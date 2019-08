la Chine veut faire de Shenzen une zone de démonstration du socialisme

Aujourd’hui 19 aôut 2019, l’agence Chine Nouvelle annonce une nouvelle qui dans le contexte du bras de fer avec les USA et les provocations d’une révolution de couleur à HOng kong prend une grande importance. D’abord elle témoigne des choix fondamentaux de la Chine en faveur de son socialisme. Notons la région choisie et la manière dont son dynamisme est destiné selon la proclamtion à englober Hong Kong et Macao. Notons les choix d’innovation mais aussi écologique et de service public. Notons le calendrier Qui se donne deux dates 2025 et 2035 pour réaliser ce projet.