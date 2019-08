Richesse : Ce sont les familles les plus riches de la planète (et la première gagne 4 millions de dollars par heure)

70 000 dollars par minute, 4 millions l’heure et 100 millions chaque jour . À ce rythme, la fortune de la famille Walton, propriétaire de la supergéante américaine Walmart Inc., qui figure en tête de la liste des dynasties les plus riches de la planète publiée ce samedi par Bloomberg, a augmenté au cours de la dernière année . À titre de comparaison, un nouvel employé dans leurs magasins gagne environ 11 $ l’heure.

Selon le «classement», les 25 dynasties les plus riches du monde monopolisent une fortune totale de 1,4 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 24% par rapport à l’année dernière. Aux États-Unis, Bloomberg estime que 0,1% des pays les plus riches contrôlent plus de richesses qu’auparavant.

Ce sont les cinq familles qui mènent le «classement».

Les walton

Société : Walmart

Fortuna : 190,5 milliards de dollars

Walmart est le plus grand détaillant au monde en termes de revenus. La fortune de la famille Walton a augmenté de 39 milliards de dollars depuis son arrivée en tête de la liste des plus grandes fortunes de juin 2018, atteignant désormais près de 191 milliards.

Le mars

Société : Mars

Fortune : 126 500 millions de dollars

La dynastie est principalement connue pour les sucreries M & M, Milky Way et Mars, bien que les produits de soin pour animaux de compagnie représentent environ la moitié des revenus de la société. Au cours de la dernière année, sa richesse a augmenté de 37 000 millions de dollars.

Image illustrative / pixabay.com/ Alexas_Fotos

Le koch

Société : Koch Industries

Fortuna: 124,5 milliards de dollars

Koch Industries, propriété de Charles et David Koch, est un conglomérat dont le chiffre d’affaires annuel est d’environ 110 milliards de dollars. Depuis l’année dernière, sa fortune a augmenté de 26 000 millions de dollars.

Al Saud

Famille royale saoudienne

Fortune : 100 000 millions de dollars

L’estimation de la valeur nette de la monarchie saoudienne – qui est une nouveauté de la liste de cette année – est basée sur les paiements cumulés qui auraient été reçus par des membres de la famille royale au cours des 50 dernières années de Royal Diwan, le bureau exécutif du roi. Bloomberg précise que la richesse totale contrôlée par son environnement de 15 000 membres est probablement beaucoup plus grande.

Le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohamed bin Salmán. / Jorge Silva / Reuters

Wertheimer

Société : Chanel

Fortuna : 57,6 milliards de dollars

Les frères Alain et Gérard Wertheimer sont propriétaires de la célèbre maison de couture Chanel, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars en 2018.

