Nous sommes également mécontents de la préparation et de la nature des élections. Nous sommes mécontents de la poursuite de la meilleure entreprise du pays, celle de Grudinin (ferme d’État nommée d’après V.I. Lénine). Nous sommes mécontents que 100 histoires aient discrédité le travail de Levchenko, l’un des gouverneurs les plus performants. Celui qui en trois ans a doublé le budget de la région. Il était de 97 milliards, il est aujourd’hui191. Levchenko a mis tous les fraudeurs à l’amende. Ils payaient 1,5 milliard d’impôts, maintenant ils en paient 10 milliards. Mais je veux que tout soit dans les limites de la loi. Par conséquent, il n’ya rien à attendre de ce mouvement qui trompe la jeunesse. Et leurs conducteurs qui avancent sous la bannière étoilée étoilé tentent de nous imposer le même stratagème que lors de la 91e année. Le choix paraissait alors entre le traitre Gorbatchev ou l’ivrogne Eltsine. Nous avons une autre option. Nous avons proposé un programme patriotique d’État. Une vraie équipe. Le budget de développement de 25 milliards de dollars, 12 lois qui peuvent améliorer la situation. Et tout ce qui a trait au soutien de la jeunesse, à commencer par la loi « Éducation pour tous », puis par la loi « Sur le premier lieu de travail » et des technologies de pointe ». 4- Le temps nous manque, il faut prendre des mesures d’urgence, changer d’équipe et faire face aux tentatives de démantélement J’ai vu sur le site de l’ambassade américaine tout le déploiement des forces et comment tout était contrôlé et mené. Avant cela, j’ai vu et entendu comment cela s’organisait en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Yougoslavie. Bien étudié toute la technologie de Sharpe, qui a travaillé à l’Université de Boston. En bref, la situation nous rappelle la 91e année tragique. Et cela me rappelle la place Tiananmen. J’ai vu un film secret sur ce sujet. Je sais comment ils ont agi là-bas. Gorbatchev était là-bas en embuscade avec son équipe, dans l’espoir que «la démocratie et la liberté» y règnent. Dieu merci, Deng Xiaoping et deux autres avaient la volonté politique de prendre des décisions très difficiles, mais justes. Maintenant, le pouvoir doit être le pouvoir. Les législateurs peuvent débattre de diverses questions, mais nous avons un État, la Fédération de Russie. Ici, nous devons organiser des élections justes, une nouvelle politique sociale. Nous sommes pour la formation d’un gouvernement de salut national et défenseurs des intérêts nationaux. Mais nous agissons dans le respect de la loi. Samedi, nous avons organisé 700 actions de Vladivostok à Kaliningrad et nous poursuivrons notre politique de manière agressive pendant la campagne électorale. Ziuganov énumère tous lesd manquements potentiels de Moscou à Vladivostok. « Nous allons imobiliser toutes nos structures. Nous n’avons que 53 organisations au siège des actions de protestation. Les représentants syndicaux sont des femmes, des vétérans, des étudiants, des industriels et des patriotes militaires. Nous n’avons pas le droit de répéter la tragédie de 1991. Personne n’a le droit. » « Et faire appel aux médias. Aujourd’hui, mentir est devenu extrêmement dangereux. Les gens descendent dans la rue, surtout parce qu’ils n’ont pas la possibilité de faire connaître leur point de vue et leur vérité. Je ne sais pas qui conseille Poutine, mais il n’y a aucun moyen de le joindre. Trois fois adressé nous nous sommes adressés directement alors qu’il rencontre toujours les chefs des factions. Il invoque toujours le manque de temps. Nous devons maintenant nous occuper de la politique intérieure avec fermeté et autorité. Nous avons des problèmes extrêmement préoccupants. Il a promis que le rythme de développement sera supérieur à celui du monde. Et si nous regardons juillet à juin, alors moins 1% dans l’industrie. C’est inacceptable. Il promis qu’ils soutiendraient les enfants de la guerre. Dans le village, ils obtiennent 7-8 mille, dans la ville de 10-12, 14 maximum. Cent quarante milliards n’ont pas été retrouvés, et deux mille milliards ont été cachés dans les banques étrangères. C’est absolument inacceptable. Ils ont promis un verre de lait aux enfants. Notre pays est en train de disparaître. Cette année, 200 000 personnes ont déjà disparu. Les régions russes meurent à un rythme accéléré. Les régions russes ont perdu un individu sur six au cours de cette expérience libérale. Le capitalisme soi-disant des voleurs gangsters. IL ne gardera le pays dans l’unité demain. En 1989 , il y avait 120 millions de Russes et, en politique actuelle, il y en aurait 22 millions de moins. Cela s’applique à tout le monde. Par conséquent, nous insistons sur une politique fondamentalement différente. Nous ferons tout pour la rendre pacifique et démocratique. »