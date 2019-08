Aujourd’hui 19 aôut 2019, l’agence Chine Nouvelle annonce une nouvelle qui dans le contexte du bras de fer avec les USA et les provocations d’une révolution de couleur à HOng kong prend une grande importance. D’abord elle témoigne des choix fondamentaux de la Chine en faveur de son socialisme. Notons la région choisie et la manière dont son dynamisme est destiné selon la proclamtion à englober Hong Kong et Macao. Notons les choix d’innovation mais aussi écologique et de service public. Notons le calendrier Qui se donne deux dates 2025 et 2035 pour réaliser ce projet.

Ce dimanche 18 août la Chine a publié un document annonçant qu’elle va faire de la ville mériodionale de Shenzen une zone pilote de démonstration du socialisme aux caractéristiques chinoises.

Le document émane du Comité central du parti communiste chinois (PCC) et le Conseil des affaires d’Etat: l »édification de la zone de démonstration contribuera à approfonditr les rédformes et à élargir l’ouverture de manière globale .

Ce projet est un des élements de la mise en oeuvre du plan de la région méridionale de la Grande Baie Guangdong-Hong kong-Macao et à la mise en oeuvre du « rêve chinois de renouveau national ».

D’ici 2025, il est prévu que Shenzen devienne une des premières villes du monde en termes de puissance économique mais aussi de qualité du développement.Shenzen opporte en matière de développement , une grande capacité d’innovation industrielle mais aussi la qualité de ses services publics et son environnement écologique seront parmi les meilleurs du monde.

D’ici 2035, Shenzen deviendra un modèle national de développement d’une trés grande qualité, et un centre ds’ionnovation ,de créativité avec une aura internationale selon le document.

D’ici le milieu du siècle, Shenzen sera l’une des plus grandes illes internationales du monde et une locomotive planétaire en matière d’innovation.