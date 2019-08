Les Etats-Unis poussent la Russie et la Chine à créer un bloc militaire

un article trés fouillé et qui montre que ce sont les intiatives américaines contre la Chine et la Russie, la manière dont sont contraints leurs alliés (la Corée du Sud et le japon en particulier) à participer à ce surarement menaçant qui est à l’origine d’une escalade dangereuse. Le combat pour la paix et contre les armes nucléaires est plus urgent que jamais, mais il doit bien cibler l’origine impérialiste du danger et ne pas créer de fausses équivalences qui laissent impuissants les peuples et les militants. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’Amérique a l’intention de déployer de nouveaux missiles dans la région Asie-Pacifique. Ils menaceront non seulement la Chine, mais aussi la Russie. Moscou et Pékin devront peut-être s’unir contre une menace commune. On parle déjà de créer un système de défense antimissile russo-chinois et de transformer l’Organisation de coopération de Shanghai en un bloc militaire.

Washington discute avec ses alliés asiatiques du déploiement de nouveaux missiles américains dans la région Asie-Pacifique (APR). Comme l’a assuré Andrea Thompson, chef adjoint du Département d’État pour le contrôle des armements et la sécurité internationale, il s’agit d’une décision unilatérale des États-Unis et des pays partenaires de décider de déployer ou non ces missiles.

Les Américains ont commencé à parler de la fabrication de nouveaux missiles à l’étranger après s’être retirés du traité avec la Russie sur les missiles à portée intermédiaire et à courte portée (traité INF), qui ont cessé d’exister début août. Selon Thompson, la réaction des alliés des américains à la sortie du traité INF était « positive ». Cependant, les États-Unis espèrent que non seulement Moscou, mais aussi Beijing, participeront aux travaux d’un nouvel accord sur la limitation des armes de missiles.

Les paroles de l’ambassadeur des États-Unis en Russie, John Huntsman, peuvent indiquer une réorientation en direction de l’Asie. Dans une interview accordée à la radio Echo de Moscou, lediplomate a assuré que les États-Unis ne prévoyaient pas de déployer de missiles à courte et à longue portée en Europe. Il a rappelé les propos du nouveau secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, selon lesquels « même si des systèmes de cette classe d’armes sont nécessaires, ils seront très probablement placés sur la première chaîne d’îles de la région Asie-Pacifique, et non en Europe ».

Il est significatif que le chef du Pentagone ait plaidé pour le déploiement rapide de missiles au sol à moyenne portée en Asie, au lendemain de la disparition du traité INF. Selon lui, une telle décision pourrait être prise dans les prochains mois. Une déclaration diffusée par le Pentagone soulignait la nécessité d’une «nouvelle ère» en matière de maîtrise des armements et appelait la Russie et la Chine à s’asseoir à la table des négociations. En outre, le Pentagone a officiellement annoncé qu’il effectuait depuis 2017 des travaux de recherche-développement sur la création de missiles au sol non nucléaires, interdits par le traité INF. Mais avec la fin de leur part du traité dans l’histoire des États-Unis, ils commencent à développer pleinement ces projets..

Esper a répondu au ministère chinois des Affaires étrangères. À Beijing, les Chinois ont promis de prendre des mesures de rétorsion, car l’apparition de missiles américains dans la région aurait un impact extrêmement négatif sur la sécurité internationale et régionale. La Chine a exprimé l’espoir que les États-Unis ne prendraient aucune mesure pour « saper la paix internationale et régionale ». Les plans des Américains ont également été suivis à Pyongyang. Selon le TASS , la Central Telegraph Agency of Korea (CTAC) a publié un article appelant les autorités sud-coréennes à réexaminer leurs projets de déploiement de missiles américains à moyenne portée dans le pays.

« Les projets de déploiement de nouvelles armes en Corée du Sud, y compris les systèmes américains de défense antimissile THAAD, pourraient accroître la tension dans la région, ainsi que le début d’une nouvelle guerre froide et d’une nouvelle course aux armements », a déclaré le CCSAT.

Le correspondant de l’Académie des sciences militaires, Alexander Bartosh, est convaincu de la possibilité de déploiement de missiles par les Américains dans la région Asie-Pacifique. Selon lui, il pourrait s’agir de missiles au sol Tomahawk et Pershing II, qui relevaient auparavant du traité INF. «Les États-Unis peuvent certainement déployer des missiles dans leurs pays alliés – la Corée du Sud et le Japon. Obtenir le consentement des gouvernements de ces États n’est pas difficile pour les Américains. Ces missiles seront dirigés à la fois contre la Chine, et contre nos installations dans les régions orientales de la Russie », – a déclaré le journal Bartosz VIEW.

Professeur associé du département de science politique et de sociologie de REU, nommé d’après Plekhanova, membre du conseil d’experts des officiers russes, Alexander Perendzhiev, a déclaré au journal VZGLYAD que les Américains pourraient également déployer des missiles au Vietnam et aux Philippines pour dissuader la Chine. Il a ajouté que des éléments du système américain de défense antimissile au Japon et en Corée du Sud sont principalement dirigés contre la Chine et la Russie, bien qu’officiellement à Washington, ils expliquent leurs actions par le désir de protéger les alliés de la menace nucléaire nord-coréenne.

«Le déploiement de nouveaux missiles américains dans la région Asie-Pacifique aggrave la situation internationale. Moscou et Beijing devront se rapprocher à cause de la menace américaine », a déclaré Perendzhiev.

L’expert est convaincu que la Russie et la Chine, dans le contexte de la destruction du système de sûreté nucléaire, doivent réfléchir à la création d’un système commun de défense antimissile. «Avec le temps, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) pourrait devenir une organisation militaire. Dans son cadre, une structure de sécurité peut être formée, nous nous dirigeons vers cela », prédit Perendzhiev.

Le premier vice-président de l’Académie des problèmes géopolitiques, Konstantin Sivkov, accepte que les missiles américains de la région Asie-Pacifique soient envoyés non seulement à la Chine, mais également à la Russie. En particulier, les Américains prendront le contrôle des forces nucléaires stratégiques russes au Kamchatka.

Cependant, il s’est prononcé contre l’idée de créer un système de défense antimissile russo-chinois « pour la raison que Moscou doit utiliser ses propres technologies et qu’il n’est pas nécessaire de les partager, même avec la Chine ».

«Aujourd’hui, la Chine est notre amie et demain peut-être pas.

Nous ne devons pas créer un système commun de défense antimissile, mais prendre conjointement des mesures pour contrer l’hégémonie américaine, a déclaré l’expert. – Les États-Unis luttent sans relâche pour la domination du monde et essaient d’écraser la Russie et la Chine en cours de route. Ainsi, ces deux pays ont toutes les raisons de prendre des mesures en cas de guerre commune contre les États-Unis – afin de se préparer à un conflit à multiples facettes couvrant différents aspects. »

Cependant, un professeur à l’Académie des sciences militaires, Vadim Kozyouline, estime que la menace de déploiement de missiles américains dans le Pacifique restera du domaine de la rhétorique. Il a rappelé que le président américain Donald Trump avait déclaré « à propos de la volonté d’entamer des négociations sur la limitation des armes stratégiques ». «Les Américains s’attendent à amener la Chine à ce dialogue. Il est possible que les informations sur les projets américains de déploiement de missiles dans la région Asie-Pacifique visent principalement à pousser la Chine à ces négociations, car aujourd’hui, nous ne voyons aucun signe indiquant que les Chinois envisagent de participer à de telles négociations », a déclaré Kozyulin au journal VZGLYAD.

L’expert a souligné que les forces nucléaires chinoises étaient incomparablement plus petites que les forces américaines et russes; par conséquent, de son point de vue, la base d’une entente avec Beijing.n’est pas évidente «Je ne pense pas que les États-Unis souhaitent participer à la course aux armements dans cette région, car la Chine aura le droit de réagir et le potentiel de la Chine dans ce cas va croître. Vous ne devriez pas réveiller le tigre selon le dicton célèbre tant qu’il est calme », a déclaré Kozyouline.

Dans le même temps, il ne voit pas les avantages de l’idée de créer une défense antimissile unifiée de la Russie et de la Chine. «Nous participons à la discussion sur cette question et c’est suffisant. Deux titans régionaux mondiaux ont croisé le fer dans la région Asie-Pacifique. La Russie ne devrait pas participer à cette bataille, ayant un potentiel de missile nucléaire suffisant pour assurer pleinement la sécurité », a déclaré un professeur de l’Académie des sciences militaires. – Le président russe Vladimir Poutine a fait remarquer à juste titre que « nous ne participerons pas à la course aux armements ». Cette stratégie vaut la peine d’être suivie.