Leonardo Padura a rendu visite à l’ancien président Lula da Silva en prison

Par solidarité et à titre personnel, l’écrivain cubain a déclaré avoir trouvé un Lula « vivant, un combattant convaincu de son bon droit ».Si vous ne connaissez pas Padura et son inimitable flic Mario Conde,alcoolique, macho-stalienien qui erre dans la havane, désabusé, dénonçant les manquements du socialisme et ne renonce ni à sa patrie ni à se prendre pour le partisan des petits et des faibles contre les bureaucrates et les corrompus qui abondent sans parler de ceux qui tentent de survivre en pratiquant le cannibalisme à tous les sens du propre au figuré, dites vous bien que je le trouve exécrable à toujours saper le moral au coeur de la résistance, mais il témoigne aussi à sa manière du patriotisme cubain et du talent incroyable des habitants de cette petite île… Dont les habitants ont un niveau d’éducation supérieur au notre et dans le même temps sont condamnés à vivre le sous développement par l’étranglement du puissant voisin. Aimer Cuba c’est l’aimer dans sa réalité, son héroïsme et son humanité y compris avec les limites de celle-ci. Comme la plupart des écrivains, Padura a un narcissisme phénoménal, il tuerait père et mère pour sortir le fil de sa narration, il en témoigne ici: non seulement il dénonce l’injustice mais d’un chef d’état qui a eu le bon goût de distinguer son oeuvre et de la lire. C’est comme ça, puiser en soi des univers suppose d’alimenter sans cesse le puits, l’abime de l’être jusqu’au ridicule. (note et traduction de danielle Bleitrach)

