Les Etats-Unis restaurent pour leur mondialisation une ancienne manière de régner…

chez Trump, la Chine n’est jamais bien loin…mais l’auteur de l’article un Russe va au-delà du grotesque de la proposition d’achat du Groenland, il nous décrit un processus de mise en faillite et d’appropriation d’Etats défaillants qui est déjà à l’oeuvre et dans lequel Trump tente à la fois d’empêcher la Chine et ses alliés de construire un système comparable au sien et pour cela il ne s’embarasse plus des fictions démocratiques de souveraineté.. l’auteur a renoncé à poser la question de la souveraineté en fonction du rapport au peuple que pose le fait d’être capitaliste ou socialiste et pourtant c’est peut-être la grande alternative comme le dénomntre le combat cubain autant que celui de la CHine .le processus décrit ici est celui de l’élargissement croissant de la marchandisation sous domination du profit, du capital et de son bellicisme concurrentiel. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’idée de Donald Trump d’acheter le Groenland au Danemark n’a aucune chance de succès. Cependant, cette idée ne vient pas de Trump par hasard: les États-Unis ont acquis presque la moitié de leur territoire pour de l’argent. Le président américain agit comme un homme d’affaires: si quelque chose peut apporter des avantages, il faut l’acheter. Par conséquent, au XXIe siècle, la pratique de l’achat et de la vente de territoires pourrait revenir.

Les États-Unis ne pourront pas acheter le Groenland – cette terre autonome du Danemark est sur la voie de l’indépendance et faire le commerce sur les territoires est à présent démodé. Tout au long de l’histoire de l’humanité, la vente d’une partie de son propre territoire a été pratiqué par ceux qui en étaient propriétaires: un monarque (c’est-à-dire un État), une entreprise ou une tribu. Ce n’est qu’au siècle dernier, lorsque le concept de souveraineté étatique s’est séparé de la personnalité du souverain et est devenu associé à la démocratie représentative, que le commerce sur le territoire est devenu indécent.

Mais certains parmi les érusits se souviennent de quelque chose – les États-Unis ont acquis presque la moitié de leur territoire pour de l’argent.

Il est clair qu’au début il ne s’agissait que d’achats effectués auprès des Indiens par les colons anglais, néerlandais et autres (à commencer par l’achat légendaire de Manhattan contre des perles pour un prix total de 24 $). Mais même lorsque les États-Unis ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni, la pratique d’achat n’a fait que grandir: de 1803 à 1917, ils ont acheté des millions de kilomètres carrés.

Le plus important a été le premier achat – la Louisiane achetée à la France. Ce territoire est maintenant occupé par 13 États. La terre a ensuite été vendue à des Américains par les Espagnols (deux fois), les Russes, les Mexicains (également deux fois) et les Danois. Il est clair que tout le monde n’a pas vendu de son plein gré. Les Mexicains ont perdu la guerre avec les États-Unis et les 25 millions de dollars versés au milieu du 19e siècle visaient uniquement à adoucir la pilule amère. Et en 1898, l’Espagne vendit les Philippines aux États-Unis mais pas Porto Rico et Guam (que les Américains s’approprièrent immédiatement) non pas par troc équilibré, mais à la suite de la perte des opérations militaires .

La vente de l’Alaska par la Russie était volontaire, de même que le dernier accord important conclu en 1917 avec Copenhague. Washington a ensuite acheté les Antilles danoises pour 25 millions d’euros. À présent, ce sont les Îles Vierges – «le territoire organisé non constitué des États-Unis» (comme Porto Rico ou Guam), c’est-à-dire qu’il ne semble pas faire partie des États-Unis, mais est une possession américaine.

Il est clair qu’aujourd’hui, il n’est pas possible d’acheter le Groenland au Danemark, même pour la moitié de son budget (c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’ils ont payé en 1917 pour les Antilles): même les 162 milliards de dollars ne séduiront pas le gouvernement de Copenhague. De plus, ces dernières années, le Groenland a sérieusement pris le cap de l’indépendance. La vaste majorité des 57 000 habitants de la plus grande île du monde est déjà mécontente de l’autonomie élargie accordée au Danemark et soutient les partis en faveur de la sécession. En fait, c’est l’inquiétude suscitée par l’avenir du Groenland, si elle quitte l’OTAN et demande à supprimer la base américaine, voire même à se rapprocher des Chinois, qui est la principale préoccupation des États-Unis.

Il est impossible d’acheter une île sur la voie de l’indépendance. Mais en réalité, environ un millier d’îles sont vendues chaque année dans le monde. Une autre chose est qu’ils ne peuvent pas être comparés au Groenland: Elles sont toutes très petites, inhabitées et achetées par leurs particuliers. Et les États qui les vendent n’abandonnent pas leur souveraineté sur eux.

Nous parlons de petites îles autour du monde – du Pacifique à l’Amérique. sont vendues les îles de Tonga et Fidji, celles du Costa Rica et Belize, les Seychelles et l’Australie, la Grèce et Panama, le Brésil et le Canada. Vous pouvez acheter une île dans les îles Vierges américaines et même en Floride. Véritable grande île, une superficie de 0,1 mètre carré. un kilomètre y passera pour 100 millions de dollars.

Ces îles sont le refuge de milliardaires et de stars hollywoodiennes (les Américains, en passant, représentent plus de 70% des acheteurs d’îles dans le monde), comme Johnny Depp ou le récent suicide dans la prison de Jeffrey Epstein. Il est clair que le président américain ne rêve pas d’une telle transaction et il n’est pas seul. De nombreux États sérieux ne refuseraient pas d’acheter des terres pour eux-mêmes. Mais pour le moment, nous devons agir conformément aux normes du XXe siècle, à savoir prendre le territoire que nous voulons en location.

Le champion ici est le petit pays africain de Djibouti (habité d’ailleurs par les mêmes Somaliens que l’Etat voisin, qui s’était effondré il y a près de trente ans). Alors qu’auparavant seuls les militaires français étaient présents (y compris la Légion étrangère), les Américains, Chinois, Japonais et Italiens se sont installés ces dernières années, les Turcs et les Saoudiens s’en approchent,il est question des Indiens et, bien sûr, de la Russie. L’emplacement stratégique du détroit de Bab el Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden, rend Djibouti extrêmement attrayant pour tous les acteurs sérieux du monde. Les autorités de Djibouti ne négocient pas officiellement leur patrie, mais en font le lieu de rassemblement de presque toutes les grandes puissances militaires du monde.

Presque chacun d’entre eux aurai à payer cher pour être situé non loin de Djibouti, déjà avant d’entrer de l’océan Indien au golfe d’Aden, l’île de Socotra. L’île est proche de la Somalie, mais appartient au Yémen, qui, à son tour, est plongé dans une grave guerre civile pendant huit ans, largement déclenchée par une invasion extérieure saoudienne. Socotra est un lieu idéal pour une base navale. Le Qatar et les Émirats arabes unis (qui sont déjà accusés d’avoir presque envahi l’île) s’y intéressent beaucoup. Plus la situation au Yémen empire, plus l’appétit des acteurs extérieurs est grand, ce qui n’est limité que par le fait que tous les autres candidats ne garderont pasle silence face aux tentatives des concurrents de s’implanter à Socotra.

Mais le concept de souveraineté d’État dans sa conception actuelle ne peut durer très longtemps. Par exemple, si la guerre au Yémen dure encore cinq ans et s’aggrave, c’est-à-dire que l’effondrement d’un pays juridiquement unifié va encore plus loin, alors qu’est-ce qui pourrait empêcher le gouvernement fantoche de vendre Socotra Qatar ou les Emirats dans un avenir proche? Oui, cet Etat ne sera pas officiellement en train de perdre sa souveraineté, mais il en transferera le contrôle entre de mauvaises mains. Seul le mécontentement des grandes puissances mondiales freine la tendance. Eh bien, si on loue à la Chine, la Russie ou les États-Unis, l’indignation de leurs concurrents est garantie.

Le concept de souveraineté des États s’érodera de plus en plus, et pas seulement dans les pays en déclin. Le processus de mondialisation lui-même stimule la transition du gouvernement de l’État au niveau supranational – le niveau des unions régionales et des associations entre États.

Même la résistance à la mondialisation occidentale sape la souveraineté nationale des petits États.

Seuls, ils ne peuvent pas survivre et doivent donc transférer les pouvoirs économiques, puis politiques, au niveau des unions. Lorsque ce processus sera achevé et qu’il y aura environ une douzaine de grandes associations supranationales dans le monde (comprenant des États de civilisation tels que la Chine, la Russie et l’Inde), le processus d’achat de territoires appartenant à de petits États indécis et défaillants deviendra plus organisé.

Et à ce moment là, ce ne sera pas le droit international qui interviendra, mais la concurrence entre superpuissances. Dans le même temps, les Anglo-saxons et les Français n’ont besoin de rien acheter à qui que ce soit – après la dissolution des empires coloniaux français et britanniques, ils sont restés en possession d’une masse d’îles stratégiquement avantageuses. Et les Américains, depuis plus de cent ans, se les sont créés en capturant, achetant ou louant un vaste réseau de bases, de Guantanamo à Okinawa. Et ils n’ont pas l’intention de permettre à leurs adversaires géopolitiques de créer quelque chose qui ressemble au moins à un réseau américain.

En gros, la Chine aurait acheté il y a longtemps deux ou trois atolls dans l’océan Indien (des mêmes Seychelles ou des Maldives) et aurait aménagé des îles avec des pistes d’atterrissage, à l’instar de celles qu’elle avait déjà créées dans la mer de Chine méridionale. Sans l’opposition de l’Inde, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Une autre chose est combien de temps ils seront capables de retenir la Chine. Et le fait n’est pas que les Chinois aient déjà beaucoup plus d’argent que les Américains. L’argent ne résout rien en géopolitique: avec l’aide de celui-ci, vous ne pouvez que réparer une victoire militaire ou un rapport de force en déséquilibre.

En passant, tout le monde se souvient pourquoi, en 1721, la Russie avait acheté les États baltes à la Suède? Suite aux résultats de la guerre du Nord.

