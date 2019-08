Hollywood, Tarentino ou l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes…

Vu hier Once upon a time in hollywood, déroutant… Imaginez un kaléidoscope dans lequel les motifs se succèdent dans un désordre apparent, le fil conducteur en est-il l’amitié d’un acteur has been, d’un genre dépassé le western, et son cascadeur nounou et homme probe qui flanque une râclée à Bruce Lee, un individu moral en rupture de ban? … Ou ce fil conducteur est-il Sharon Tate jouissant de sa toute nouvelle notoriété et de la belle maison que lui offre Polanski ou encore une bande de hiippis défoncés à l’acide rêvant de tuer les porcs des feuilletons qui ont rendu l’Amérique raciste, fasciste?…La rencontre aura lieu, le jour J, oui mais voilà au lieu de tuer Sharon Tate, la bande d’allumés est flambée au lance flamme, lardée de coups de couteaux par les deux copains dans leur dernière scéance de biture… Le whisky et la bière nettement plus compétitif que l’acide… Hollywood l’a emporté sur Woodstock et ceux qui dénonçaient la guerre du Vietnam et Polanski, la Pologne anti-socialiste vont venir à l’aide de Rocky Dalton lui offrir une nouvelle chance… On songe bien sur au dernier rôle de cet acteur de seconde zone; Ronald Reagan.

La pépée du slaloon, Maureen Ohara qui adore la virilité des râclées de son homme tranquille ont cédé la place aux harpies de Me too… Brad Pitt ne trouve plus de job parce qu’il est accusé d’avoir tué sa femme même si la justice l’a relaxé… une bagarre « entre homme » dont la seule victime est la carosserie d’une cadillac donne un prétexte à une furie de le virer… Elles se plaignent pour pas grand chose..

Moi j’y ai vu ça, mais le jeu peut se jouer à l’infini, chacun sa lecture et donc la discussion sur ce qui s’est passé sur l’écran est ouverte.

Le cinéma américain change pour mieux nous faire prendre des vessies pour des lanternes… S’il n’y avait pas eu Charles mason et l’affaire sharon Tate, la magie continuerait d’opérer et l’Amérique de Trump n’existerait pas… Ou plutôt elle pourrait continuer à présenter son visage moral de la suprématie blanche… Oui mais voilà Tarentino ne peut pas toujours nous faire croire qu’il est un démocrate sincère, ni que léanordo di capriorio et Brad Pitt jouent comme des tocards, ce qu’ils font avec une maestria étonnante, et leur amitié ne va pas jusqu’à se partager l’écran… La construction en kaleidoscope permet à chacun de ces deux monstres sacrés de s’approprier l’écran en totalité et d’y jouer des scènes cultes avec des répliques de même tonneau…

J’ai envie de voir la grande fille aujourd’hui fille, de Kantemir Balagov, dont le premier film « Tesnota », « un lieu à l’étroit » avait fait dire que l’on avait assisté à la naissance d’un cinéaste et il semble que l’impression soit confirmé par la Grande fille… Lui aussi ne veut pas parler de politique mais l’histoire le hante, Tesnota c’était la décomposition de l’URSS en 1991 et là c’est le retour de la grande guerre patruiotique à Léningrad… ce que l’épopée fait des êtres humains, le contraire de Tarentino, comme de Soukurov,son maître, cet affreux réac avec lequel je partage un sens de l’espace et du temps, une méditation sur l’histoire et l’excellence du peintre… Après Tarentino le faux démocrate à l’Américaine, le russe réac qui n’en finit pas de s’interroger sur la duperie de la Révolution… Ils ont plus à nous dire que ce qu’ils le croient dans leur retour sur là où le 20 ème siècle a saigné… et le placébo du cinéma…

j’ai besoin de ces cinéastes qui ne pensent pas comme moi et de leur regard pour avancer, prendre des vessies pour des lanternes et les lumières de la salle obscure rallumées en parler avec l’inconnu du siège proche… « Qu’est-ce que vous en pensez? Moi je suis un peu déçue » m’a dit ma voisine… Ca ira mieux dans quelques minutes quand le film continuera à travailler et le plaisir éprouvé remontera à la surface…

C’était hier le 15 août, sur la Canebière deux hommes en priovenance du Maghreb s’exclamaient « Qu’est-ce qu’ils fêtent aujourd’hui? On va demander à la dame! » La dame c’était moi… c’est la montée de la vierge au paradis … Qui c’est la vierge: la mère de Jésus, Myriam… Ah! bon! » Effectivement pourquoi la france est-elle frappée de torpeur à cause de cette dame voilée qui fait zonger à Zineb, la morte oubliée du mouvement des gilets jaunes… Est-ce une sainte locale ? C’est le kaleidoscope de l’histoire immédiate aussi…

danielle Bleitrach

