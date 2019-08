Amis et camarades, Encore quelques instants de vacances…

Il est temps que je prenne quelques jours de vacances… L’année a été rude et celle qui s’annonce à la rentrée ne lui cédera en rien je crois et même je le souhaite… Comme le dit si bien Chateaubriand: « l’automne me surprit au milieu de mes incertitudes, j’entrais avec ravissement dans le mois des tempêtes », les incertitudes sont électorales mais les tempêtes seront sociales et cela aidera peut-être à y voir plus clair.

Profitons des derniers jours d’août et du temps qui reste celui de l’été mais sans l’épuisante canicule de juillet… La marche, le bonheur d’arpenter les bords de mer et les allées à l’ombre des arbres, s’arrêter sur un banc, y lire quelques pages, reprendre la marche et méditer, puis aller découvrir un film. Retrouver les amis qui rentrent de vacances, feindre de prendre du plaisir à visionner leurs photos en leur accordant ce bonheur au nom de celui que vous avez à les revoir, mentir vrai votre amitié sincère en se disant que ça va bientôt leur passer.

je me fais des ventrées de pastèques avec des tomates de jardin, de la feita et de la menthe, rien d’autre pas le moindre filet d’huile, c’est ma passion du moment…ça et des saladiers entiers de concombres au yaourt à l’aneth… je vous reccommande les boulettes faites de toutes les herbes immaginables, l’ail,des petits pois en boîte et des crevettes mixées avec de l’amande pilée pour les rendre plus fermes, un léger tourne-retourne dans la poele, de la salade croquante pour les accompagner…

bref je me sens en pleine forme… le capital et la réaction n’ont qu’à bien se tenir…

Que peut-il arriver qui nécessite que ce blog se mette en ordre de bataille avant le début septembre? Bien des choses, l’orage menace partout et l’ogre USA se déploie au nom de sa suprématie naturelle (enfin pour lui et de l’excellence de ses modes de vie, le doute s’installe chez les esprits les moins prévenus et s’il y a encore des incorrigibles pour ne pas voir qu’à Hong Kong, dans le détroit d’ormuz, au Brésil, à Cuba, au Vénézuela, j’en passe et des meilleures, ce sont les bonnes oeuvres de la CIA que l’on nous invite à cautionner, cette candeur apparait de plus en plus comme de la complicité. Surtout si l’on considère à quel point ces conscience inquiètes supportent assez bien les tortures infligées à Assange pour le seul crime d’avoir voulu nous éclairer en particulier sur les belles âmes démocrates et sur leur collusion de fait avec l’abominable Trump. sans parler de l’art français de voir la paille dans l »oeil des autres et d’ignorer la poutre néo-coloniale et répressive qui est celle de nos gouvernants.

Bon tout cela pour vous dire que jusqu’au début septembre je garde un rythme estival, j’attends avec impatience le retour de Marianne qui parait s’être installée en Chine après son long parcours dans le transibérien et j’attends beaucoup de ce qu’elle a glané pour nous dans ce long chemin.

danielle Bleitrach