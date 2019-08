Le Présidium du Conseil central des scientifiques russes d’orientation socialiste a exorté les scientifiques russes à soutenir le Parti communiste

Le Présidium du Conseil central des scientifiques russes d’orientation socialiste a appelé tous les scientifiques du pays à participer activement au rassemblement contre les apologistes des «révolutions de couleur», rassemblement organisé par le Parti communiste le 17 août à Moscou, avenue Sakharov

La déclaration du Comité central de l’Union russe souligne qu’un grave danger de « révolution de couleur » se prépare dans le pays. «Des forces extérieures, principalement les États-Unis, perdent le contrôle du gouvernement russe, préoccupé par l’autorité croissante de la Russie sur la scène internationale et poursuivant son objectif principal – la destruction de la Russie en tant que principal ennemi stratégique s’opposant à l’établissement de sa domination mondiale – s’efforcent à nouveau de faire exploser le pays. de l’intérieur, en s’appuyant sur les forces de la «cinquième colonne», note des scientifiques socialistes.

«Soutenus par d’importantes ressources financières, les marionnettistes de la« cinquième colonne », tels que Navalny et ses complices, tentent de chevaucher le mouvement de protestation provoqué par le mécontentement contre le gouvernement actuel, en s’appuyant principalement sur la conscience fragile des jeunes. C’est ainsi que les «révolutions de couleur» ont eu lieu en Yougoslavie, en Libye, en Iraq et dans un certain nombre d’autres pays, pour lesquels elles sont devenues l’effondrement de l’état et les innombrables souffrances du peuple. Un exemple frappant d’un tel résultat est le Maidan de la «révolution des couleurs» dans l’Ukraine fraternelle, à la suite duquel les fascistes Bandera sont arrivés au pouvoir, submergés par une russophobie perverse. En août 1991, c’est grâce à la foule dupée que la destruction du pouvoir soviétique a eu lieu malgré le puissant État soviétique – l’URSS,Ils croient que les événements de ces derniers jours à Moscou, « liés aux rassemblements de milliers de soi-disant » opposants « , ont montré le vrai visage de ses marionnettistes, ont montré les motifs et les objectifs de leur » protestation « . «En surface, cet objectif ressemble à une tentative de certains de remplacer ceux qui ont pillé lesrichesses de la Russie, mais leur objectif plus profond est de détruire la Russie, ou du moins selon eux de mettre fin au communisme et aux communistes. Ceci est démontré par les slogans sous lesquels ces rassemblements ont eu lieu. Les principaux étaient: «Décommunisation! et «Lustration!». Nous savons bien que seuls les fascistes se battent contre les communistes. Nous n’avons pas le droit d’admettre la mise en œuvre d’un tel scénario! »- les scientifiques socialistes en sont convaincus.

«Le 17 août, le Parti communiste et le siège des actions de protestation relevant du Comité central du Parti communiste, avec la participation de nombreuses organisations et mouvements publics, organisent une action panorusse – un rassemblement de protestation contre les apologistes des« révolutions de couleur », pour la réalisation de leurs objectifs de programme – paix, démocratie véritable, pour les droits sociaux du travail et pour le droit soviétique. pouvoir et socialisme. Dans le même temps, le Parti communiste appelle tout le monde à soutenir la demande faite au pouvoir afin d’assurer le 8 septembre de cette année. élections équitables aux autorités locales et élections des dirigeants régionaux, arrêtez la diffamation des représentants des partis lors de ces élections. Le rassemblement à Moscou se tiendra avenue Sakharov à partir de 11 heures « , a précisé le communiqué.